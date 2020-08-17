События в Белоруссии привлекли внимание СМИ всего мира. Как на Западе освещают эти протесты

Зарубежные СМИ все активнее пишут о событиях в Белоруссии. Западные издания следят за тем, что происходит в стране после выборов и выпускают объемные материалы на эту тему. На что иностранные журналисты обратили внимание — в материале «360».

Financial Times озаглавили свой материал: « „Уходи в отставку!“ Президента Белоруссии освистали бастующие рабочие». Сама статья кратко описывает происходящее в стране и отмечает, что Лукашенко пытается стабилизировать положение путем подготовки голосования по конституционным изменениям.

CNN выбрали похожий заголовок для своей статьи: «Разъяренные рабочие прерывают Лукашенко, пока вызов его многолетнему правлению растет». В материале утверждается, что президент Белоруссии потерял поддержку со многих сторон, в том числе — от государственных СМИ. В понедельник утром в Сети появилась информация, что некоторые телеканалы транслировали или повторные показы старых программ, или кадры пустых съемочных студий.

«Государственные СМИ в Белоруссии долгое время служили одним из основных пропагандистских инструментов, способствующих 26-летнему удержанию власти Лукашенко, но в понедельник это положение, похоже, было разрушено», — гласит статья.

Британский The Guardian сделал множество репортажей о том, что происходит в стране. Один материал полностью состоял из фотографий с митинга в Белоруссии. Другой — красочно описывал отношение оппозиционеров к Лукашенко.

«Переживающий тяжелые времена президент Белоруссии выглядел потрясенным, когда люди стали кричать „лжец“, нанося новый удар по режиму», — с таких слов началась британская статья.

В ней описано и то, как во время акций действовали правоохранительные органы. The Guardian негласно встает на сторону оппозиции. Журналисты поставили под сомнения слова властей о честных выборах. В материале журналисты также говорят, что кульминацией протестного движения стал стал митинг в воскресенье, 16 августа.

Bloomberg привел в материале цитату Лукашенко о вероятности перевыборов и отметил, что президент назвал митингующих меньшинством.

«Мы проводили выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — цитирует его слова Bloomberg со ссылкой на новостной сайт Tut.by.

У «Би-би-си» вышел большой материал с несколькими разделами: «Насколько велико давление на Лукашенко?», «Повторение украинского кризиса?», «Как прошли воскресные митинги?», «Что происходит на международной арене?».

France 24 перепечатали большой материал AFP про Светлану Тихановскую. Французские журналисты представили соперницу Лукашенко серьезной политической силой в своем материале. Чего стоит одно начало: «Домохозяйка Светлана Тихановская никогда не думала, что будет баллотироваться в президенты или станет лидером белорусского протестного движения. Но в сказке, достойной Голливуда, за считанные недели 37-летняя женщина превратилась из неизвестного политика в самый серьезный вызов правлению белорусского лидера Александра Лукашенко».

В статье утверждается, что невероятный импульс ее кампании вызвал сравнения с историческими героинями. Материал описывает Тихановскую в положительном ключе и не осуждает за то, что она покинула Белоруссию.

Deutsche Welle удалось взять интервью у протестующих, которые, по данным издания, были арестованы по время митингов. Для сохранения безопасности имена некоторых героев журналисты поменяли. Все анонимные собеседники издания рассказали о том, что их избивали.

Большинство западных статей друг от друга не отличаются. Они все пытаются кратко обобщить важные, на их взгляд, мнения о событиях в стране. Во всех западных изданиях проскальзывает недоверчивое отношение к Лукашенко и поддержка протестующих.