К должникам придут новые приставы. Частные судебные конторы уже сравнили с «черными коллекторами», но зря

В России могут появиться частные судебные приставы. На первом этапе они будут взыскивать долги только в пользу юрлиц. По словам авторов, частники не повторят судьбу «черных коллекторов». Хотя эксперты отрасли высказывают такие опасения.

Минфин поддержал идею появления в России частных судебных приставов. В октябре 2019 года законопроект предложили члены комиссии по финансовой безопасности Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП).

На первом этапе, сообщает РБК, частные приставы будут взыскивать долги в пользу юрлиц, а Федеральная служба судебных приставов (ФССП) — в пользу госорганов и граждан. Такая схема успешно работает в Нидерландах, Монако, Эстонии, Латвии и других странах. В России тоже есть опыт интеграции, те же коллекторские агентства и частные сыщики. Но при нынешнем финансировании этого недостаточно.

Частные приставы попадут под контроль Минюста, ФССП и профессиональных объединений. За вознаграждение они будут делать то же, что и сотрудники ФССП: арестовывать счета и имущество должников, требовать освободить помещение или обращать на них взыскание.

Не хватает рук

В начале 2019 года в Службе работали более 81 тысячи человек. Сложность в том, что каждый пристав ведет по нескольку дел сразу, а документооборот в этой сфере весьма сложен. Основная нагрузка на приставов, почти 69% производств, — взыскание долгов в пользу госорганов. На втором месте юрлица — 24% дел, оставшиеся 5% — долги с граждан. В финансовом же выражении лидируют производства по юридическим лицам. В 2018 году — 7,3 триллиона из 10,4 триллиона рублей.

Инициативу концептуально поддержали все основные участники этой сферы, пояснил «360» руководитель авторов законопроекта, председатель комиссии ТПП по финансовой безопасности Иван Рыков. Ведь из-за общего объема долга в экономике нужно предпринять кардинальные меры.

«Анализируя статистику, мы заметили, что на своих участках — платежах в бюджет, сборе алиментов и других остросоциальных моментах — приставы достаточно эффективны. Но до долгов корпоративных, долгов бизнеса руки у них просто не доходят. Поэтому появилась идея, что государственные и частные приставы должны взаимодополнять друг друга», — сказал Рыков.

Настороженнее всего идею приняли в ФССП, так как речь идет об оптимизации работы ее сотрудников.

Кого возьмут на работу

Новый институт, скорее всего, создадут в форме палаты, по аналогии с нотариатом или адвокатурой. Деятельность лицензировать не будут, но предъявят требования: профессиональное образование, повышение квалификации, постоянная аккредитация претендентов. При приеме на работу им придется сдавать экзамен. Его организацией, вероятно, займутся представители палаты и Минюста. Они же и проконтролируют работу приставов.

«Деятельность будет контролировать палата. Туда можно будет писать жалобы. Там, скорее всего, будет квалификационная коллегия, которая будет лишать статуса того, кто допускает нарушения. Плюс в законопроекте рассматривается возможность создания компенсационного фонда и страхования ответственности, чего нет у государственных приставов», — заключил Рыков.

«Черные коллекторы» 2.0

Теоретически функции частных приставов можно было бы делегировать коллекторским агентствам. Однако в России отношение к ним сложилось негативное.

Смешивать такие вещи сложно. Изначально что-то делать с негативной репутацией просто бессмысленно Иван Рыков председатель комиссии ТПП.

Но некоторые эксперты все равно опасаются, что частные приставы могут пойти по стопам «черных коллекторов». Однако последние образовывались как стихийный рынок, и государство лишь недавно стало их регулировать. В данном случае предлагается сразу выстроить четкую и жесткую систему контроля.

В том, что негосударственные приставы могут повторить судьбу «черных коллекторов», уверен старший советник юстиции, член СПЧ и президиума Национального антикоррупционного комитета Евгений Мысловский. Сотрудники ФССП сидят на стабильной зарплате. Теоретически они тоже заинтересованы во взыскании долга и получении 7% исполнительского сбора.

У частных приставов никакой другой зарплаты не будет. Порочность системы заключается в том, что когда решение финансовых вопросов перекладывают на частные интересы, то эти интересы, бывает, уходят в сторону от здравого смысла и законности Евгений Мысловский член СПЧ.

И все же идея, по мнению Мысловского, имеет право на существование. Но, как и любую монетизацию госуслуг, ее необходимо проработать. Взыскание долгов — проблема тяжелая и болезненная. Приставам приходится практически силой описывать и забирать имущество. А какая будет «силовая» поддержка у частников и как будут реализовать имущество, пока не известно.