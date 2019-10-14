K-pop звезда умерла в 25 лет. Ее жизнь окружали сплетни и травля в Сети

Умерла 25-летняя экс-участница k-pop-группы f (x) и актриса Солли. По одной из версий, она покончила жизнь самоубийством. Полиции еще предстоит выяснить точную причины смерти девушки, но известно, что Солли уже пыталась свести счеты с жизнью в 2016 году. А в 2019-м году своим поступком она вызвала волну хейта в соцсетях. Что привело к смерти актрисы и певицы — в материале «360».

Полиция нашла тело 25-летней Чхве Чжин Ри (Солли) в ее доме недалеко от Сеула. Точных причин смерти специалисты не назвали, но основной версией смерти считают самоубийство. В прошлом месяце актриса стала жертвой травли и это могло подтолкнуть ее к роковому шагу.

Для Солли это был не первый раз стала жертвой кибербуллинга: с самого начала карьеры вокруг ее жизни ходило много сплетен. С 2016 года к ней начали относиться с еще большим непониманием — ее осуждали за выход в прямые эфиры без бюстгальтера или в пьяном состоянии.

Первая информация о попытке самоубийства Солли появилась в 2016 году. 24 ноября СМИ сообщили, что девушку госпитализировали. Тогда у врачей был повод полагать, что это именно попытка суицида. Но Солли вовремя получила помощь и осталась жива. Травля не прекратилась — последней каплей стало видео 28 сентября 2019 года, на котором Солли случайно засветила свою грудь в Instagram. Это вызвало новую волну гнева консервативных граждан страны.

Источник фото: Instagram/jelly_jilli/кадр из видео с Солли

В любом случае, пока данные про самоубийство неточные. Полиции предстоит тщательное расследование перед тем, как они объявят окончательную причину смерти.

Единственная дочь, талантливая артистка

Солли — одна из четырех детей в семье Ри и единственная дочь. С ранних лет она занималась актерским мастерством, а в 12 уже светилась в сериале «Баллада о Су Доне», играя принцессу Сонхву Силлы.

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Потом юная актриса пошла на прослушивание в SM Entertainment — агентство, работающее с k-pop-звездами. И тогда ее сделали стажером компании.

5 сентября 2009 года певица дебютировала в составе f (x) с синглом La Cha Ta. После этого карьера Солли пошла в гору — четыре студийных альбома, две мини-пластинки, внимание прессы и, соответственно, сплетни.

Пять лет спустя певица внезапно прервала карьеру, объяснив это моральной подавленностью из-за гневных отзывов и ложных слухов о ней. В августе 2015 года Солли ушла из f (x), но осталась членом SM Entertainment. Тогда она основательно перешла на игру в кино, но единственный фильм, в котором она снялась после этого, — REAL. Было еще шоу Jin Ri’s Shop, где Солли сыграла главную роль.

За свою жизнь актриса сыграла в сериалах «Для тебя во всем цвету», «Персона» и «Отель „Дель Луна“», а также в фильмах «Пираты», «Король моды», «Настоящий» и некоторых других.