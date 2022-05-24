Для жителей Донецка 26 мая 2014 года — черта, после которой прежней Украины не осталось. В тот день восемь лет назад украинские войска атаковали занятый ополченцами Международный аэропорт Донецк. Авиация буквально разбомбила воздушную гавань. Погибли несколько десятков человек, в том числе мирные жители. Силы ДНР вернули себе аэропорт зимой 2015-го. Однако и сегодня это важный стратегический объект, в который всеми силами стараются не пустить ВСУ. Бойцы легендарной «Спарты» рассказали, как выросли с тех самых пор и почему не могут оставить Донецк.

Аэропорт Донецк как стратегический объект

Годовой пассажиропоток аэропорта Донецк когда-то составлял 1,11 миллиона человек. В мае 2014 года из него выполнялись рейсы 13 авиакомпаний в 17 городов 12 стран, в том числе Россию, Германию, Испанию, Турцию, Израиль. Воздушная гавань не работает с 26 мая 2014 года. Сегодня международный аэропорт в Донецке выглядит совсем иначе. Скорее, речь о том, что осталось от объекта.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря на это, воздушная гавань — все еще важный стратегический объект. Об этом в разговоре с «360» рассказал боец батальона «Спарта» с позывным Свидомый.

«Направление ближе к городу. Все понимают — если город рядом, нужно стратегически эту точку удерживать. Это важное направление для всех. Тем более здесь какие бои были, все это знают, все это видели. Те, кто остался, старички. Мы все это испытали на себе. Мы из пенсионеров. Застали мы все», — пояснил он.

Сказанное подтвердил и боец с позывным Веселый. По его словам, с аэропорта открывается доступ ко многим населенным пунктам. Именно из-за этого нельзя допустить к воздушной гавани силы Украины.

«И так попадают, стреляют по городу, но отсюда им еще лучше, поэтому мы не даем им сюда зайти», — подчеркнул Веселый.

Молодость бойцов прошла на войне

Свидомый рассказал, что вся его молодость прошла здесь. По его словам, он пришел совсем юным парнем и уже здесь, в кругу военных, вырос во взрослого мужчину.

Моя вся молодость прошла здесь. Для меня 26 число было <…> Немножко такой развеянный день, непонятный. Потом начал взрослеть, умнеть именно здесь. Я начал превращаться из пацана в мужчину. Прошло восемь лет уже. Я превратился в дядю Свидомый.

Боец рассказал, что начиналось все с блокпостов в Славянске. Тогда парни выходили даже не с оружием, а с битами и палками. Так сильно хотели внести свой вклад в освобождение родной земли.

«Думали, что мы какой-то вклад свой вносим, с теми же палками, с теми же битами — у кого что находилось. Вносили свою лепту, как могли. Мы поняли, что это — наша земля, что нужно всячески помогать, всячески вносить свой вклад, силу. Мы начали побольше узнавать», — отметил боец.

«Спарта» борется не с Украиной, а с нацистами

Свидомый рассказал, что сам родом с Украины. При этом он подчеркнул, что они с однополчанами не воюют с украинским языком или с самой Украиной.

«Мы воюем именно против нациков, нацистов. Это те люди, которые поддерживают фашизм. Мы один раз победили этот фашизм, а они хотят его возродить. Зачем? Я считаю, что это не нужно. Мы не воюем против украинского языка. Он тоже <…> Там есть красивые слова, еще что-то <…> Но нам важны именно нацисты: „Азов“*, „Правый сектор“** — те люди, которые не имеют никаких человеческих качеств. Они просто идут — насилие, грабежи, убийства. Мы против этого», — отметил Свидомый.

Он напомнил, как много ребят потеряно во время боев. Однако особо выделить он хотел двух своих командиров — Арсена Павлова и Владимира Жогу.

«Это те, которые были великими людьми. Тяжело дались их потери. Жалко. Много кого знал, много кого потерял — и командиров, и простых рядовых бойцов. Конечно, потеря для нас всех — такая чаша, которая просто опустошается», — пояснил боец.

Он также рассказал, что его супруга воюет, у них есть дочь. И родителям очень хотелось бы, чтобы дети не видели всего того, что происходит в ЛНР и ДНР сейчас.

Источник фото: телеканал «360»

«Не хотелось бы, чтобы дети испытали все это на себе. Дети пошли в школу — те, которые выросли в войну. Они не должны этого знать, не должны слышать эти взрывы, тем более в центре. Я считаю, что нужно побыстрее все это закончить, додавить этот прыщ, который остался. И все, я думаю, мы победим. <…> Держаться, ребятки! Надеюсь, чуть-чуть осталось!» — заключил Свидомый.

* «Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.

** «Правый сектор» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.