Столица Афганистана осталась в темноте. Так талибы* добились сразу трех целей

Боевики обесточили столицу Афганистана Кабул и соседние провинции. Местные жители остались без света. Так талибы* могли добиться сразу трех целей: взять город под контроль, показать свою силу и начать шантаж. При этом страдает не только Афганистан: Таджикистан, Узбекистан и Туркмения, откуда Кабул берет электроэнергию, теряют деньги.

Парализовать Кабул

Афганская национальная энергетическая компания «Брешна» сообщила, что талибы* взорвали линию электроснабжения в районе Килагай провинции Баглан. Это повлияло на энергоснабжение Кабула.

«Подача импортируемой электроэнергии в Кабул и ряд провинций была отключена в связи с повреждением опор линии электропередачи на территории населенного пункта Килагай провинции Баглан. Технический персонал компании пытается решить проблему и повторно подключить электричество к столице и этим провинциям по мере улучшения ситуации», — привел «Интерфакс» заявление компании.

Опоры линий электропередачи не первый раз становятся мишенями. Сейчас их взорвали, чтобы взять контроль над столицей, и происходящее можно считать завершающей фазой этого. Об этом «360» рассказал эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

По всем признакам, раз они (талибы* — прим. ред.) установили такой контроль, Кабул не сейчас, но все же будет сдан талибам* Станислав Тарасов.

«Кабул — очень такой… средневековый город. <…> Коммуникации без электричества действовать просто не могут. Город парализован. Конечно, это демонстративный шаг. Это демонстрация талибами* своих возможностей», — подчеркнул он.

По словам Тарасова, отключить Кабул от питания могли и с вполне конкретной целью. Например, чтобы ударить по важному объекту.

Традиционный шантаж

Сами талибы* не подтверждали, что обесточили столицу. Об этом в разговоре с «360» напомнила востоковед Елена Супонина. Она считает, что причастность боевиков к отключению света не доказана.

«Еще не факт, что это сделали талибы*. Можно предположить, что за нападением стоят и другие террористические группировки, которых в Афганистане сейчас немало. Другое дело, что обстановка в стране нестабильная, талибы* пытаются захватить все больше территорий и считают, что имеют право на ключевые объекты в столице Афганистана. Идет борьба за контроль даже над аэропортом Кабула», — пояснила собеседница.

Можно предположить, что блэкаут в столице связан именно с желанием талибов* захватить все больше территорий.

Супонина напомнила, что талибы* не раз оставляли Кабул без света. Цели были разные, но всегда сводились к шантажу. Например, боевики как-то добивались дополнительных выплат на развитие ряда регионов, где их влияние было сильным.

«Несколько лет назад был случай, когда правительство Афганистана обделяло финансовым вниманием провинцию Кундуз. Тогда талибы* просто обесточили столицу и получили необходимое финансирование», — привела она пример.

Это говорит о том, что радикальные группировки сильны и могут нанести урон инфраструктуре страны, если не получат нужного себе в ходе шантажа Елена Супонина.

Удар по соседним странам

При этом Афганистан импортирует электроэнергию из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Тарасов считает, что эти страны понесут финансовые потери.

С ним согласна и Супонина. По ее словам, все соседи готовы к кризису с электроэнергией, ведь подобные ситуации уже случались.

Обстановка в Афганистане обострилась из-за активных действий боевиков «Талибана»*. Они завладели переходом на афганско-туркменской границе и захватили более 150 районов Афганистана. Это произошло после вывода войск НАТО. Теперь почти на всей территории Афганистана введен комендантский час.

* Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена.