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Журналисты провели расследование и выяснили, что 11 декабря 2019 года у женщины по фамилии Вэй поднялась температура. Она не могла позволить себе отлеживаться дома и решила обойтись уколом. Обычно женщина поступала именно так при первых признаках недомогания. Поэтому Вэй обратилась к медикам, принимавшим на первом этаже ее дома. Он находится всего в 500 метрах от рынка, который позднее печально прославился.

Пациентке сделали два укола, однако препараты не подействовали. Спустя несколько дней Вэй отправилась в другую клинику. Но там ей снова не смогли помочь. В итоге 16 декабря китаянка попала в учреждение под названием «Сэхэ» при Хуачжунском университете науки и технологии. Там и диагностировали смертельный вирус.

Достоверно неизвестно, где и как заразилась Вэй и вообще была ли она тем самым «нулевым пациентом». По данным издания, 24 человека из первых заразившихся контактировали с рынком «Хуанань».

Споры о том, стал ли рынок морепродуктов отправной точкой распространения болезни или вирус занесли туда из другого места, продолжаются до сих пор. Эксперты пока не нашли того самого «нулевого пациента». Неизвестным остается и то, как и когда коронавирус мог передаться от животного-носителя к человеку.

Однако сотрудники газеты «Пэнпай» выяснили, что 11 человек из первой группы зараженных при первых симптомах обращались в маленькие клиники возле рынка. В конце февраля журналисты проверили район рынка и узнали, что все эти медицинские учреждения закрыты.

Представители медиа также обнаружили первого пациента, не имеющего отношения к рынку. Им оказался мужчина по фамилии Чэнь. Он живет на расстоянии более 30 километров от рынка, не имел контактов с живой птицей и вообще ходил только на работу в офис. Китаец предположил, что подхватил вирус в метро или уже находясь в клинике. При этом никто из членов его семьи и из сопровождающих в больницу не заразился, хотя не использовал защиту.