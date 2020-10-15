Создание «ковидного такси» возмутило челябинцев. Водители готовы к забастовке

Дефицит «скорых» в Челябинске стал причиной поиска неординарных решений. Власти города договорились с «Яндекс.Такси» о создании «ковидных» такси. Водители должны будут отвозить больных с подозрением на коронавирус на компьютерную томографию грудной клетки. Но идея кататься с инфицированными целый день не вызвала восторга у сотрудником таксопарков.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала Ura.ru, что в «Яндекс» направлен запрос о создании такого парка машин, и при достижении договоренности с компанией, водители будут возить на КТ граждан с соответствующим направлением от врача.

Если договоренность с агрегатором будет достигнута, специально выделенные машины будут доставлять в больницы южноуральцев, получивших направления на КТ. Их водители будут обеспечены средствами защиты и проинструктированы по технике безопасности Ирина Гехт

При этом оплачивать работу водителей будет бюджет города. Таким образом, надеется Гехт, удастся «компенсировать дефицит скорых и сократить сроки диагностики».

Таксисты, узнав о перспективе возить потенциально зараженных челябинцев, начали беспокоиться за себя и своих родственников. Некоторые переживают из-за потери заработка, пишет «МБХ медиа».

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Изданию рассказали в компании «Яндекс», что хотят создать отдельный таксопарк совместно с партнерами агрегатора.

«Речь идет не о машинах, которые выполняют обычные заказы Яндекс. Go, а про отдельный флот партнерских автомобилей, где будут повышены меры безопасности для водителей-добровольцев. В таких автомобилях используются специальные защитные экраны, а также проводится ежедневная обязательная дезинфекция», — сказали в «Яндекс.Такси».

Один из анонимных водителей рассказал изданию, что сам только подрабатывает в такси и не станет работать с потенциально зараженными. Но те, кто работает там постоянно и имеет из-за коронавируса сложное финансовое положение, могут согласиться.

«Они не знают, что завтра повезут больного коронавирусом. Они должны успеть отбить аренду и поспать хотя бы шесть часов», — рассуждает таксист.

Но в соцсетях уже начали возмущаться как сотрудники такси, так и жители Челябинска. Более того, пользователи призывают к забастовке всех сотрудников такси.

«Яндекс. Такси» договорилось с Администрацией Челябинской области перевозить коронавирусных больных за свой счет. После чего резко опустила гарантию заработка для работников такси. В связи с этим в следующую пятницу, 23 октября с 6.00 утра до 24.00 все работники компании, водители, диспетчера, автопарки и т. д. не выходят на работу! Забастовка!», — анонимно написал один из участников группы.

СМИ пишут, что «Яндекс» не уточняет, будут ли в итоге доплачивать за риск водителям, которые согласятся работать в «ковидных машинах». В компании якобы еще обсуждают этот вопрос. Однако, как уже было сказано раньше, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт пообещала доплачивать таксистам из бюджета. Она также рассказала, что сейчас идет проработка проекта договора с агрегатором.

«Что касается процесса внутри компании, то это не относится к моей компетенции», — сообщила она Ura.ru.

А пока власти региона пытаются договориться с «Яндексом» и таксистами, 15 октября в Челябинской области выявили 107 новых заболевших. Всего в регионе с начала пандемии заразились 18 182 человека.