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    05 августа 2020, 22:39

    Южную Корею затапливает уже 42 дня. Погибли 14 человек, а стихия будет свирепствовать только сильнее

    Ксения Дагаева

    На Южную Корею обрушились проливные дожди. Ливни идут уже 42 дня. Они привели к наводнениям, разрушению дорог и оползням, пишет The Guardian. Жертвами стихии стали как минимум 14 человек, порядка тысячи вынуждены покинуть свои дома. Часты ли подобные дожди для страны?
    Южную Корею затапливает уже 42 дня. Погибли 14 человек, а стихия будет свирепствовать только сильнее

    Метеорологи предупреждали власти о грядущих ливнях, однако стихия оказалась мощнее, чем предполагали специалисты. Особенно пострадали центральные регионы государства, в том числе Сеул, провинции Кенги, Северная Чхунчхон и Канвон. В столице уровень воды в протекающей через нее реке Ханган поднялся почти на восемь метров. В некоторых местах объем выпавших осадков превысил 300-400 миллиметров.

    Реки вышли из берегов, вода блокировала многие улицы, обрушила линии электропередачи. В крупнейших городах вода залила автомагистрали, пришлось перекрыть движение и на некоторых участках железных дорог. Более 5,7 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий затоплено. В провинции Кенги прорвало дамбу и поток воды накрыл близлежащую деревню. В общей сложности серьезно пострадали 94 дома, властям пришлось эвакуировать порядка полутора тысяч человек. Уже зафиксировали 107 оползней и сходов грунта.

    Не обошлось и без человеческих жертв. Среди погибших семья из трех новозеландцев, которых нашли мертвыми в понедельник — после того как оползень обрушился на коттеджи в округе Капхен. Погибли и трое местных рабочих. Оползень обрушился на фабрику, где они работали.

    При этом метеорологи предупреждают, что улучшения ситуации пока ждать не стоит. Более того, надо как следует подготовиться к более мощным осадкам. Ведь на Корейский полуостров с юго-запада движется сильный тайфун. Ожидается, что за следующие два-три дня в некоторых регионах дополнительно выпадет 400-500 и более миллиметров осадков. Часть ведущих телеканалов страны отменила вещание в штатном режиме, чтобы постоянно передавать данные о приближении дождевого фронта. Для борьбы с последствиями стихии уже мобилизовали более 25 тысяч полицейских, спасателей и добровольцев.

    «Все секторы национальной экономики <…> предпринимают шаги для предотвращения ущерба от ливня», — сообщает государственное информационное агентство KCNA.

    Климат в Южной Корее муссонный умеренный. В августе же в стране традиционно выпадает больше осадков, чем в другие месяцы. За 14 дней их уровень обычно достигает в столице 350 миллиметров. Однако нынешние ливни стали самыми продолжительными за последние семь лет. Соседнюю Северную Корею государственные СМИ также предупредили о возможном наводнении.

    Новости SMI.FM