Провожаем весну дома и готовимся к новому. Какие перемены ждут россиян с 1 мая

В мае в России могут постепенно ослабить режим самоизоляции из-за коронавируса. Пожилые жители Подмосковья получат прибавку к пенсиям, экспортные пошлины на нефть упадут в семь раз, первоначальный взнос по льготной ипотеке может уменьшиться, а ЦБ отменит комиссию за переводы до 100 тысяч рублей в СПБ.

Прибавка к пенсии

Около 500 тысяч жителей Подмосковья находятся в сложном материальном положении. Труднее всего приходится одиноким пенсионерам. Поэтому с 1 мая региональные власти добавят к их страховым пенсиям дополнительную тысячу рублей. Оформить надбавку смогут безработные граждане старше 65 лет, прожившие в области не менее 10 лет.

Отмена банковских комиссий

Центробанк ограничит максимальный размер комиссии в Системе быстрых платежей (СПБ). Россияне смогут бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц из банка в банк по номеру мобильного телефона.

При отправке большей суммы или превышении установленного лимита придется заплатить 0,5% от размера перевода. Однако в этом случае комиссия не должна превышать 1,5 тысячи рублей.

Режим самоизоляции

С 12 мая в России могут начать ослаблять режим самоизоляции из-за коронавируса. Как сообщал президент России Владимир Путин, к 5 мая Роспотребнадзор и правительство подготовят рекомендации по этому вопросу.

Но одновременного снятия всех ограничений по всей стране точно не будет. Выход из-под карантина будет зависеть от ситуации в каждом конкретном регионе. Не исключено, что где-то режим могут даже временно усилить.

Ранее ожидалось, что ослабление режима может произойти с 1 мая. Но 28 апреля Путин подписал указ о продлении ограничений и объявил дни с 6 по 8 мая нерабочими. Как и прежде, меры не распространяются на врачей, продавцов, курьеров, водителей общественного транспорта и сотрудников компаний, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Пошлина на нефть

В мае экспортная пошлина на нефть снизится с 52 до 6,8 доллара за тонну темных нефтепродуктов, до двух долларов за тонну светлых и с 5,2 до одного доллара на высоковязкую нефть. Ее размер рассчитывается исходя из средней цены Urals с середины предшествующего до середины текущего месяца.

21 апреля стоимость Urals падала до 11,6–12,1 доллара за баррель. Правда, к концу месяца поднялась примерно до 16,3 доллара.

Пошлина на экспорт товарного бензина опустится до двух долларов за тонну, нафты — до 3,7 доллара. Сбор на сжиженный газ обнулится, на кокс упадет на 3,3 — до 0,4 доллара за тонну.

Досрочное завершение учебы

Учебный год в некоторых образовательных учреждениях может завершиться раньше обычного. В частности, в кадетских школах и других довузовских организациях Минобороны она прекратится до 30 апреля. Воспитанники отправятся из интернатов и общежитий по домам. В военных университетах и академиях учеба закончится 5 мая.

Кроме того, досрочно учебный год может завершиться в Башкирии.

Льготная ипотека

В апреле в России стартовала программа льготной ипотеки под 6,5% на срок до 20 лет. Максимальная сумма займа для жителей Москвы и области, а также Санкт-Петербурга — восемь миллионов рублей, других регионов — три миллиона рублей.

Первоначальный взнос по программе — 20% от суммы кредита. Однако Владимир Путин уже поручил правительству к 20 мая подготовить предложения по снижению его размера до 15% для семей с детьми.