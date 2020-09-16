Кабанов стали чаще замечать в Москве и Петерубрге. Почему они пошли в города?

В Москве и Санкт-Петербурге начали замечать кабанов, прямо в черте города. Все чаще в Сети появляются видео с непривычными для города животными. Почему они оказываются в городской черте и как действовать при встрече с диким зверем?

Неожиданных гостей столицы запечатлели на Салтыковской улице в Москве. Парочка диких кабанов спокойно стояла прямо на обочине, и, кажется, присутствие людей их ни капли не смущало.

Несколькими днями ранее этих животных заметили и в северной столице — по одному из петербургских проспектов бежало целое семейство кабанов.

Еще в июле кабанов замечали в некоторых московских парках. О популяции кабанов в центральном округе, образе их жизни и о том, стоит ли их бояться, «360» рассказал биолог и специалист по брачному поведению животных Павел Глазков.

Что кабаны забыли в городе?

Эксперт отметил, что кабан — одно из самых умных животных. Если они чувствуют, что агрессии со стороны людей нет, могут выходить и к населенным пунктам. Как правило, это самка с разновозрастными кабанятами, которая во время миграции ищет новое место обитание.

Кроме того, кабанов привлекает кормовая база, которую создает человек — например, помойки. Люди часто устраивают свалки в пригородах, и кабаны, как всеядные животные, приходят туда покормиться. Кроме того, осенью они идут на огороды — там они едят картошку, упавшие яблоки. Поэтому жителям деревни эти животные наносят огромный ущерб.

Много ли кабанов в наших краях?

Стада бывают нескольких видов. Во-первых, самка с кабанятами. Их может быть до 10, поскольку с матерью они живут в течение двух лет. Зимой 2-3 самки объединяются в большое стадо, каждая со своим потомством, потому что так им проще перезимовать. Так что в центральной полосе России стада могут насчитывать и 40, и 50 кабанов, но это ближе к зиме. Ну а взрослые самцы чаще всего ведут одиночный образ жизни.

В центральном округе обитают десятки тысяч кабанов. В Ленинградской области — порядка 3-6 тысяч. По словам Глазкова, в последний год можно наблюдать рост популяции кабанов. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, кабанам важно хорошо перезимовать. Когда холодно и много снега, много молодых поросят погибают. А прошлой зимой, напротив, было тепло и много корма.

Кроме того, массовый отстрел волков напрямую влияет на популяцию кабанов. Волки являются одними из их главных естественных врагов. Волчьи стаи часто нападают на стада кабанов, особенно зимой. Поэтому в тех районах, где охотники регулируют численность волков, кабанов однозначно становится больше.

Вообще, как ни парадоксально, но именно благодаря грамотному ведению охотничьего хозяйства популяция кабанов сохраняется и растет. В этом случае изымается не более 10% от популяции. Без регуляции за зиму погибает от 30 до 70% молодых поросят. Охотники же, помимо того, что охотятся на кабанов, подкармливают их и регулируют численность волков. Таким образом, кабанов становится больше. Кроме того, охотникам запрещено добывать самок. А кабан — очень плодовитое животное: одна самка может родить и вырастить до 15 особей.

Охотничье хозяйство позволяет контролировать численность кабанов и в том случае, если их становится слишком много и начинают страдать фермеры. Каждый год ведется подсчет, который определяет количество и порядок выдачи специальных охотничьих лицензий на добычу кабана. Кстати, вы знали, что кабаны зимой строят гнезда?

Опасен ли кабан?

Кабан, хоть и является всеядным животным, но без веской причины на людей не нападает. Конечно, близко подходить к нему и фотографироваться не стоит — все-таки животное очень сильное, ударом пятака может отбросить человека на несколько метров. А у секачей (так называют взрослых кабанов) к тому же длинные и острые клыки.

Но действительно опасен кабан бывает в трех случаях. Первый — если это свинья с поросятами. Если вы их видите, ни в коем случае не приближайтесь. Мать, охраняя своих детей, может наброситься на человека. Второй — когда в декабре у кабанов происходит гон. В это время секачи становятся агрессивными, поскольку перестают есть и начинают борьбу за самок. И третий — когда зверь ранен. Особенно должны это учитывать охотники.

В остальных же случаях при виде кабана достаточно просто держаться на расстоянии и издавать громкие звуки — тогда он спокойно уйдет.