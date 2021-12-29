«Как глоток воздуха». Для Хованского не исключили условный срок на фоне смены меры пресечения

Блогера Юрия Хованского выпустили из СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Далеко ли блогеру в случае признания его вины до смены реального срока на условный, выяснил «360». По статье об оправдании терроризма Хованскому грозит до семи лет лишения свободы.

Блогера арестовали 10 июня и несколько раз продлевали срок нахождения под стражей. Обвинили его в исполнении песни, оправдывавшей теракт на Дубровке и призывавшей к убийству детей.

В конце декабря следствие подало ходатайство об изменении Хованскому меры пресечения. В итоге прошение удовлетворили, сменив арест на запрет определенных действий. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга запретил блогеру выходить из дома с 18:00 до 10:00, приближаться ближе чем на 300 метров к квартире на Пушкинской улице, где он спел песню про «Норд-Ост», и пользоваться интернетом.

Вопрос ареста

Сам Хованский объяснил смену меры пресечения тем, что следователям «стало невозможно отрицать очевидное». Правозащитница Ева Меркачева в беседе с «360» предположительной причиной случившегося назвала напор общественного мнения.

«Очень хочется верить, что это под напором общественного мнения (прокуратура изменила позицию — прим. ред.). Нам казалось неразумным, во-первых, содержать его такое количество времени под стражей. Во-вторых, очень много вопросов вызывало то, что его вообще пытаются привлечь», — сказала она.

Меркачева подчеркнула, что тема обсуждалась много раз не только правозащитниками, но и общественностью. Длительное содержание Хованского под стражей, по ее словам, «вызывало очень много сомнений».

«Хочется верить, что прокуратура это услышала. <…> За последнее время это самая оптимистичная новость. <…> Как глоток воздуха. <…> Чем бы прокуратура ни руководствовалась, это единственное хорошее, что произошло», — сказала правозащитница.

Вину блогера Меркачева назвала лично для себя сомнительной и не исключила, что в случае признания вины ему сменят реальный срок на условный.

«Вероятность, на мой взгляд опять же, велика. Может быть, возобладает разум, и его не будут сажать. <...> Очень хочется, чтобы что-то хорошее произошло. Пусть это произойдет на примере Хованского», — заметила специалист.

Наказать Хованского, по ее словам, могут также обязательными работами и штрафом. Главное, чтобы последний не оказался неподъемным.

Поддержка коллег

Дело против Юрия Хованского завели из-за песни про теракт на Дубровке. Блогер признал, что записал композицию про трагедию «Норд-Оста» в 2002 году, но исполнил на публику впервые в 2020-м на интернет-стриме. Мужчине вменили статью об оправдании терроризма, по которой Хованский может сесть на срок до семи лет.

Предполагалось, что блогер встретит Новый год в СИЗО. В последний раз арест ему продлили до 8 января, хотя мужчина жаловался на невозможность нормально спать и работать и просил дать возможность провести праздники с родными.

Незадолго до смены Хованскому меры пресечения Слава КПСС, Николай Соболев, Эльдар Джарахов и другие известные блогеры выпустили ролик в его поддержку. Вместе с этим они создали петицию, где призвали прекратить преследование мужчины.

Блогер Илья Варламов после решения суда о замене ареста коллеге на запрет определенных действий пояснил Life, что в СИЗО есть смысл держать только представляющих реальную опасность для общества.

«Хованский в этом случае никакой опасности не представляет, повлиять он тоже ни на что не может. Поэтому мучить человека и наказывать его до решения суда не имеет никакого смысла», — подчеркнул Варламов.