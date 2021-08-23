Убийство школьницы может помочь раскрыть тюменского маньяка. Как ловят «серийников» в России?

К расследованию убийства восьмилетней тюменской школьницы подключился следователь, поймавший ангарского и тулунского маньяков, Евгений Карчевский. Об этом пишут СМИ. Его называют «охотником на маньяков» за раскрытие двух наиболее громких серийных дел в истории современной России. «360» узнал, как полиция определяет, что убийство не случайное и, вероятно, не первое у конкретного преступника, и что происходит дальше.

Тюменский маньяк

Тело убитой восьмилетней школьницы из Тюмени, пропавшей еще в июне этого года, нашли только 19 августа. Оно было завернуто в несколько полиэтиленовых пакетов, замотано пленкой и оставлено в траве за бензоколонкой у озера Оброчного — это место не один раз обыскивали как полицейские, так и участники поисково-спасательных отрядов, в том числе и добровольческих.

Труп ребенка подкинули ориентировочно через неделю после убийства и всего за несколько дней до того, как его нашли рабочие, косившие траву. По данным Telegram-канала «112», руки ребенка были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем. Официальных данных пока нет, но на теле девочки якобы нашли следы изнасилования и удушения, а в пакете также лежали и вещи убитой.

Пока официально подозреваемых в этом преступлении нет, следователи рассматривают все возможные версии. Но в Сеть уже просочилась информация о том, что в городе может орудовать серийный убийца.

Первое исчезновение, по данным Telegram-канала Readovka, произошло еще в 1997 году. Затем дети выходили из дома и не возвращались в 1999, 2002, 2008, 2009, 2010 годах. После десятилетнего затишья тюменский маньяк, как его назвали в СМИ, мог вернуться. Тела первых шести детей так и не были найдены.

Заподозрить «серию»

По словам криминалиста и бывшего оперативного сотрудника МВД Михаила Игнатова, чтобы заподозрить серию преступлений полиции нужно иметь довольно серьезные доказательства и большой корпус улик. Например, в отдельно взятом районе или области должно быть несколько похожих преступлений, так как маньяки чаще всего орудуют примерно в одном доступном для себя окружении.

«Должен быть единый почерк совершения преступления и мотивы примерно одни, тогда можно объединять дела в серию. Например, если преступления на сексуальной почве, связаны с изнасилованием, примерно одинаково происходили убийства, похожие удары совершались, например под одним и тем же углом, или же удушение определенного рода», — объяснил Игнатов.

Профессор криминалистики Анатолий Кустов отметил, что большую роль играет и то, были ли у преступника, например, садистские наклонности, — это определяют по повреждениям и способу убийства. Если наклонности есть, можно заподозрить, что орудует маньяк. Также играет роль и сокрытие тела.

Если тело находят вдали от дорог, это свидетельствует, что умысел был на сокрытие преступления. В бытовых убийствах тело [находят] или на месте происшествия или около места происшествия, а если тело далеко скрывается, это может указывать на маньяка Анатолий Кустов.

Естественно, помогает в таких ситуациях и анализ ДНК — если на нескольких местах преступления обнаруживается одинаковый биологический материал, «серия» становится очевидной. Тогда дела объединяются в одно производство и создается следственно-оперативная бригада, которая занимается только конкретным расследованием.

«Похожие нераскрытые дела не могут уйти в архив, они приостанавливаются до поры до времени, то есть в любой момент могут открыться новые обстоятельства, которые дают повод возобновлять такие расследования», — отметил Михаил Игнатов.

Анатолий Кустов добавил, что после определения «серии», если конкретных подозреваемых нет, чаще всего начинают «отрабатывать» осужденных за похожие преступления и бывших подозреваемых, чья вина не была доказана.

«Попадают в поле зрения и те, кто проживает или проживал недалеко от района [совершения преступления или обнаружения тела], потому что преступники, как правило, совершают свои преступления недалеко от места жительства, не выезжают в другой район, город и так далее», — заключил он.

«Охотник на маньяков»

К расследованию убийства восьмилетней школьницы подключили известного «охотника на маньяков» подполковника Евгения Карчевского. Именно он сумел поймать ангарского и тулунского маньяков, которым удавалось совершать свои преступления и оставаться безнаказанными десятилетиями.

О самом Карчевском известно мало: ни об особых методах, ни о специальных навыках в поимке серийных преступников он никогда не говорил. Два своих самых громких дела ему удалось раскрыть, судя по известным данным, исключительно благодаря кропотливой и внимательной работе — в том числе и с теми наработками, которые доставались ему от предыдущих следователей, работавших над поисками маньяков.

«Он просто опытный следователь и криминалист, который хорошо работает со своим предыдущим опытом и с криминалистической литературой, потому что там все эти случаи описаны, надо просто внимательно изучать их», — уверен Анатолий Кустов.