Первые в этом году лесные пожары охватили Россию. Вот как можно предотвратить их

В регионах России все чаще вспыхивают лесные пожары. Их причина — неосторожное обращение с огнем. К примеру, в сибирском СНТ неосторожная дачница сожгла несколько соседних домов. Чтобы майские праздники не обернулись штрафом или трагедией, россиянам напомнили, где и как правильно жарить шашлыки.

Начало природных пожаров

В России началось пожароопасное время. Первые лесные пожары вспыхнули в Тюменской области — там отметили 23 случая. Самая большая площадь природных возгораний зафиксирована в Приамурье, там горят леса на площади 150 гектаров.

Кроме того, специалисты Авиалесоохраны России сообщили о четырех подобных происшествиях в Забайкалье, возгораниях в Приморье, Свердловской области, Хабаровском и Пермском краях. Два первых за сезон лесных пожара потушили в Подмосковье.

В общей сложности пожароопасный сезон открыли в 54 субъектах России, в 13 введен особый режим. В прошлом году в России поставили рекорд XXI века: лес горел на площади более 18 миллионов гектаров.

Неосторожность стоила людям домов

Основными причинами природных пожаров считают сухую погоду и неосторожное поведение с огнем. В 2021 году пастух из забайкальского села развел костер, чтобы поесть, но ветер разнес пламя. Оно перекинулось на траву — и в результате выгорело 600 гектаров леса.

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Недавно в СНТ у поселка Богандинского под Тюменью начался пожар после того, как местная дачница решила сжечь траву на участке. Сильный ветер подхватил огонь — и он быстро перебросился на соседние дома и постройки, рассказал сайт Ng72.ru.

Соседи пытались сообща остановить пламя, направляя на него воду из шлангов, однако пожар пошел дальше. В результате пострадало восемь участков. Сгорели три дачных дома, бани и надворные постройки. Теперь дачницу-поджигательницу ждут штраф за нарушение требований пожарной безопасности и уголовное дело за уничтожение и повреждение чужого имущества по неосторожности.

Жечь сухую траву опасно

Профессор, один из авторов Федерального закона «О пожарной безопасности» Евгений Кирюханцев рассказал «360», что особенно опасны попытки выжечь старую траву, которая практически вплотную примыкает к зданиям и хозяйственным постройкам.

«Основная причина того, что сейчас происходит в Сибири, — люди пытаются жечь эту траву, которая вплотную подходит к сгораемым конструкциям. Как только ее поджигают, огонь переносится на постройки и жилые дома», — пояснил Кирюханцев.

Он отметил, что такие пожары создают и немалую угрозу для населенных пунктов. При горении сухой травы возникают очень мощные конвекционные потоки. И если сухая трава идет вдоль леса, огонь быстро распространяется и охватывает большие площади.

Если горение происходит на открытой поверхности, то оно более спокойное, хотя и не менее опасное, уточнил профессор. Однако пожарным расчетам справиться с таким ЧП куда легче.

Зависит от погоды

Евгений Кирюханцев уточнил, что в Московской области начало пожароопасного сезона определяет правительство региона. Обычно это происходит, когда устанавливается устойчивая погода и температура воздуха выше 20-25 градусов.

«За неделю такой погоды все леса высохнут, и тогда правительство Московской области объявит пожароопасный период. Также сообщат, на какое время он устанавливается и будут ли какие-то ограничения для входа в леса», — пояснил эксперт.

Он добавил, что чаще всего объявляют о начале опасного периода после 15 мая. Пока же погода в столичном регионе довольно прохладная, поэтому вопрос о возникновении лесных пожаров не так актуален.

Как отметить майские праздники

С наступлением майских праздников люди традиционно тянутся на дачи делать шашлыки. Однако с 2021 года в России обновили правила противопожарной безопасности. Их нарушения будут караться штрафами, которые возрастут вдвое во время действия противопожарного режима.

Согласно нововведениям, костер на дачном участке можно разжигать лишь на специальной площадке, которая находится на расстоянии 50 метров от ближайшей постройки, в 100 метрах от хвойного леса или отельных хвойных деревьев и в 30 метрах от лиственного леса или лиственных деревьев.

В радиусе 10 метров от кострища нужно положить противопожарную минерализованную полосу шириной не менее 40 сантиметров. Площадка вокруг костра должна быть очищена от сухих травы и деревьев, а вот огнетушитель и телефон должны быть под рукой.

В городской черте готовить шашлык можно только на специальных площадках в парках и лесопарках. Как правило, там уже имеется и противопожарный мангал, и средства тушения, урны для мусора.

А вот разжигать костры в лесу, а также использовать открытый огонь вне специально отведенных и оборудованных для этого мест категорически запрещено.