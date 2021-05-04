Юрия Музыченко обвинили в пьяном дебоше в Нижнем Новгороде. The Hatters заявила о клевете

Группа The Hatters оказалась в центре скандала из-за конфликта в Нижнем Новгороде. Ее лидера Юрия Музыченко обвинили в пьяном дебоше, использовании холодного оружия и непристойном обращении с сотрудницей клуба Tago Mago. Однако в официальном аккаунте музыкантов появился пост с опровержениями. Заявления в адрес своего лидера они назвали клеветой.

Что СМИ написали о конфликте

В СМИ появилась информация, что Музыченко и группа приехали в Нижний Новгород с гастролями. Музыкант вечером 3 мая вместе с приятелями оказался в клубе Tago Mago. Сайт «Нижний Новгород онлайн» сообщил, что компания была сильно пьяна, вела себя агрессивно и сорвала концерт Антона Рипатти, который проходил в Tago Mago. Как уточнил Znak.com, в заведении питерские музыканты стали ругаться с персоналом.

«Слово за слово — и вот компания уже стала угрожать персоналу ножом, а одну сотрудницу схватили за грудь», — отметил Telegram-канал Mash.

Сотрудник клуба Алексей рассказал Telegram-каналу Ni Mash, что один из участников ссоры пару раз угрожал работникам бара. «Может, тебе рыло раскрошить?» — говорил этот человек.

Также собеседник канала утверждал, что Музыченко повалил его коллегу на пол. Сама же Анастасия заявила, что музыкант стал ее трясти, но она его оттолкнула. В итоге работники клуба общими усилиями смогли выпроводить гостей из заведения.

Версия событий от The Hatters

Однако у The Hatters другая версия произошедшего. Они заявили, что пресса гонится за читабельными заголовками и поэтому подхватила «жареную» информацию.

«Все описанное в прессе никак не коррелируется с реальностью! Да, Юра, как всегда, отправился на „альтернативный“ концерт, так как интересуется муздвижем. И действительно, у местных музыкантов и Юры возник спор относительно качества их концерта. Но местные ребята не приняли критики артиста и решили выдать спор за какой-то боевик и устроить акцию самопиара», — сказано в Instagram группы.

В посте говорится о том, что никаких ножей в конфликте задействовано не было, как не было и «неких действий сексуального направления». Ведь Музыченко отдыхал вместе с женой и друзьями.

«Жаль, что мы столкнулись с артистами, которые готовы к клевете ради денег и популярности. Тут мы будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы, констатировав факт вымогательства», — также сказано в публикации.

В комментарии телеканалу РЕН ТВ Музыченко также заявил, что появившиеся подробности конфликта в СМИ являются клеветой.

Группа в Instagram также выразила сожаление насчет того, что «все эти фантазии» коснулись их поклонников.

Кто такие The Hatters

Группа The Hatters появилась в 2016 году в Санкт-Петербурге. Играет в стиле джипси-фолк-рок. Участниками бенда являются Юрий Музыченко, Анна Музыченко, Александр «Кикир» Анисимов, Павел Личадеев, Дмитрий Вечеринин.

Музыченко также известен своим сотрудничеством с группой Little Big. В 2020 году он должен был представлять вместе с этими музыкантами Россию на музыкальном конкурсе Евровидение в Роттердаме c песней Uno. Однако из-за пандемии в прошлом году мероприятие не состоялось.