Кредитные хитрости, дебетовые тонкости. Как банки незаметно вводят клиентов в заблуждение

ФАС выявила неоднократные случаи, когда банки вводили клиентов в заблуждение. Одним недоговаривали про условия выплаты процентов, другим с нарушениями открывали вклады и так далее. Какие завуалированные приемы наиболее популярны у банкиров и как не попадаться на удочки финансовых хитрецов?

ФАС выявила множество случаев, когда банки вводили своих клиентов в заблуждение относительно оформляемых продуктов или услуг. Замруководителя ведомства Андрей Кашеваров перечислил основные приемы: банки не всегда сообщают о том, что на определенный остаток на счете проценты начисляться не будут, оформляют вклады с плавающей процентной ставкой, не уведомляют об ограничениях по кешбэку или предоставляют клиентам неполные данные о тарифах.

Кредитные хитрости

Банкиры не всегда полностью озвучивают условия оформления какого-либо продукта, подтвердил «360» аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев. При подписании кредитного договора, например, настаивают на обязательной страховке. Но не поясняют, что в течение двух недель от нее можно отказаться.

Часто людям вообще не говорят о полной стоимости кредита. Несмотря на запрет, некоторые организации продолжают начислять проценты не на остаток, а на полную сумму займа. А не разбирающиеся в финансовых тонкостях клиенты ничего не подозревают и платят. Узнают об этом, как правило, при частично-досрочном погашении займа и просьбе пересмотреть условия начисления процентов. Такая махинация, по крайней мере раньше, нередко встречалась в сфере автокредитования, отметил эксперт.

«В первую очередь это не полное информирование о затратах, которые человек понесет, а только частичное. Проценты озвучиваются, а остальное нет. А возможны дополнительные комиссии и так далее. И человек узнает об этом, когда сталкивается, что платежи по кредиту больше, чем предполагалось», — добавил Коренев.

Депозитные тонкости

Под видом депозитов оформляют полисы накопительного страхования, которые как бы вкладываются в облигации, рассказал «360» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Клиентам говорят, что это «как вклад, но проценты будут больше». Вот только умалчивают, что если долговой рынок упадет, доход будет существенно меньше, а расторгнуть такой договор без штрафов не получится.

Состоятельным клиентам предлагают портфельные ноты, как правило, акции или облигации с высокими процентными выплатами. Но их можно получить только при соблюдении ряда условий. Например, для облигаций все выпустившие их компании должны полностью выполнить долговые обязательства и так далее.

Для акций условия бывают еще строже. Допустим, все бумаги должны торговаться выше определенного уровня и не проседать ниже какой-то отметки. Поэтому получить обещанную прибыль удается крайне редко, а человек принимает на себя риски дефолта эмитента и их просадки на бирже. И при совсем неудачном стечении обстоятельств может полностью потерять вложенные средства.

Бывает, что обычный депозит подменяют договором займа с банком. Человек подписывает документ вовсе не на открытие счета. Он якобы одалживает деньги кредитной организации. Такие договоры государством не страхуются, и при банкротстве организаций АСВ не возмещает средства. С этой проблемой в свое время столкнулись клиенты обанкротившегося «Траста».

Не клюнуть на удочку

Чаще всего после подписания договора изменить уже ничего нельзя. Исключение составляют случаи замены вклада страховкой. Или при оформлении страховки при открытии вклада или оформлении кредита. В этом случае договор со страховой можно расторгнуть без санкций в течение указанного в документе срока. Как правило, он составляет две недели.

В остальных случаях остается только обратиться в Общество защиты прав потребителей или к финансовому омбудсмену. Но доказать, что клиент не был информирован, трудно. Подпись на договоре есть, а банк сошлется на то, что обо всем предупредил.

Оформляя кредит, следует внимательно изучить все пункты кредитного договора и не стесняться задавать вопросы сотруднику банка. Его обязанность — четко и ясно разъяснить все клиенту. По возможности беседу лучше записывать, чтобы в случае необходимости предъявить запись в ОЗПП или омбудсмену, посоветовал Коренев.

«Если ничего не записано, вы потом не докажете, что он вам ничего не говорил. К сожалению, злоупотребления есть. Просто умалчивают о нюансах, которые потом выливаются в дополнительные траты для клиентов. Не то чтобы это впрямую обман, просто неполное информирование», — сказал он.

В договорах об открытии вкладов, в отличие от договоров займа или оформления портфельного продукта, всегда есть банковские реквизиты, так как при этом клиенту открывают именно банковский, а не брокерский или какой-либо другой счет, пояснил Голубовский.

«Обязательно должна быть прописана ставка на весь срок договора. В одностороннем порядке банк не имеет права уменьшать эту ставку. Реквизиты сторон проверяйте. Чтобы это был именно банк, а не какая-то страховая компания при банке», — подчеркнул эксперт.

Проще и безопаснее открывать счета или приобретать какие-либо продукты онлайн. В таком случае банкиры всегда честно и ясно пишут, что предлагают людям, не пытаются навязать ненужную человеку услугу и не подсовывают одно под видом другого.