Юрист-армрестлер. Кто теперь будет защищать Ефремова в суде

На апелляции с обжалованием обвинительного приговора актера Михаила Ефремова в Мосгорсуде будет представлять адвокат Роман Филиппов. По просьбе семьи осужденного от общения с прессой новый защитник отказался. «360» собрал все, что известно об адвокате артиста.

Роман Филиппов зарегистрирован в Адвокатской палате Москвы под номером 77/12 034.

Он имеет действующий статус, который получил в 2014 году. Его общий юридический стаж составляет 15 лет. У него два высших образования. Юридический факультет он окончил в Московском государственном индустриальном институте, кроме того, он учился в Российском государственном университете физкультуры, спорта, молодежи и туризма.

В основном он специализируется на гражданском и уголовном праве. Кроме того, он является арбитром при Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате. За время адвокатской карьеры выиграл большое количество дел различной направленности.

Сегодня он работает в юридической компании Russian Lawyers Company. «Мы не даем клиентам пустых обещаний и не вступаем в дело в отсутствие правовой позиции. Вместе с тем придерживаемся правила, которое сформулировал Бертольт Брехт: „Кто борется, может проиграть; кто не борется, уже проиграл“», — говорится на сайте организации. Согласно представленным расценкам, стоимость услуг адвоката по апелляционному обжалованию приговора начинается от 45 тысяч рублей.

Спортивная карьера

Роман Филиппов известен своей спортивной карьерой и общественной деятельностью. Адвокат выступал на всероссийских, европейских и мировых соревнованиях по армрестлингу, где получал чемпионские титулы. На его странице в Facebook есть множество фотографий и видео с соревнований. Филиппов выступает в весовой категории 100 килограммов. Пять раз он входил в состав российской сборной.

Любовь к спорту Роман Филиппов прививает и детям. Он занимает должность директора Автономной некоммерческой организации детско-юношеской спортивной школы «Олимпик», а также руководит некоммерческой организацией «Фонд поддержки образования и спорта».

В 2014 году на форуме сайта armpower.net неизвестный пользователь обвинил Филиппова в злоупотреблении анаболиками, а также в домашнем насилии по отношению к жене и дочери.

Адвокат опроверг все обвинения и назвал их клеветой. Он пояснил, что находится в стадии развода со своей супругой Екатериной. Но никогда в жизни не поднимал руки на родных и близких. Несмотря на сложную ситуацию, он подчеркнул, что не принимал запрещенных препаратов, а единственная цель, которую он ставит перед собой, — это выступление на чемпионате России.