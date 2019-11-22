«Жизнь детей важнее наших обид». Трансплантолог Каабак готов вернуться к работе

Михаил Каабак — единственный в России трансплантолог, который пересаживал почки детям, чей вес меньше 10 килограммов. Неделю назад его уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД). «360» поговорил с Михаилом Каабаком об особенностях его методов, дальнейшей работе и будущем детей, для которых он был единственной надеждой.

Заниматься практической трансплантологией Каабак начал в 1990 году в хирургической орденатуре Филатовской больницы. После 10 лет работы в Российской детской клинической больнице (РДКБ) перешел в Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского (РНЦХ) на должность заведующего отделением трансплантации почки. В то время РНЦХ была одной из самых инфраструктурно развитых больниц России, у врачей было значительно больше возможностей.

«Мы стали смещать возрастную границу вниз. Если в РДКБ можно было оперировать детей с весом минимум в 15 килограммов, то возможности РНЦХ позволяли снижать этот вес до 10 килограммов, а впоследствии еще ниже», — рассказал Каабак «360».

Но когда врачи стали проводить операции детям с маленьким весом по стандартной схеме лечения, выяснилось, что потери трансплантируемых органов слишком велики.

«Через три года мы потеряли половину почек у детей, именно у маленьких. Мы очень расстроились и решили пересмотреть свои подходы к иммуносупрессии. С этого начался поиск новых медикаментозных схем», — объяснил врач.

Именно иммуносупрессия — угнетение иммунной системы, чтобы организм не отвергал новый орган, — оказалась ключом к успешному проведению операций маловесным детям.

Михаил Каабак. Фотография с официального сайта Отделения пересадки почки РНЦХ им. Б. В. Петровского РАМН, pochka.org

Уникальный протокол

«С 2006 года мы используем „Алемтузумаб“, с 2010-го — интенсивную вакцинацию и с 2012 — „Экулизумаб“. Это три основных компонента нашего протокола, который позволил нам достичь 97-процентной выживаемости трансплантата через пять лет после пересадки у детей младшей возрастной группы», — рассказал Каабак.

Некоторые врачи, например руководитель Центра трансплантации почки РДКБ Алексей Валов, говорят, что основной опыт применения «Алемтузумаба» в нуждах трансплантологии описан именно Каабаком. Однако сам уволенный трансплантолог рассказал о подобном опыте во всем мире.

«Эта практика достаточно широко распространена. В мире „Алемтузумаб“ используется достаточно широко для трансплантации, он был разработан в 80-е годы прошлого века для лечения лейкоза, а впервые применен при трансплантации почки одной из всемирно известных легенд в области трансплантации органов сэром Роем Калном», — сказал он.

Пик популярности использования препарата пришелся на 2010-е. Сейчас такая практика распространена приблизительно в 15% трансплантационных центров в мире. Большего применения, как объяснил Каббак, нет из-за того, что для его использования нужен значительно больший опыт, а не из-за побочных эффектов или несовершенства препарата.

Планы на будущее

После увольнения доктора Каабака несколько десятков детей остались без своих операций, причем другие врачи не готовы взять на себя ответственность. Чтобы кто-то согласился проводить трансплантацию пациентам Каабака, ребенку необходимо набрать вес хотя бы до 9-10 килограммов. Но для малышей с проблемными почками это практически невозможно — болезнь не дает. Именно поэтому так важно, чтобы Каабак вернулся к своей медицинской практике.

В первую очередь нам нужно сделать трансплантацию Кузнецову Роме. Вероятно, следом придется делать трансплантацию его брату Виталику Михаил Каабак врач-трансплантолог.

Сейчас Минздрав дал добро на проведение операций по протоколу Каабака, которым никто кроме него в России не пользуется, но проблема остается — негде оперировать. При этом, по словам самого врача, лучшей площадкой для трансплантации детям с малым весом и острой необходимостью в операции является именно НЦЗД, из которого и уволили Каабака.

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«В НЦЗД никто из членов моей команды возвращаться не хочет. Там не будет психологического комфорта, который является необходимой составляющей долгосрочной конструктивной и продуктивной работы. Но для операции у сахалинских близнецов мы туда придем и эту операцию сделаем. Это необходимо, потому что жизнь этих детей нам важнее наших обид и каких-то амбиций», — добавил Каабак в разговоре с «360».

Более того, в НЦЗД остался коллектив анестезиологов и реаниматологов, с которыми его команде будет «легко и комфортно в одной операционной заниматься этими детьми». Создание новой трансплантационной программы с нуля — это вопрос нескольких месяцев, а у сахалинских близнецов столько времени нет, говорит Каабак.

Нам уже Минздрав разрешил работать по нашей схеме. Сейчас речь идет исключительно о восстановлении отношений юридических, но это очень важно, потому что вся медицина, как и много всего в мире, строится на доверии Михаил Каабак врач-трансплантолог.

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Каабак рассказал, что пока примирения с Минздравом не произошло. Во вторник, 26 ноября, у трансплантолога назначена встреча с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, где речь пойдет о плане лечения и подготовке к трансплантации Ромы Кузнцова.

«Ему не могут начать рекомендованную мной вакцинацию, потому что мальчик находится в отделении реанимации, а у этого отделения нет лицензии на проведение вакцинации. Вот этот бред я буду обсуждать с министром. Не программу вообще развития трансплантации в стране, а вопросы, касающиеся Кузнецова», — заключил Каабак.

На то, что будущая встреча решит глобальный вопрос о трансплантации в России или хотя бы скандальную ситуацию с самим Каабаком, он не надеется. Но в том, что примирение с Министерством здравоохранения все же случится, уверен. Просто на это нужно время.

По официальной версии, Михаила Каабака уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей ради расширения и углубления программы трансплантологии, а команду Каабака уволили как внешних сотрудников, содержание которых признали «нецелесообразным». Сам врач считает, что причиной стала именно его схема лечения, которую не одобрил Минздрав, однако в ведомстве причины увольнения не комментируют.