Вышел тизер четвертого сезона «Очень странных дел» под названием «Из России с любовью». И он породил большой спор в соцсетях. Многих российских зрителей разочаровало увиденное, ведь тизер снова показал крайне стереотипную Россию. Зато иностранцы считают, что все это правда. Рассказываем, как россияне в Twitter попытались развенчать мифы о стране.

Тизер «Очень странных дел» радует зрителя одной новостью. Шериф Хоукинса Джим Хоппер жив. Только он почему-то находится в России, обрит налысо и работает на железнодорожных путях под надзором вооруженных людей. На этом хорошие новости заканчиваются и начинается клюква. В коротком видео есть все: снег, лес, заключенные с кирками, злые военные с собаками и песня «Красная армия всех сильней» на фоне. Не хватает, пожалуй, только медведя, балалайки и водки. Впрочем, последняя в сериале уже светилась — и не раз.

Огорчение от очередного стереотипного образа России в голливудском кино многие выразили в Twitter. Однако твит от Ани Липвиг привлек наибольшее внимание и вызвал споры между россиянами и иностранцами.

«Я, русская, вижу как мою страну снова изображают огромной замороженной тюрьмой для плохих парней», — написала девушка на английском языке.

На что пользователь из США под ником Horn_of_Zeese ответил: «Тем не менее это довольно точно». Такой ответ некоторых людей рассмешил, других расстроил, а третьих разозлил.

Пользователь с ником шмиди вообще теперь не хочет смотреть сериал.

«Мало того, что „Очень странные дела“ выпустили тизер сезона про абсолютно стереотипную Россию, так еще и в реплаи прибежали американцы, которые учат РОССИЯН истории РОССИИ», — написал он.

Парень по имени Брайс Бойнер тоже посчитал тизер достоверным. По его словам, Санкт-Петербург — просто огромная красочная замороженная тюрьма для всех плохих парней. Москва — просто огромная замороженная тюрьма для всех плохих парней с очень красивой транспортной системой для заключенных. Волгоград — это просто Сталинград, другое название огромной замороженной тюрьмы для всех.

Его твит больше похож на троллинг, но это не помешало людям поделиться в реплаях фотографиями Питера. Один из пользователей Twitter специально прикрепил фотографию города за 1981 год, поскольку события в сериале происходят в 80-х.

Россияне в комментариях пытались объяснить, что времена ГУЛАГ к тому моменту уже были закончены. Они также рассказывали об опыте своих родителей и отмечали, что хоть в те годы и были свои недостатки, люди жили не так ужасно. Однако часть иностранцев была непреклонна. Люди просто упускали основную претензию и говорили, что русским промыли мозги.

«Вы, ребята, в комментариях говорите, что это была холодная война, что-то вроде ГУЛАГ и это могло произойти в 80-х годах, просто не понимаете сути: неважно, действительно ли это правдивое изображение СССР в сериале или нет. Важно то, что мы устали быть изображенными как ЗЛО, ШПИОНЫ, ХАКЕРЫ и т. д.», — подметила девушка с ником Шаровая Молния.

Аккаунт с ником Nothing выразил солидарность, написав, что данная ситуация вызывает грусть.

«Это настолько простая концепция для понимания, и все же американцы настолько полны ненависти и неспособны испытать сочувствие к другим странам, что это действительно нужно объяснять», — гласит твит.

Некоторые пользователи смирились со стереотипностью, но отметили, что в России, помимо Сибири, существует множество других мест.

«Хорошо, 80-е, хорошо, зима, но почему снова Сибирь, почему все это дерьмо происходит только в России? Почему бы не показать… хм… Камчатку? Уральские горы? Они грандиозные и эпичные, почему снова снег и холод, лагеря и злые русские!» — вопрошает пользователь.

Другие предложили показать мистический Алтай с дикой природой и шаманами, Поволжье, Кавказские горы и Сочи.

Впрочем, нашлись и те иностранцы, которым было любопытно посмотреть на настоящую Россию. Они просили поделиться фотографиями своих городов и тем, как сами россияне видят свою страну. Люди с охотой откликнулись на такие просьбы.

«Покажите нам что-нибудь другое», — написал один. В ответ пользователи показали фотографии Байкала, Урала и других мест.

Американец по имени Энди тоже попросил прислать ему фотографии России. Ему было интересно взглянуть на страну за пределами экрана телевизора. Вряд ли он ожидал тот отклик, который получил. Отозвались люди из самых разных уголков России.

В реплаях были Москва, Питер, Калуга, Казань, Уфа, Калининград, Владимир, настоящая Сибирь и много другого.

Энди получил около 200 ответов с фотографиями. Такой отклик произвел большое впечатление на парня, а после увиденных красот он сказал, что хочет приехать в Россию и увидеть все вживую.

«Я все еще просматриваю все ваши замечательные фотографии, я так очарован, что хочу увидеть Россию вживую! Пейзажи, которыми вы все поделились и видите каждый день, великолепны, красивые закаты, восходы, дома, комплексы зданий, реки, горы, ЛЮДИ, РУССКИЕ КРАСИВЫЕ И ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ».

Под твитом Ани Липвиг пользователи успели оспорить историю СССР, поговорить про ГУЛАГ, стереотипные образы России, развенчать мифы о вечном холоде в стране и поделиться красотами страны. Кто-то изменил свое мнение о России, а кто-то нет. Остается надеяться, что в будущем клюквы в голливудском кино будет поменьше.