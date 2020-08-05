Южную Корею затапливает уже 42 дня. Погибли 14 человек, а стихия будет свирепствовать только сильнее

Метеорологи предупреждали власти о грядущих ливнях, однако стихия оказалась мощнее, чем предполагали специалисты. Особенно пострадали центральные регионы государства, в том числе Сеул, провинции Кенги, Северная Чхунчхон и Канвон. В столице уровень воды в протекающей через нее реке Ханган поднялся почти на восемь метров. В некоторых местах объем выпавших осадков превысил 300-400 миллиметров.

Реки вышли из берегов, вода блокировала многие улицы, обрушила линии электропередачи. В крупнейших городах вода залила автомагистрали, пришлось перекрыть движение и на некоторых участках железных дорог. Более 5,7 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий затоплено. В провинции Кенги прорвало дамбу и поток воды накрыл близлежащую деревню. В общей сложности серьезно пострадали 94 дома, властям пришлось эвакуировать порядка полутора тысяч человек. Уже зафиксировали 107 оползней и сходов грунта.

Не обошлось и без человеческих жертв. Среди погибших семья из трех новозеландцев, которых нашли мертвыми в понедельник — после того как оползень обрушился на коттеджи в округе Капхен. Погибли и трое местных рабочих. Оползень обрушился на фабрику, где они работали.

При этом метеорологи предупреждают, что улучшения ситуации пока ждать не стоит. Более того, надо как следует подготовиться к более мощным осадкам. Ведь на Корейский полуостров с юго-запада движется сильный тайфун. Ожидается, что за следующие два-три дня в некоторых регионах дополнительно выпадет 400-500 и более миллиметров осадков. Часть ведущих телеканалов страны отменила вещание в штатном режиме, чтобы постоянно передавать данные о приближении дождевого фронта. Для борьбы с последствиями стихии уже мобилизовали более 25 тысяч полицейских, спасателей и добровольцев.

«Все секторы национальной экономики <…> предпринимают шаги для предотвращения ущерба от ливня», — сообщает государственное информационное агентство KCNA.

Климат в Южной Корее муссонный умеренный. В августе же в стране традиционно выпадает больше осадков, чем в другие месяцы. За 14 дней их уровень обычно достигает в столице 350 миллиметров. Однако нынешние ливни стали самыми продолжительными за последние семь лет. Соседнюю Северную Корею государственные СМИ также предупредили о возможном наводнении.