«Последует большее кровопролитие». Как далеко зайдут протесты в США?

В США масштаб протестов, которые идут уже шестые сутки, увеличивается. В беспорядки втянуты более 30 штатов. В некоторые населенные пункты вошли подразделения национальной гвардии. Есть погибшие, а также десятки раненых с обеих сторон. «360» выяснил, ждать ли Штатам новую гражданскую войну и смены сил на политической арене.

«Мы наблюдаем смесь беспорядков, протестов и пандемии. Есть люди, протестующие из-за убийства, а есть те, кто просто пользуется случаем и занимается грабежами. Скорее всего, полиция заполнит улицы. Она уже там, но я имею ввиду, что дело дойдет до более серьезных мер», — заявил в разговоре с «360» политолог Дэниел Уорнер.

По его словам, парадокс ситуации заключается в том, что люди активно выступают против беспредела полицейских, против применения силы. Однако именно с помощью силы, считает политолог, эти протесты и прекратят.

Не думаю, что эти протесты продлятся очень долго. Гражданской войны уж точно не будет. Понимаете, это не первые подобные действия. И вот снова протесты. И снова ничего не меняется. Это очень серьезный вопрос для США, и его так просто не решить Дэниел Уорнер политолог.

С этими словами согласен коллега Уорнера — американский политолог Эндрю Корыбко. По его мнению, беспорядки продолжатся до тех пор, пока правоохранительные органы не используют реальную силу для их разгона.

«Это практически неизбежно, последует еще большее кровопролитие, пока ситуация не вернется под контроль. Гражданской войны не будет», — считает собеседник «360». Он добавил, что в результате погромов в Штатах появится лишь больше местных банд.

При этом Уорнер подчеркнул, что сегодня на политической арене США не видит того самого великого лидера, способного решить эту проблему раз и навсегда.

«Думаете, если у власти будет Байден, то все резко прекратится? Нет. Обратите внимание, что Обама ничего не сказал по этому поводу. Более того, я не думаю, что после этого организуют новые движения или появятся новые лидеры», — отметил Уорнер.

Беспорядки начались с относительно мирного протеста в Миннеаполисе, вызванного убийством афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицией. В Сети появилось видео, где видно, как сотрудники правоохранительных органов надели на мужчину наручники, повалили его на землю. При этом полицейский наступил Флойду коленом на шею.

Афроамериканец на ролике несколько раз говорит, что не может дышать, а затем замолкает. Мужчина умер в реанимации. После начала беспорядков четырех полицейских уволили, одного — обвинили в убийстве по неосторожности.