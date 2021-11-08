Репетитор или личная ответственность школьника. Как подготовить ребенка к ЕГЭ за полгода

Уже через полгода российских школьников ждет очередной Единый государственный экзамен. Родители задаются вопросом, как подготовить детей и где найти грамотного репетитора. Эксперты по образованию рассказали, как найти хорошего педагога в середине года, помогут ли в подготовке онлайн-курсы, и какие перспективы у учеников, которые начали готовиться к экзаменом только сейчас.

Репетитор среди года

Учитель года России-2020 Михаил Гуров в беседе с URA.RU выразил мнение, что посреди учебного года не так-то легко найти достойного специалиста. Чаще всего у преподавателей уже расписано рабочее время. У самого Гурова, например, график занятий составлен на два года вперед.

Председатель Союза родителей образовательных организаций Чеченской Республики Яха Агаева, напротив, уверена: проблем с поиском специалиста возникнуть не должно. В России достаточно квалифицированных педагогов. Главной загвоздкой в этом остается финансовая обеспеченность родителей.

Общение родителей с учителем

Эксперты призывают родителей помнить, что в репетиторстве самое главное — результат. Для этого родителям нужно быть в тесном контакте с педагогом и понимать, как продвигаются занятия и какие ребенок делает успехи.

«Всегда можно найти человека, который возьмется за деньги заниматься с вашим ребенком. Но он же должен давать какие-то результаты. У меня сейчас есть один молодой человек, с которым я занимаюсь. Но я понимаю, что он ничего не делает и уровень знаний у него низкий. Отказываться от такого ученика ни в коем случае не буду, но я предупредила родителей, что ситуация вот такая», — объяснила преподаватель физики в лицее НИУ ВШЭ Наталия Строганкова.

Репетитор в интернете

По мнению кандидата филологических наук Кристины Пауэр, найти хорошего педагога нетрудно. Однако она призвала с осторожностью относиться к специализированным платформам по поиску репетиторов. Формально они бесплатные для поиска, но все равно взимают комиссию с преподавателя, а значит, эта сумма изначально включена в цену занятий.

«Такие сайты полезны только потому, что проверяют документы и предоставляют отзывы. Однако все это не стоит переплаты за занятия, так как проверить диплом, паспорт и рекомендации можно при личном общении без посредников», — объяснила педагог.

Она рекомендовала родителям просмотреть кандидатов и выбрать лучшего, а потом лично связаться с ним в соцсетях, минуя сервис. Это сэкономит средства.

Онлайн и офлайн курсы

Не только при репетиторстве можно хорошо подготовиться к ЕГЭ. Сейчас открыто множество дистанционных курсов. Их главный плюс в том, что школьнику во время такого обучения приходится проводить самостоятельную работу.

Результат при этом может оказаться гораздо лучше — ребенок будет ощущать больше личной ответственности за результат. Да и денег на такие курсы уйдет меньше, чем на личного репетитора. Кроме того, во многих школах открыты специальные группы подготовки, на которые легко записаться к уже знакомым учителям.