Кабул может стать столицей международного терроризма. Наибольшую опасность несут не талибы*

За последние дни Кабул успел пережить несколько терактов у аэропорта, а также ракетные обстрелы. Ответственность за все атаки на себя взяло «Исламское государство»*. Эксперты отмечают, что ИГ* на этом не остановится, а Кабул может стать центром международного терроризма.

В понедельник, 30 августа, система противовоздушной обороны США сбила пять ракет. Их выпустили по аэропорту Кабула. Позже ИГ* взяло на себя ответственность за атаку. Пока не известно, сколько в общей сложности ракет выпустили террористы. Данных о пострадавших тоже нет.

Ранее, 29 августа, американские военные уничтожили в столице автомобиль со взрывчаткой. Сообщается, что в результате удара было уничтожено две машины, частично пострадал жилой дом, а также погибли семь человек. Из них шестеро были мирными жителями, а один — террорист-смертник, сидевший за рулем автомобиля.

В Пентагоне подтвердили сообщения о выпущенной ракете, но заявили, что ничего не знают о двух взрослых и четырех детях, погибших из-за удара.

А в минувший четверг, 26 августа, Кабул подвергся самой смертоносной атаке. У аэропорта города произошло несколько взрывов, унесших жизни более 100 человек. Большинство из них были жителями Афганистана, 13 человек — военные США. Ответственность за эту атаку также взяло на себя ИГ*.

Главная угроза — ИГ*

Афганистан переживает непростые времена, учитывая резкую смену власти в стране и переход под режим «Талибана»*. Однако, как ни странно, наибольшую угрозу для жителей Кабула сейчас представляют не талибы*, а ИГ*. Об этом «360» рассказали эксперты.

За все последние атаки было ответственно именно «Исламское государство»*. По словам военного эксперта Александра Гольца, это обстоятельство забрасывает талибов* на одну сторону с цивилизованным миром, ведь и те и другие отрицают ИГ*. Он отметил, что вместе с полным выводом зарубежных войск с территории Афганистана можно будет ожидать увеличения терактов. ИГ* может попытаться таким образом доказать свое право на участие в управлении страной.

Политолог Эндрю Корыбко тоже убежден, что главная угроза для афганцев сейчас — это ИГ*. Представители данной группировки добровольно не прекратят планировать теракты в Кабуле. Они не упустят возможность атаковать беженцев и иностранцев.

Политолог отметил, что сейчас как никогда важна разведка, а «Талибану»* необходимо обезопасить город от боевиков ИГ*. В то же время Гольц не стал бы сбрасывать и вероятность того, что талибы* сами «устраивают этот цирк», чтобы запугать тех, кто пытается покинуть страну.

Центр терроризма

В любом случае будущее Кабула пока не видится радужным. Сейчас к власти пришел «Талибан»*, но внутри страны сконцентрированы еще и боевики ИГ*, а также есть представители «Аль-Каиды»*. При этом талибы* говорят о том, что будут бороться с наркотиками внутри страны, воевать с ИГ*, а «Аль-Каиды»* там вообще нет. По мнению эксперта центра военно-политической журналистики Владимира Орлова, это все указывает на сложную и тонкую игру внутри страны. Каждый теракт — это некий политический ход с расчетом на долгосрочную перспективу.

Орлов уверен, что атаки продолжатся и они будут нести характер неких политических акций. Это будут действия, увязанные как по месту, так и по времени.

Вся эта концентрация боевиков может также привести к тому, что Кабул вновь станет центром международного терроризма. Гольц напомнил, что в предыдущее правление талибов* все именно так и было.

«С окружающим миром общаются наименее радикальные талибы*. И это совершенно не означает, что они будут иметь право решающего голоса. Я настроен крайне пессимистически в этом смысле», — заявил собеседник «360».

Он также рассказал, что видел последствия того, что было в Кабуле после того, как ушли советские войска и началась борьба группировок. Боевики артиллерийским огнем сносили один квартал за другим. Каждый пытался проявить свою силу. Не исключено, что подобная картина повторится вновь.

Политолог Эндрю Корыбко настроен чуть более оптимистично.

«Если верить словам специального представителя президента России в Афганистане Замира Кабулова, то „Талибан“* борется с ИГ* гораздо больше, чем бывшее правительство Гани. Это дает надежду на то, что Кабул не превратится в центр международного терроризма», — сказал он.

В одной мысли сошлись все эксперты: пока за происходящим нужно внимательно наблюдать, а реальное положение дел в Кабуле станет более ясным спустя время.

*«Исламское государство», ИГ, «Талибан», талибы, «Аль-Каида» — запрещенные в РФ террористические организации.