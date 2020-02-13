Одно из крупнейших издательств в России АСТ приостановило продажу книги о вреде прививок. Ее написал израильский блогер Антон Амантонио, основываясь на собственных статьях в «Живом журнале». Весь тираж раскупили за сутки. Но научное сообщество в шоке, что АСТ выпускает такие материалы, а некоторые авторы отозвали свои работы. Что за книгу написал Амантонио, кто он такой, и почему его детище считают «безграмотными бреднями» — в материале «360».

АСТ приостановило продажу книги «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации». Ее написал блогер из Израиля Антон Амантонио. На своей странице в Facebook автор говорил, что книга основана на «статьях о прививках в блоге, но написана в более читабельном стиле». В своей работе автор усомнился в пользе вакцинации и прививок.

Продажи книги начались 9 февраля, но уже спустя сутки весь тираж в две тысячи экземпляров раскупили. Причем открыт был лишь предзаказ работы. Амантонио утверждал, что его взгляды на вакцинацию «были поддержаны тысячами людей, среди них сотни врачей и ученых».

Но научное сообщество раскритиковало работу и обвинило АСТ в поддержке антивакционного лобби. В связи с этим издательство приостановило продажи книги Амантонио.

«В данный момент руководство издательства пошло на беспрецедентный шаг и приняло решение о приоста­новке продажи книги. Однако это не снимает всех вопросов и требует открытого обсуждения отраслевых и этических аспектов проблемы цензуры в сфере издания книг медицинской тематики», — говорится в сообщении АСТ.

Врачи и ученые утверждали, что Амантонио ссылается на англоязычную базу публикаций PubMed, данные которой нельзя считать доказательными. Сооснователь фонда «Эволюция» Петр Талантов заявил, что, выпуская книгу Амантонио, издательство «наносит своей репутации серьезный урон».

«В то время как в Америке Fасеbook обещает блокировать антипрививочников, в дремучей России крупнейшее издательство АСТ издает вредоносное творчество Амантонио», — написал педиатр Федор Катасонов.

«Издательство АСТ, скажите пожалуйста, как у вас с совестью? Я понимаю, конечно, стремление издавать все, что будет хорошо продаваться, но нужно же и думать немножко, что вы собираетесь распространять. Издать безграмотные бредни Амантонио — это я даже не знаю, кем надо быть… Готовы взять на себя ответственность за отказников от прививок, которых он наплодит? Слов нет», — поделился врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов.

В это время книгу все равно можно купить на некоторых сайтах. При этом приобрести работу у АСТ больше нельзя.

Источник фото: скриншот книжного магазина «Лабиринт»

Всемирная организация здравоохранения признала отказ от вакцинации одной из главных угроз человечеству. По данным ВОЗ, с 2017 года во всем мире на 30% увеличилась заболеваемость корью, а более 100 тысяч человек от нее погибли.

Генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, чьи книги публиковал издательство «АСТ», в Telegram-канале написала, что свобода слова не отменяет необходимость заботы о тех, кто легко внушаем. Она предложила прислушиваться к мнению специалистов, а не блогеров, и не скатываться в Средневековье.

«Не сомневаюсь, что на фоне новостей о коронавирусе от него привились бы и многие ярые противники вакцинации. Но в целом вопрос о прививках более чем серьезный. Мы точно (на основании статистики и научных наблюдений) знаем, что происходит, когда люди соблюдают календарь прививок: практически исчезли многие тяжелые болезни, хотя побочные эффекты в очень редких случаях действительно имеют место», — написала она.

Книга «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации» вышла в редакции «Прайм» издательства АСТ в феврале 2020 года. Говорится, что автор провел анализ публикаций, согласно которому «нет ни одного грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин», а «чем более насыщенный в стране календарь прививок, тем больше в ней людей с аутизмом».

Сам блогер утверждает, что массовую вакцинацию сделала возможной непрестанная многолетняя пропаганда СМИ. Причем летальные случаи систематически замалчивались, как и тяжелые побочные эффекты от прививок.

Антон Амантонио в Fасеbооk порадовался, что прививочный дискурс в российских соцсетях меняется к лучшему.

«Отказ от вакцинации уверенно переходит из области маргинального в область мейнстрима. Например, в опросе на странице издательства в „Инстаграм“ 58% ответили, что они против прививок», — утверждает он.

Блогер уверенно заявил, что вскоре массовая вакцинация будет признана мракобесием, и канет в небытие как лоботомия или лечение мышьяком.

Опасность для популяции

Как уже говорилось выше, научный мир принял опус блогера резко отрицательно. В беседе с «360» блогер «Зеленый кот» Виталий Егоров подчеркнул, уже по описанию книги он понял, что речь идет об очевидном проявлении лженауки.

«То, что проповедует данная книга и данный автор категорически противоречит данным науки. В своем „расследовании“ он применяет те же методики, которые знакомы мне по деятельности сторонников плоской Земли или теории лунного заговора. Все это несовместимо ни с какой наукой и объективной реальностью», — отметил блогер.

Но если завиральные идеи сторонников плоской Земли не приносят вреда ни сторонникам этого заблуждения, ни окружающим, то антипрививочники гораздо опаснее. Отказ от вакцинации негативно сказывается на целой популяции. Ведь человек может стать носителем любого заболевания, и заразить окружающих.

«Поэтому я решил внести свой вклад в попытку остановить данную публикацию, и выразил возмущение деятельностью издательства. Написал, что стыдно выходить под одним и тем же логотипом с данной книгой. Многие популяризаторы и ученые были возмущены. Видно, что и наши возмущения подействовали и издательство не настроено на очевидную пропаганду лженауки и хочет провести обсуждение», — заявил Виталий Егоров.

Он напомнил, что свои убеждения антипрививочники оправдывают побочными эффектами от прививок. Они есть, и современная медицина их не отрицает. Но процент негативных проявлений перевешивается позитивным эффектом на всю популяцию в целом.

Манипуляции и малограмотность

Врач аллерголог-иммунолог, и ведущий телеканала «Пятница» Алексей Бессмертный очень удивился, что человек, не имеющий медицинского образования, позволяет себе делать в далекой от него сфере столь серьезные выводы.

«Проблема в том, что он основывает свою книгу на надерганных из PubMed исследований. Это большая медицинская энцклопедия, где содержится огромное количество информации с разной выборкой с разным уровнем доказательности», — отметил врач.

Он шутливо заметил, что при желании можно найти связь между фазами Луны и ростом деревьев Воронежской области. Возмущение медицинского сообщества он объяснил потенциальной опасностью книги в первую очередь для детей. Бессмертный сравнил идею блогера с сектантством или идеями шизофреников, которые пуст в малой доле, но находят своих последователей.

«У нас есть несколько антипрививочных сообществ в соцсетях. Когда ты говоришь о пользе вакцинации, это никому не интересно. Но когда ты жонглируешь фактами, нагоняешь ужас это привлекает аудиторию, загубленную современными медиа и падкую на всякие манипулятивные факты», — сказал врач.

Одной из главных причин распространения антипрививочного движения Бессмертный назвал неграмотность. Однако, когда противники вакцинации сталкиваются с реальной угрозой, они быстро меняют убеждения.

«В прошлом году была эпидемия кори, и многие антипрививочники перестали ими быть. Укусите любого из них бешеной собакой и запретите делать прививку. Он сразу переметнется в стан обычных людей», — высказал убеждение Алексей Бессмертный.

Иммунолог считает, что количество противников вакцинации уменьшится, когда Россия сможет позволить себе полноценную систему здравоохранения.

«В рамках нашей ОМС педиатр может осматривать ребенка 12 минут. За это время он просто не успевает дать мамам адекватную и полную информацию. Люди заполняют пустоту в соцсетях, а там их ждут антипрививочники», — посетовал Бессмертный.