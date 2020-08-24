Второй подбородок, сухой глаз и проблемы с пищеварением. К чему приводит любовь к гаджетам

Из-за специфической позы блогеры рано обзаводятся вторым подбородком. У них искривляется шея, растет холка. На нервной почве случается расстройство кишечника, а в глаза — как будто песка насыпали. Почти те же самые проблемы со здоровьем встречаются у программистов и просто любителей гаджетов.

Блогеры и те, кто часто работает со смартфонами, слишком много времени проводят с опущенной к гаджету головой. Из-за этой позы, рассказал радио Sputnik пластический хирург Амжад Аль-Юсеф, меняется тонус идущей мышцы платизмы. И люди обзаводятся вторым подбородком на десятилетия раньше тех, кто не зависает в соцсетях.

«С этой проблемой начали приходить пациенты молодого возраста от 25 и до 40 лет. Они постоянно сидят в телефоне и смотрят вниз, за счет чего второй подбородок образуется очень рано. Чтобы избавиться от этого недуга, надо избавиться от жировой ткани на шее. Еще таким пациентам я назначаю гимнастику для повышения тонуса мышц в этой зоне», — пояснил хирург.

Позвоночник и руки

Другая распространенная проблема блогеров — согнутая «компьютерная шея», рассказал «360» остеопат и невролог Александр Евдокимов. К ней добавляется «холка», то есть бугорок в шейном отделе позвоночника. Из-за него у человека могут неметь пальцы и руки.

Из-за перенапряжения мышц шеи у блогеров часто встречается остеохондроз, или, как его сейчас называют, дорсопатия. Ухудшается кровоток, может возникать отечность лица, особенно век, синдром сухого глаза. Сдавливаются нервные окончания и постепенно мышцы лица обвисают. Кроме того, у тех, кто пользуется гаджетами лежа, часто возникает тоннельный синдром, то есть боли в плечах или руках.

«Многие блогеры лежат, а руки поднимают вверх. Тогда могут появляться боли в грудном отделе позвоночника либо в самих руках. Это носит накопительный характер и через месяц возникают проблемы. Очень распространенная история, каждый день вижу одного-двух человек. Самое надежное средство — просто избегать этой позы», — добавил Евдокимов.

Неслучайно продолжительность уроков школьников не превышает 45 минут, напомнил медик. Именно через такие промежутки и взрослым, особенно тем, кто долго работает в одной той же позе, нужно вставать с места, делать пяти-десятиминутную разминку или совершать короткую прогулку.

Зрение

Близкая и длительная фокусировка на экране смартфона вызывает привычно-избыточное напряжение аккомодации. Внутриглазные мышцы переутомляются, возникает функциональный минус и человек хуже различает предметы вдали и в сумерках, сообщил «360» врач-офтальмолог Виталий Клюганов.

«Второй характер жалоб — астенопия, то есть переутомление глаз. У человека появляются головные боли, повышенная утомляемость, снижение адаптации к зрительной работе. И третье заболевание — синдром сухого глаза. Когда человек работает с гаджетами, частота моргания сокращается, поверхность глаза пересыхает, возникает ощущение „песка в глазах“», — пояснил офтальмолог.

Чтобы минимизировать этот вред, нужно контролировать режим зрительной нагрузки. Выдержать идеальные два-три часа работы с гаджетами в сутки в современном мире вряд ли получится. Но можно использовать увлажняющие капли и каждые полчаса делать простую зрительную гимнастику. Например, фокусировать взгляд на предметах вдали, зажмуриваться. Нелишним будет использование компьютерных очков, защищающих от самого опасного, голубого спектра излучения экрана.

Пищеварение

Из-за публичной специфики работы у основной массы блогеров лишнего веса нет. А вот психосоматическое расстройство пищеварения или функциональная диспепсия для них не редкость, заявила «360» диетолог Нурия Дианова. Связано оно с нервным напряжением, в котором часто бывают блогеры.

«Еще бывает синдром раздраженного кишечника — тоже вариант психосоматических состояний. Или возникают боли в правом подреберье, связано это всегда с дискинезией (расстройством работы — прим.редакции) — желчевыводящих путей. Сократительная функция желчного пузыря привязана к эмоциональному фону, особенно у женщин», — добавила Дианова.

Поскольку топовые блогеры делятся своей жизнью с подписчиками, то обычно соблюдают режим и придерживаются правильного питания. Поэтому запоров у них почти нет, зато встречается расстройство кишечника на нервной почве.

У тех же, кто просто работает за компьютером, особенно программистов, бывают как гастриты, язвы, так и лишний вес, запоры и анальные трещины. Таким людям, помимо решения уже возникших проблем со здоровьем, лучше обратиться к медикам, чтобы подобрали режим питания и здоровый, сбалансированный рацион.