Льготы на детей и индексация пенсий. Как начнется сентябрь в России

Первый месяц осени принесет россиянам новые льготы и индексацию пенсий. Автомобилисты смогут в удобной форме обжаловать штрафы, а персональные данные будут лучше защищать.

Льготы семьям

В сентябре сохранятся выплаты для семей с детьми школьного возраста. Пособие в размере 10 тысяч рублей положено на тех, кто родился между 3 июля 2003 года и 1 сентября 2015 года. Их будут выплачивать также и тем, кто родился с 3 июля 1998 года по 2 июля 2003 года, если у них есть ограничение по здоровью или инвалидность. Выплаты не зависят от доходов семей и получения других пособий.

С сентября некоторые россияне смогут получить пособие по временной нетрудоспособности в полном размере среднего заработка независимо от страхового стажа. Льготы предоставят родителям детей до восьми лет, которые взяли больничный, чтобы ухаживать за ребенком, написал сайт Life.

Льготу предоставят и студентам. С сентября они, как и школьники, смогут вновь ездить на общественном транспорте на 50% дешевле.

Индексация пенсий

С сентября прибавку к пенсии получат россияне старше 80 лет. Для них установили повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости размером 6044,48 рубля. Индексация положена и тем, кто живет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или работал там 15 лет или 20, или тем, у кого есть необходимый страховой стаж — у женщин он составляет 20 лет, у мужчин — 25 лет.

В сентябре прибавка положена и тем, кто закрыл ИП или закончил трудовые отношения в мае этого года. Индексация пенсии пойдет за три летних месяца.

Пенсионеры, которые содержат детей до 18 лет, пожилых родственников, студентов на очной форме обучения, получат треть от фиксированной выплаты в размере 6044,48 рублей. Средства на каждого члена семьи выделят отдельно.

Льготники могут также выбрать между получением денег и набором социальных услуг (НСУ). Для последнего варианта необходимо написать заявление и подать его через клиентскую службу ПФР, МФЦ или же на сайте ПФР и через портал госуслуг. В НСУ включили лекарства, бесплатный проезд к месту лечения и путевки.

Штрафы и новый знак

С сентября водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД, которые выписали по камерам удаленно, написал сайт Autonews.ru. Чтобы это сделать, достаточно зайти на сайт госуслуг и подать жалобу. В тексте заявления автомобилист должен описать обстоятельства и подкрепить свою правоту аргументами. К тексту жалобы можно прикрепить фото, видео и прочие файлы.

Раньше для этого нужно было приходить в отделение ГИБДД или направлять заказное письмо туда. Теперь же благодаря поправкам в КоАП жизнь автомобилистов станет проще.

Штраф будет считаться полученным на следующий день после того, как автомобилист зашел на сайт, или через неделю после уведомления. После этого у автовладельца есть 10 дней на обжалование.

С 1 сентября останется только новая версия знака «Фотовидеофиксация». Ключевое отличие между старой и новой версиями заключается в том, что обновленный знак будут устанавливать только на въезде в населенный пункт. Действовать он будет на всей территории. Эта мера нужна, чтобы старые знаки не заполняли улицы.

Защита персональных данных

С 1 сентября будут регулировать содержание согласия на обработку персональных данных, которые пользователь разрешил распространять третьим лицам. Раньше третьи лица собирали и бесконтрольно использовали персональные данные людей в разных целях. Теперь же при обработке данных у неограниченного круга лиц нет к ним доступа.

Пользователь с сентября начнет давать согласие не только на обработку персональных данных, но и на их распространение. Оператор также будет обязан обеспечить людей возможностью определить перечень информации, которую они согласны сделать общедоступной. Пользователь также сможет и вовсе запретить обработку некоторой информации.

К содержанию согласия на распространение персональных данных также предъявили требования. Оно должно включать в себя информацию о пользователе, операторе персональных данных, цель обработки информации, перечень данных, которые пользователь может запретить распространять, условия передачи оператором персональных данных, период действия согласия.