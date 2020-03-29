Как меняются страны после введения ЧП в связи с эпидемией коронавируса. Видео

Почти весь мир борется с 2019-nCoV, который заразил уже более 660 тысяч человек по всему миру и убил свыше 30 тысяч. Все больше стран вводят режим чрезвычайного положения. А когда люди не воспринимают его всерьез, правительство прибегает к самым разным мерам. «360» собрал видеоподборку того, как введение ЧП меняет страны.

Италия

На протяжении всего периода распространения коронавируса, Италия держит лидирующие позиции и по числу инфицированных, и по числу погибших людей. Однако такая страшная статистика все еще не может удержать всех людей дома.

Когда в стране только-только вводили ЧП, люди продолжали посещать кафе и рестораны. Многие не воспринимали ситуацию всерьез.

Успели даже произойти протесты. Люди возмущались тем, что им запретили навещать своих родственников в тюрьмах. Однако сейчас практически все сидят дома. Для тех, кто продолжает упрямиться, мэры итальянских городов записали гневные обращения. Некоторые даже ходят по улицам и умоляют людей вернуться домой.

Индия

В Индии сначала ввели ограничительные меры, снизив или полностью остановив работу общественного транспорта. Людям рекомендовали не покидать дома. Позже в стране был введен 21-дневный тотальный карантин. Он включает в себя комендантский час и запрет выходить на улицу по любой причине. Исключение сделают медикам, пожарным, полиции, журналистам и еще некоторым работникам, пишет РИА Новости.

С теми, кто не слушается указа правительства, у полиции разговор короткий. Они не только гонят людей домой, но и периодически прибегают к применению силы.

В целом методы работают. Это хорошо видно из репортажа «Би-би-си». Дороги пустые, на улицах практически никого нет.

По последним данным, количество инфицированных в Индии приближается к 1000.

США

США за несколько дней стали лидером по количеству инфицированных коронавирусом в мире. Они обогнали Китай и Италию. Нью-Йорк признали очагом распространения вируса в стране. ЧП в городе объявили еще 12 марта. Несмотря на то, что уже тогда город стал значительно пустеть, далеко не все понимали серьезность происходящего.

Вот жительница Нью-Йорка 18 марта опубликовала видеоролик, где гуляет с мужем по городу. Она снимает пустые магазины, дороги без пробок и делится своими впечатлениями. Все это она делает в период, когда в городе уже введен режим ЧП. И вышла на улицу девушка явно не по острой необходимости.

Сейчас такими вылазками почти никто уже не занимается. Достаточно включить прямой эфир с Таймс-сквер, чтобы убедиться — на улице только полицейские и изредка проезжают машины. Что именно повлияло на людей, сказать сложно. Скорее всего, комплексный эффект от увеличивающегося количества погибших и постоянных просьб врачей и политиков сидеть дома.

Испания

Власти Испании решились на введение режима чрезвычайного положения в связи с коронавирусом лишь 14 марта. На тот момент в стране было уже более шести тысяч зараженных. На следующий день после введения ЧП на улицах все еще можно было увидеть людей. Множество туристов гуляли по Барселоне, надеясь найти открытые кафе, бары или рестораны.

Чтобы люди приняли ограничения всерьез, правительство разрешило их штрафовать, а в некоторых случаях — арестовывать. За нарушение правил человек может получить штраф 100 евро и даже год тюремного заключения при активном сопротивлении. И это, кажется, сработало.

На ролике можно увидеть город Ронда, на чьих улицах буквально ни единой души. Все сидят по домам. Ничего не работает.

В другом городе Испании соседи по вечерам стараются друг друга развлекать. Кто-то включает музыку на балконе, а кто-то устраивает живое представление на саксофоне.

Франция

Франция ушла в общенациональный режим ЧП 17 марта. Общественные собрания запретили. Большинство магазинов, ресторанов и развлекательных заведений закрыли. Но люди не сразу послушались требований правительства. Это наглядно видно в прямой трансляции из Парижа в первый день ЧП.

В этот же день французская полиция оштрафовала 4095 человек, которые нарушили приказ оставаться дома. Об этом пишет Straits Times. На следующий день министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что штраф за нарушение карантина увеличивается с 35 до 135 евро. А если люди продолжат выходить на улицы, то может дойти и до 375 евро.

Такая угроза оказалась довольно действенной. На видео от 18 марта уже можно заметить гораздо меньше людей на улицах.

С каждым днем правительство ужесточает меры, чтобы остановить эпидемию. Большинство людей с этими мерами согласны.