Американская нога все тверже становится на тайваньскую землю. К чему может привести визит Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Китай с самого начала выражал протест этому визиту: за считанные дни до него армию привели в состояние повышенной боевой готовности, а силы и военную технику стянули в ближайшую к острову провинцию Фуцзянь. Пока никаких заявленных действий в ответ на визит Пелоси не последовало, однако нельзя исключать возможного начала войны с применением ядерного оружия, где главными действующими лицами станут США и Китай.

Визит Пелоси

Визит Пелоси в Китае расценивали как попытку вмешаться во внутренние дела страны. В провинции Фуцзянь стартовали военные учения. На побережье появилась дополнительная военная техника, а в небе — истребители. Китай основательно подготовился к прибытию американской чиновницы на остров. Прямого столкновения не было.

Большая оплеуха для Китая

Военный эксперт, журналист, писатель, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с «360» заметил, что теперь это будет «просто такое военное противостояние». Китай он счел надежным союзником России, а также отметил, что с великой симпатией относится к этому государству. Однако Китай не ответил на визит Пелоси — несмотря на слова властей страны о том, что они очень серьезно отнесутся к несанкционированному визиту и отреагируют достаточно серьезным образом.

Сегодня Китай получил большую оплеуху от Соединенных Штатов Америки. Это раз, чтобы мы не говорили. А все остальное — учения, обещания блокировать — это все возня, она может длиться 10, 100, 1000 лет Виктор Баранец

Китай, по его словам, будет и дальше продолжать считать Тайвань своей территорией. А Тайвань как был, так и остался самостоятельной единицей, которая не хочет быть в составе КНР.

Я с великим сожалением сижу в одном окопе с китайцами, и хочу сказать: «Брат, а ведь тебе по носу нащелкали перед всем миром». Это оплеуха, это позор. Раз уж ты пообещал миру, что будешь действовать, тогда действуй. Либо не делай таких сообщений Виктор Баранец

Можно было выразить устное несогласие с визитом Пелоси, отметил собеседник «360». Учения, по мнению Баранца, не являются заявленным Китаем ответом. Тайвань как был таким, так и останется. Его еще сильнее американцы накачают оружием.

Они сделали пробу, Китай пропустил, теперь ждите американское вооружение, ждите американских инструкторов. <…> это будет плацдарм Соединенных Штатов Америки в том регионе Виктор Баранец

Этот визит стал проверкой дипломатических зубов. Вот у Америки они оказались стальными, а у Китая они оказались пластилиновыми, заметил военный эксперт. Американцам, по его мнению, даже войны не надо, они уже все сделали — они открыли дорогу на Тайвань. У них пойдут военно-транспортные самолеты, которые будут завозить военную технику. В конце концов, у Тайваня образуется американская военная база, предположил собеседник «360».

Американская нога все тверже становится на Тайваньскую землю, заметил Баранец, добавив, что ему жаль Китай.

Может ли случиться война?

Но, как считает Баранец, мы сегодня должны задаваться другим вопросом: а может ли случиться война? По его мнению, такой сценарий возможен. Потому что неизвестны очередные шаги США.

Сегодня приехала роковая бабка Нэнси Пелоси, а завтра туда привезут ракеты. А уж там <...> может быть мировая война с применением ядерного оружия, в которой главными действующими лицами будут США и Китай Виктор Баранец

Но это в будущем, отметил военный эксперт. Сегодня, по его словам, «у нас печальный день отступления Китая от своих заявлений». Сегодня Тайвань «серьезно отплыл от Китая», «американское весло отталкивает его от Китая».

Китай должен был показать образец стойкости и принципиальности. Этот конфликт, по словам Баранца, с разной температурой, и он будет продолжаться долго. Военный эксперт отметил, что это нечто очень похожее на косовский конфликт.

Также он заметил, что сегодняшний визит Пелоси на Тайвань полностью вытеснил с первых полос мировых новостей ситуацию на Украине. Такая политика США, по мнению журналиста, теперь уже окончательно затолкает Китай в один окоп с Россией.

Америка пришла на Тайвань

При этом Баранец не уверен, сможет ли председатель КНР Си Цзиньпин удержаться на первом посту, потому что в Китае есть националистическая оппозиция, которая ему этого никогда не простит.

Тайвань — это вечно болящий зуб Китая, вечно воспаленный и страшно болезненный. Сегодня у Пекина была возможность раз и навсегда убить нерв, сделать нормальным зуб. Раз и навсегда показать, чтобы никто не совался. Он разрешил этой бабке приземлиться, это значит, что Америка пришла на Тайвань Виктор Баранец

Единственное спасение у Си Цзиньпиня — это сегодня же объявить о создании военно-политического союза с Россией, это хоть как-то поможет ему удержаться в кресле, считает Баранец.