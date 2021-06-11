Кафе Gucci могут закрыть за нарушения антиковидных правил. В споре с модниками всегда побеждает Роспотребнадзор

Нашумевший ресторан Gucci Shop & Bar привлек к себе не только желающих продавать стаканчики из-под кофе по баснословным ценам, но и правоохранителей. Заведение могут закрыть на три месяца за нарушение карантинных мер. Полиция заметила, что в очереди гости не соблюдают социальную дистанцию и пренебрегают масками и перчатками.

Штрафные меры

Накануне в Gucci Shop & Bar на Патриарших прудах пришли с проверкой из Объединения административно-технических инспекций Москвы. После этого визита главный инспектор Сергей Михайлов заявил, что заведению грозит штраф до 300 тысяч или закрытие на срок до 90 суток за нарушение мер по предотвращению распространения коронавируса. В очереди и в зале посетители не соблюдали социальную дистанцию, многие не носили даже масок.

Заинтересовались проверяющие органы рестораном из-за того, что в Москве выросла заболеваемость ковидом, а гости заведения едва ли не каждый день выкладывали фотографии очередей, где в маске был только сотрудник на входе.

Внутри ресторана обстановка оказалась не лучше. Несмотря на люксовый статус заведения, столики стоят очень тесно друг к другу, а посетители едва ли не дышат друг другу в затылок.

Хайп и дороговизна

При этом цены в ресторане вполне соответствуют люксовому бренду. Например, за то, чтобы добавить в завтрак яйцо, придется доплатить 90 рублей, хотя в среднем в стране десяток стоит от 50 до 100 рублей. За помидор заплатить придется еще больше — 250 рублей, хлеб с маслом в Gucci Shop & Bar оценили в 220 рублей, овсяную кашу с яблоком и карамелью — в 450.

Зато кофе в знаменитом стаканчике обойдется всего в 300 рублей. Одноразовые фирменные стаканчики от Gucci москвичи продавали на Avito по безумным ценам. За атрибут роскошной жизни, который в самом кафе дают за 300 рублей с кофе, предлагали заплатить от полутора до 15 тысяч рублей.

Некоторые особенно умелые дельцы даже пытались запросить 100 тысяч за это вторсырье. Но насколько такие предложения пользовались спросом, неизвестно.

Не первый случай

Gucci Shop & Bar далеко не первое заведение, которое может поплатиться за несоблюдение антикоронавирусных мер. Например, в середине мая Центральный детский магазин на Лубянке закрыли на семь дней после фотосессии с актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор » — в помещениях торгового центра собралось столько фанатов, что едва не началась давка. Тогда Роспотребнадзор провел расследование — выяснилось, что, помимо несоблюдения социальной дистанции, нарушения были и в части ношения масок и перчаток.

Другой жертвой беспечности администрации стал «Главclub» — недовольство правоохранителей вызвал концерт группы «Кровосток» в декабре 2020 года. Проверка показала, что порядка 50% зрителей не соблюдали масочный режим, часть гостей забыла и о социальной дистанции. Заведению пригрозили штрафом в 400 тысяч и временным закрытием.

Пострадал и «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге — на концерте рэпера Басты тоже нашли нарушения. Концертной площадке пришлось выплатить 480 тысяч рублей за нарушение мер предосторожности, предписанных Роспотребнадзором. В ноябре аналогичным штрафом пригрозили и московскому парку развлечений «Остров мечты».

Досталось и концертному залу в Красноярске — причиной стал концерт певицы Zivert. Grand Hall Siberia выписали штраф на 200 тысяч за то, что во время выступления посетители не соблюдали перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию. А московский ТЦ «Охотный Ряд» и вовсе нарушал карантинные меры несколько раз — тоже не обошлось без штрафов.

Сейчас власти снова занялись рейдами по общественным заведениям, так как с приходом весны, кажется, о коронавирусе забыли как рестораторы и другие предприниматели, так и простые россияне.