«Как глоток воздуха». Для Хованского не исключили условный срок на фоне смены меры пресечения
Правозащитница Ева Меркачева допустила условный срок для Юрия Хованского
Блогера Юрия Хованского выпустили из СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Далеко ли блогеру в случае признания его вины до смены реального срока на условный, выяснил «360». По статье об оправдании терроризма Хованскому грозит до семи лет лишения свободы.
Блогера арестовали 10 июня и несколько раз продлевали срок нахождения под стражей. Обвинили его в исполнении песни, оправдывавшей теракт на Дубровке и призывавшей к убийству детей.
В конце декабря следствие подало ходатайство об изменении Хованскому меры пресечения. В итоге прошение удовлетворили, сменив арест на запрет определенных действий. Куйбышевский суд Санкт-Петербурга запретил блогеру выходить из дома с 18:00 до 10:00, приближаться ближе чем на 300 метров к квартире на Пушкинской улице, где он спел песню про «Норд-Ост», и пользоваться интернетом.
Вопрос ареста
Сам Хованский объяснил смену меры пресечения тем, что следователям «стало невозможно отрицать очевидное». Правозащитница Ева Меркачева в беседе с «360» предположительной причиной случившегося назвала напор общественного мнения.
«Очень хочется верить, что это под напором общественного мнения (прокуратура изменила позицию — прим. ред.). Нам казалось неразумным, во-первых, содержать его такое количество времени под стражей. Во-вторых, очень много вопросов вызывало то, что его вообще пытаются привлечь», — сказала она.
Меркачева подчеркнула, что тема обсуждалась много раз не только правозащитниками, но и общественностью. Длительное содержание Хованского под стражей, по ее словам, «вызывало очень много сомнений».
«Хочется верить, что прокуратура это услышала. <…> За последнее время это самая оптимистичная новость. <…> Как глоток воздуха. <…> Чем бы прокуратура ни руководствовалась, это единственное хорошее, что произошло», — сказала правозащитница.
Вину блогера Меркачева назвала лично для себя сомнительной и не исключила, что в случае признания вины ему сменят реальный срок на условный.
«Вероятность, на мой взгляд опять же, велика. Может быть, возобладает разум, и его не будут сажать. <...> Очень хочется, чтобы что-то хорошее произошло. Пусть это произойдет на примере Хованского», — заметила специалист.
Наказать Хованского, по ее словам, могут также обязательными работами и штрафом. Главное, чтобы последний не оказался неподъемным.
Поддержка коллег
Дело против Юрия Хованского завели из-за песни про теракт на Дубровке. Блогер признал, что записал композицию про трагедию «Норд-Оста» в 2002 году, но исполнил на публику впервые в 2020-м на интернет-стриме. Мужчине вменили статью об оправдании терроризма, по которой Хованский может сесть на срок до семи лет.
Предполагалось, что блогер встретит Новый год в СИЗО. В последний раз арест ему продлили до 8 января, хотя мужчина жаловался на невозможность нормально спать и работать и просил дать возможность провести праздники с родными.
Незадолго до смены Хованскому меры пресечения Слава КПСС, Николай Соболев, Эльдар Джарахов и другие известные блогеры выпустили ролик в его поддержку. Вместе с этим они создали петицию, где призвали прекратить преследование мужчины.
Блогер Илья Варламов после решения суда о замене ареста коллеге на запрет определенных действий пояснил Life, что в СИЗО есть смысл держать только представляющих реальную опасность для общества.
«Хованский в этом случае никакой опасности не представляет, повлиять он тоже ни на что не может. Поэтому мучить человека и наказывать его до решения суда не имеет никакого смысла», — подчеркнул Варламов.