Через два дня в московском регионе остановится работа кафе, ресторанов, баров, ночных клубов и других развлекательных мест. Кинотеатры уже перестали принимать зрителей. Оставшимся без клиентов увеселительным заведениям приходится придумывать, как выживать во время карантина.

С 28 марта в Москве и Подмосковье перестают работать рестораны, кафе, бары и другие точки общепита. Исключение сделают для заведений с доставкой готовых блюд и тех, кто будет облуживать посетителей на вынос, а также для столовых, обслуживающих сотрудников работающих офисных центров и предприятий, медицинские, транспортные, банковские, страховые, коммунальные и социальные организации.

Закроются все торговые точки за исключением продуктовых, аптек и тех, что продают товары первой необходимости (средства гигиены, спички, свечи, антисептики, средства защиты) либо доставляют товары дистанционно. Ограничение распространится на парикмахерские, организации, предоставляющие услуги, требующие личного присутствия граждан, парки, музеи-заповедники и другие территории общегородского значения.

Прекратится работа библиотек, кинотеатров, детских развлекательных центров и игровых комнат, катков, аттракционов, аквапарков, боулингов и бильярдных. В ТРЦ будут открыты лишь продуктовые магазины, отделения банков и службы быта. Стоматологи будут принимать только при острой боли или неотложных состояниях. В МФЦ введут предварительную запись на услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Маски от кино

Ограничения уже коснулись кинотеатров: они не работают по всей стране. Вот только «законсервировать» залы сложно — оборудование нужно периодически включать и подзаряжать. Поэтому отпустить всех сотрудников на карантин не получится. Некоторые кинотеатры нашли выход и объединились в проект «Синемаски». Как рассказал владелец сети «Люмен» Павел Поникаровский, они закупили оборудование и займутся производством медицинских масок. А на деньги от продажи будут платить зарплату.

После начала пандемии поток зрителей упал на 60%. Сейчас руководство кинотеатра «Эпицентр» рассматривает различные варианты продолжения работы, рассказал «360» его владелец Сергей Липов. Среди них — возможность присоединения к проекту «Синемаски». Есть и другие предложения, как задействовать сотрудникам и платить им зарплату. Например, организовать службу доставки барной продукции (попкорна и всего остального) или трудоустроить в муниципальные структуры.

«С муниципалитетом ведем переговоры. Будем принимать любые меры, если государство не возьмет на себя оплату по форс-мажору, как за больничный лист. Мера вынужденная, связана с карантином, надеемся приравняют. Для этого, в принципе, и платятся отчисления в Фонд социального страхования», — отметил Липов.

Дистанционные мероприятия невозможно вести из кинотеатра. Хотя такие идеи возникали, пояснил собеседник. Показывать фильмы онлайн нереально: кинотеатры не правообладатели контента, увеличивается риск воровства лент пиратами. Плюс в этой среде много конкурентов — онлайн-кинотеатров.

Работа «на вынос»

Владельцам точек общепита остается больше вариантов продолжить работу. Например, московский бар «Петров и Васечка» готовится продавать еду на вынос, рассказал «360» его совладелец Антон Чернышев. Сейчас руководство решает вопрос по доставке позиций меню клиентам. Справляться будут своими силами, чтобы не тратиться на 35-процентные комиссии агрегаторов. Ежедневно в соцсетях «Петрова и Васечки» будут проводить трансляции о жизни бара, напитках, еде для тех, кто сидит дома и не имеет возможности посетить любимое заведение.

«Нам, можно сказать, повезло. 20 марта бар отметил пятилетие. Мы готовились к этому месяц, и в течение двух недель у нас были разные мероприятия по случаю праздника, поэтому мы просели только на 15%. Плюс мы общаемся с коллегами, и, судя по информации от них, [у других] дела обстоят гораздо хуже», — пояснил Антон.

В апреле предприниматели обсудят с владельцами помещения вопрос о введении арендных каникулах, снижении платы или привязки ее к обороту. Из предложенных президентом мер поддержки малого и среднего бизнеса заведение затронет лишь снижение страховых взносов.

«Все остальное, к сожалению, нас не касается, и, если честно, помощи мы ждем только от наших гостей, и все. Все зависит от того, как быстро закончится эпидемия и люди начнут возвращаться в офисы и к нормальной жизни», — заключил собеседник.

Уйти в доставку

Единственным реальным вариантом существования в заведениях HURMA Group of Сompanies видят бесконтактную доставку и приготовление пищи на вынос, рассказала «360» директор по маркетинговым коммуникациями и связям с общественностью компании Юлия Акиньшина. В группу входят бары «Дорогая, я перезвоню», Take it easy, Meat Puppets, «Русалочка Суши», Fckng Craft Pub и барное объединение «Профсоюз».

«В каких-то коллаборациях с магазинами не видим смысла. Девять дней — не такой огромный срок, чтобы какие-то фундаментальные меры принимать. На наш взгляд, достаточно одной доставки. Но мы рассчитываем, что это не очень надолго», — сказала она.

Идею видеотрансляций вечеринок в организации не поддерживают. В условиях пандемии, считает руководство, задача бара — не развлекать, а кормить. В группу компании входит Hurma Insider, имеющая право на обучение ресторанному менеджменту. Возможно, не исключила Акиньшина, будут запущены учебные вебинары и просветительско-образовательные мероприятия.

«Самое крупное наше объединение — бар „Профсоюз“ — в самый пик за ночь посещали до 2,5 тысячи человек. После начала пандемии и введения ограничения в 50 человек, посещаемость и выручка упали на 50–80% в зависимости от локации. Нам пришлось отменить все мероприятия. А заведение Standup Store пришлось закрыть. Его экономическая модель предполагает сбор 200 гостей», — подытожила она.

Карантин изменил работу и фитнес-центров и спортивных клубов. Сейчас они тоже перешли на удаленку и работают через интернет. Но это слабая помощь — индустрия уже потеряла миллионы рублей.