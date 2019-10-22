Как мы подружились с мусором

В России культура разделения мусора медленно, но верно набирает обороты. Пока экоактивисты борются за уничтожение токсичных свалок, а государство готовит запрет на полиэтиленовые пакеты, все очевиднее становится, что в мусорном вопросе мы готовы приблизиться к европейскому опыту. «360» рассказывает, как забота об экологии может создать в России новую эстетику — мусорную.

После развала Советского союза и «лихих девяностых» в России появилось поколение, которое признает и ценит эстетику разрушения. Эти люди создавали электронный журнал-дневник «Россия без нас», в котором делились воспоминаниями о страшном, но таком родном времени разрухи и безвременья, и не хотели выходить в мир, где курящие восьмилетки — страшная сказка из прошлого.

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Это поколение любило «панельки», удручающие виды российской глубинки, полуразвалившихся и заброшенных построек советских лет. Нынешнее же поколение может стать адептом новой эстетики — не разрухи, а переработки.

Как ни странно, для развития мусорной культуры в России есть все предпосылки. Конечно, говорить о том, что переработкой заинтересовалась вся страна, рано. Но уже можно заметить движение — государство озаботилось этим вопросом.

И не так важно, что сыграло роль катализатора в этой истории — общественное мнение, западный пример или общая обеспокоенность экологией, международные соглашения или что-то еще. Важно, что мы наконец присоединяемся к культуре осознанного отношения к отходам, которые производим.

Сейчас во многих странах Европы раздельный сбор мусора — не блажь отдельных сознательных граждан, а правило, за нарушение которого придется заплатить круглую сумму. Так государства стимулируют людей поддерживать культуру переработки, чтобы свести к минимуму количество мусора, которое мы оставляем после себя на земле. В Европе нет вопросов токсичных свалок, потому что вообще нет свалок, где мусор годами врастает в землю. Там есть технологии и вторая жизнь для использованных пластика, бумаги, стекла…

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Самое приятное в этой истории, что прийти к такому «безотходному» типу потребления России будет не сложно. Ведь в Советском союзе такие практики были — и макулатуру собирали, и стекло, и многое другое. Значит, нам нужно будет только оглянуться в прошлое и хорошенько разузнать все о необходимой инфраструктуре — а государство уже готово ее предоставить.

Не говоря уже о том, что из вторсырья в России начали кустарно производить различную продукцию — от поясных сумок и книг до многоразовых стаканчиков и чехлов для телефонов. Сам сбор мусора у нас выглядит довольно привлекательно с социальной точки зрения. Сейчас на человека, который собирает в парке мусор, скорее посмотрят как на сознательного члена общества, чем как на дурака, который пачкает руки. Да и на россиянина с авоськой с пластиковыми или стеклянными бутылками уже никто не будет смотреть как на человека второго сорта, и даже не потому, что за сданную тару не платят, а потому что сознательность растет. Пусть не равномерно, пусть пока только в больших городах. Это ведь лучше, чем продолжать складировать все виды отходов на полигонах вблизи небольших городов.

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