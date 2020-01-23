«Запах как на свалке, ходишь по еде»: закрытие магазинов Spar в Петербурге обернулось погромом и воровством

Разбитые бутылки, разбросанные коробки и ужасный запах ждали покупателей магазинов Spar в Петербурге. Там объявили ликвидацию и огромные скидки из-за закрытия. И тогда сотрудники и местные жители устроили настоящий погром. Пришлось даже вызывать ОМОН. Во что вылилась акция невиданной щедрости — в материале «360».

«Как на свалке»

Официальное закрытие не помешало Sраr распродавать остатки товаров. Чтобы продукцию разобрали быстрее и охотнее, объявили скидки до 70%. Хотя некоторые умудрялись не платить вообще.

Все упаковки с алкоголем, моющими средствами и многим другим свезли в магазины на Каменноостровском проспекте и поселке Славянка. В итоге в торговых залах настоящий хаос с разбросанными повсюду товарами.

«Да там кошмар вообще, вы что! Там разве, что только крысы не бегают слава Богу. Там запах стоит как на свалке, реально. Ходить по магазину невозможно: все валяется, продукты валяются, идешь по магазину и наступаешь на еду <…> Продавцы просто сами открывают упаковки с шоколадом и едят», — рассказала «360» одна из посетительниц Spar Виолетта Никитина.

По ее словам, когда она пришла в магазин, то увидела огромные очереди и людей, которые набирали товар сразу в несколько тележек.

«Люди как сумасшедшие несутся за скидкой 70%, едят прямо в магазине и бухают тоже, кто-то не церемонится и выносит набранное без оплаты <…> Дерутся из-за банки тушенки, будто она последняя и в стране дефицит <…> А на подземной парковке как в гетто — идешь мимо бухающих малолеток и надеешься уйти оттуда живой… куда катится мир», — написала Виолетта в Instagram после визита Spar и приложила фото.

«Да, там действительно были скидки и 50% и 70%. Там практически не было уже персонала, только кассиры были на кассе. Все валялось просто в куче: и продукты питания и химия и какие-то еще принадлежности», — поделилась с «360» своими впечатлениями Елена Гончар.

Она попала в Spar в тот день, когда персоналу пообещали выплатить зарплату, но так этого и не сделали. Сотрудники начали ломиться в кабинеты руководства и выносить товар. В итоге в магазин приехала полиция и ОМОН, чтобы предотвратить беспорядки. От выноса товара это никого не остановило.

«Люди брали пакеты, лежащие прямо на кассе, набивали их чем только возможно и просто выходили. Это были и бывшие сотрудники Spar и просто покупатели», — отметила Елена.

О такой щедрой акции Spar местные жители узнали из объявления магазина в Сети. Затем пользователи начали публиковать видео в интернете и желающих получить вещи почти даром стало в разы больше. Ажиотаж и погром в магазинах Питера быстро облетел соцсети.

«Зомби-апокалипсис в магазине Spar», — говорит за кадром автор одного из видео. На кадрах полупустые витрины, горы коробок на полу и люди, копающиеся в продукции.

Если на первом видео покупатели еще могут пройти между упаковками и тележками, то здесь свободного места нет уже совсем.

«Все в коробках. Люди с рюкзаками, сумками приходят и уходят, ни за что не платят. Заходите, друзья, в Spar — будете богаты», — усмехнулся за кадром автор следующего видео из торгового зала.

А на этих фото последствия дебоша: на полу валяются разбитые бутылки, разлито какое-то вино, а разорванные коробки накиданы друг на друга.

«Все в кашу», — точно подметила происходящее девушка.

Многомиллионные долги

Магазины франшизы Spar в Петербурге, как и «7Я», принадлежат Торговому дому «Интерторг». Его генеральный директор — Мушвиг Абдуллаев — задолжал своим работникам более 10 миллионов рублей. Перем Новым годом около 200 сотрудников провели целый день в очереди в ожидании зарплаты, которые они не получили за ноябрь и частично за декабрь. Деньги отдали только части людей, а большинство их так и не увидели.

«Я была из первых, кто с утра пошел в офис на Радищева, и успела забрать свои копейки», — рассказала бывшая работница Spar «Фонтанке».

По ее словам, даже те, кому удалось добиться денег, получили на 25% меньше. Руководство урезало зарплаты из-за «невыполнения плана и компенсации потерь».

Хотя праздник был несколько подпорчен и у самого владельца сети. Абдуллаеву не дали выехать из Санкт-Петербурга в Дубай. Бизнесмена задержали в Пулково и посоветовали немедленно решить вопрос с зарплатами. Оснований для задержания у правоохранителей не было, поэтому разговор какой-либо силы, увы, не нес.

Перед этим «Интерторг» объявил о закрытии всех магазинов Spar и «7Я» в Петербурге и Ленинградской области. 27 декабря 2019-го должно было стать последним днем работы магазинов. Сейчас руководство бизнеса планирует его перезапуск. Абдуллаев стал владельцем нового юрлица ООО «Спар СПб», которым некоторым арендодателям и ретейлерам предложили снова подписать договор.