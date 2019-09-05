Выкинуть мусор и уместить вещи. Как на МКС влезает весь груз

«Сейчас вот по газоанализаторам, по всему [перечню грузов] там идет — все [размещение] за 449-ю панель. Все привыкли, но, на самом деле, она просто не резиновая. И блоки, которые присылаются, туда уже не просто не влезают, приходится для них искать другое место», — передает слова Скворцова «РИА Новости».

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Но коллеги космонавта говорят, что проблема размещения для космоса не нова. Летчики-космонавты рассказали «360», что на МКС, как и в любом доме или квартире, бывают трудности с размещением прибывающих грузов. Оба собеседника «360», герои России Андрей Борисенко и Сергей Волков, сравнивают МКС с домом.

«МКС — это наша космическая квартира, там есть определенные места для хранения грузов, но иногда эти места заканчивается, приходится для новых грузов определять новое место», — сказал Борисенко.

Земля ошибается?

Но ничего критичного космонавты в этой ситуации не видят. «Есть даже методика — мы стараемся корабль не разгружать сразу, когда он приходит, а делать это постепенно. И объем корабля используется как такая дополнительная кладовка», — объяснил Сергей Волков.

«Не всегда, может быть, учитывается форма предмета. Приходит блок круглой формы, а посчитали как условно квадратный — объем же соответствует — и ты его разместить не можешь. Иногда приборы достаточно сложной формы, это сложно рассчитать», — рассказал Волков.

На МКС существует специальная инвентаризационная база, где космонавты должны отмечать все позиции, имеющиеся на корабле. «Любая вещь имеет свой идентификационный номер, штрихкод. Этот штрихкод вносится в базу, по ней Земля может посмотреть, где он фактически лежит», — уточнил Волков для «360».

Соответствие базы реальному расположению вещей на станции — задача экипажа. Это важно, потому что если экипаж сменяется, другие космонавты через какое-то время должны иметь возможность оперативно найти то, что есть в базе.

Оказалось, что в проблеме, которую обозначил Александр Скворцов, могут быть виноваты сами космонавты. Депутат Госдумы? летчик-космонавт Максим Сураев рассказал радиостанции «Говорит Москва», что иногда база может выходить из строя по вине космонавтов. «Есть космонавты разные. Кто-то работает с этой базой очень хорошо, кто-то допускает нарушения. Там тысячи вещей и иногда она превращается в нерабочую базу», — рассказал Сураев.

В то же время Сергей Волков о коллегах с Земли отзывается исключительно хорошо. «Разгрузка корабля — это, на самом деле, достаточно творческий процесс. И Земля всегда идет навстречу предложениям экипажа, когда ты обнаруживаешь, что не за этой панелью, а за другой есть место, где можно разместить этот груз», — сказал он.

Космический утиль

И мусор в космической квартире человечества, естественно, имеется. Его тоже какое-то время хранят вместе с грузами. А потом складывают ненужное в пристыкованный корабль и отправляют «в печь».

«На сегодняшний день главный и практически единственных способ утилизации грузов — укладка этих грузов в „Прогресс“ и затем отстыковка вместе с мусором», — рассказал Андрей Борисенко.

Корабль вместе с мусорным грузом «отправляется на сжигание» в плотных слоях атмосферы. «На Землю ничего не падает, в этом плане мы защищаем планету от лишнего мусора», — заключил Волков.