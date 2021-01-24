Кабинет спасения

В январе исполняется год со дня начала работы действующего состава федерального правительства. В колонке на «360» Антон Хащенко размышляет о том, как кабинет Мишустина справился с вызовами этого года.

По традиции в этот период принято подводить итоги, давать внешние оценки на основании того, что получилось или, наоборот, не получилось. Вести предметные дискуссии о том, справилось ли правительство с задачами, которые были поставлены на этапе его формирования, и оправдало ли надежды граждан и руководства государства.

Примерно на такие вопросы отвечали бы эксперты, если бы разговор велся о работе исполнительной власти в обычное, если так можно выразиться, «мирное» время. В нашем же случае речь идет о беспрецедентных вызовах глобального масштаба, с которыми объективно столкнулись и мы, и весь цивилизованный мир. Поэтому, первый и, пожалуй, главный вопрос должен звучать следующим образом — удалось ли найти на эти вызовы оптимальные ответы.

В российской истории уже были «правительства спасения», которые занимались стабилизацией обстановки после тяжелейших кризисов. Правительству Мишустина необходимо было выполнить иную задачу спасения — не допустить реального, масштабного кризиса в принципе: с остановкой экономики, фактической невозможностью выполнять государственные обязательства, массовыми невыплатами зарплат и многими другими сопутствующими последствиями таких социально-экономических потрясений.

Разумеется, на выполнение этой задачи работали все ветви и уровни власти. Но вместе с тем, понятно, что именно министерства и ведомства, в первую очередь, держали удар. Недостаточно просто выработать то или иное решение. Хотя и здесь ключевая проблема заключалась в том, что приходилось действовать, во многом, в ситуации неизвестности, методом проб и ошибок. Причем, цена последних, в случае возможного допущения, могла стать опасно высокой. Необходимо их еще и реализовать на практике. В авральном режиме 24 на 7 перестраивать и перенастраивать работу бюрократического аппарата, изыскивать необходимые финансовые средства на фоне падения по понятным причинам доходной части бюджета и что немаловажно — постоянно держать всё на контроле.

Какие задачи приходилось решать правительству? Если широкими мазками, то с учетом структуры экономики, принимать сложные, но оперативные решения финансового и организационного характера. Внедрять модель эпидемиологических ограничений, постоянно ее совершенствовать, чтобы, с одной стороны, не навредить дополнительно экономике, а с другой, обезопасить граждан. В срочном порядке разворачивать дополнительные мощности в здравоохранении, переориентировать его под цели борьбы с пандемией. Не сокращать, а наоборот наращивать социальные обязательства — воплощать в жизнь такие подходы, которые бы и людям помогли, и не разбалансировали бюджетную систему. При этом, все, что делалось, должно было быть рассчитано на достижение максимально быстрого положительного эффекта.

Получилось ли? Думаю, что в общем и целом — да. Неслучайно, оценивая работу правительства в минувшем году, президент назвал ее достойной, подчеркнув условия, в которых приходилось работать. И отметив высокую трудоспособность, управленческую эффективность и компетентность подавляющего большинства членов кабмина.

Озвученные характеристики заслуживают отдельного внимания и потому, что в прошлом году мы увидели, во многом «новый стиль» в работе правительства. Если попытаться описать его кратко — это сплав оперативности, технологического подхода, использования преимуществ цифровизации и выстраивания всех сервисов государства вокруг потребностей людей.

За примерами последнего не нужно далеко ходить. Это и автоматические выплаты на детей — если раньше для получения той или иной формы государственной поддержки нужно было тратить время и силы: собирать документы, дополнительно взаимодействовать с ведомствами, то этим летом был продемонстрирован принципиально иной подход администрирования данных процессов.

Это и кардинальное упрощение процедуры получения налоговых вычетов по НДФЛ — без лишних «бумажек» и визитов в налоговую, опять же в автоматическом режиме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. В планах внедрение проактивных выплат по больничным с их начислением по факту закрытия больничного листа или, например, выхода женщины в декрет без обращения за ними граждан.

То есть, по сути, речь идет о продолжении выстраивания качественно новой модели взаимодействия человека и государства. Не человек идет к государству за услугами, а государство к человеку: именно оно должно знать, что человеку нужно в той или иной ситуации, само найти требуемые сведения, само донести до человека информацию о возможных мерах поддержки и услугах, и в идеальном варианте само оказать ему их «по умолчанию», в автоматическом режиме.

Критик может возразить, это, конечно все хорошо, но все же, а чему радоваться — и ВВП сократился, и доходы граждан. Радоваться, конечно, в этом смысле нечему — последствия пандемии (и не только, если вспомнить о снижении цен на нефть в начале года) нанесли чувствительный ущерб и национальной экономике, и благосостоянию отдельных групп граждан.

Но если подходить к рассмотрению этого вопроса непредвзято, все негативные последствия по своему уровню даже близко не находятся рядом с теми показателями, которые были бы в случае реального кризиса и социально-экономических потрясений. Этого всего все-таки удалось избежать. Да и справедливости ради, нельзя не признать, что, находясь под санкциями, страна прошла этот период лучше, чем, куда более успешные в финансовом плане государства западного мира. При этом, и «Ангара» куда надо полетела, и МС-21 с новыми российскими двигателями.

И эти результаты создают пространство возможностей для восстановления экономики и последующего выхода на траекторию развития. Получится ли у действующего правительства стать не только «кабинетом спасения», но и «рывка», гадать не будем — покажет время. Но никаких препятствий, по крайней мере, с точки зрения кадров, компетентности и подходов для этого нет.

Автор: Антон Хащенко