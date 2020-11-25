Коронавирусные ограничения помогли в очищении воздуха в Европе. Как добиться таких успехов без пандемии?

В европейских мегаполисах заметно улучшилось качество воздуха благодаря коронавирусным ограничениям. Для закрепления прогресса необходимо развивать общественный транспорт, сортировать мусор и строить больше современных мусоросжигательных заводов.

Как пишет Associated Press со ссылкой на Европейское агентство по окружающей среде, воздух стал чище в таких европейских мегаполисах как Милан и Мадрид. Это стало особенно заметно по количеству диоксида азота и мелких твердых частиц в воздухе.

В Барселоне уровень диоксида азота упал на 59% в начале весны по сравнению с прошлым годом, а в Мадриде — на 47%. В Милане его количество снизилось на а 54%, а в Риме — на 39%. Уровень во многих других мегаполисах Европы, особенно в Западной Германии, Бельгии и Нидерландах также значительно упал.

Исполнительный директор Европейского агентства по окружающей среде отмечает, что это временный эффект вызванный коронавирусными ограничениями. В нескольких странах ЕС резко сократился объем автомобильных и воздушных перевозок, а также судоходства из-за карантинна, что и поспособствовало таким результатам.

Таких стандартов качества воздуха необходимо достигать без локдаунов.

Мадрид. Источник фото: pixabay

Как это сделать?

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Марьинский говорит, что важно для начала понимать, чем вызвано снижение уровня загрязнения воздуха. В больших городах, например, такой результат мог возникнуть из-за снижения интенсивности передвижения людей на личных автомобилях.

В отношении автомобилей, безусловно, необходимо работать над тем, чтобы выхлопы у автомобилей были более чистыми. Это в любом случае займет время, и скачкообразного развития тут пока ждать не стоит.

Из-за того, что многие на время пандемии уехали загород, в мегаполисах могло также снизиться число мусора. Это в свою очередь могло уменьшить нагрузку на свалки твердых бытовых отходов и мусоросжигательные заводы, что тоже поспособствовало очищению воздуха.

Говоря о таких заводах, важно понимать, что обойтись без них нельзя, потому что есть мусор, который сложно или невозможно переработать. Складировать его на мусорных полигонах тоже не самый лучший вариант, потому что территория, на которой все это хранится, становится потом непригодной на пару столетий. К тому же внутри таких полигонов мусор тоже постепенно разрушается и выделяет в атмосферу вредные вещества. Такие отходы лучше сжигать, а не хранить. Именно поэтому важно строить и создавать более эффективные мусоросжигательные заводы.

Марьинский настроен оптимистично. По его словам, качество выхлопов автомобилей действительно улучшается, более современные заводы строятся и переработка отходов тоже развивается. Да и люди стали понимать, что заботясь об экологии, они в первую очередь заботятся о себе.

Источник фото: pixabay

Положение в России

В России же недавно зафиксировали рекорд по уровню загрязнению воздуха за последние 16 лет. Показатели оказались в три раза больше, чем в предыдущем году. Худшие результаты обнаружили в Бурятии, Оренбургской и Самарской области.

Число токсичных выбросов за девять месяцев оказалось больше рекорда десятилетней давности. В 2005 году было 95 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, а в 2020 — 171 случай.

Почему же в России ситуация во время пандемии ухудшилась, а в Европе наоборот принесла улучшения, пусть и временные?

По сообщениям РБК, количество загрязнений атмосферы стало сильно увеличиваться с июля, когда правительство убрало самые жесткие карантинные меры. Соответственно, когда в Европе все снимут, показатели тоже станут выше. Например, в Китае эпидемия коронавируса была взята под контроль уже в июле. В том же месяце упавшие объемы выбросов углекислого газа вновь стали такими же высокими, как в начале 2020 года.

Четверть случаев загрязнения воздуха в 2020 году пришлись на зиму. Это аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza связывает с началом отопительного сезона. В такое время постоянно происходит прирост негативного влияния на атмосферу.

Самый резкий скачок отмечен в июле, августе и сентябре. А это месяцы, в которых не действовали карантинные меры.

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в разговоре с РБК отметил, что еще одной причиной роста загрязнения может быть то, что пробы воздуха в целом стали брать чаще. Получается, что это не воздух резко загрязнился, а просто его показатели стали чаще изучать в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Помимо этого не стоит забывать о природных катастрофах, выпавших на 2020 год: пожары в поселке Яицкое и на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, возгорание склада полиэтиленовой и лакокрасочной продукции в Самаре, прорыв газопровода в поселке Верхняя Подстепновка, лесные пожары и многое другое.

Как уменьшить это загрязнение? Вадим Марьинский дает российским мегаполисам почти идентичный совет, что и европейским. Во-первых, развить общественный транспорт, чтобы у людей было меньше потребности пользоваться личным автомобилем. Во-вторых, приучаться к сортировке мусора, что надо отметить, в России постепенно развивается. Ну и не забывать про постройку современных мусоросжигательных заводов.

Если говорить о небольших населенных пунктах, где обычно основным источником загрязнения воздуха служат какие-то предприятия, то там ситуация еще более понятная. Необходимо повышать уровень очистки выбрасываемых этими предприятиями в атмосферу побочных продуктов производства.

Важно помнить, что это все постепенный процесс. Одним щелчком пальцев эту проблему не решить.