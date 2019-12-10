Юрий Лужков как мастер афоризма. Главные фразы экс-мэра Москвы

Юрий Лужков скончался 10 декабря в Германии. Он принадлежал к старой когорте политиков, чьи слова расходились на афоризмы. «360» собрал главные цитаты «крепкого хозяйственника», как называли московского мэра все журналисты и политики.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер в одной из клиник Мюнхена после операции на сердце. Еще во время работы на посту исполняющего обязанности Мосгорисполкома в 1990 году на вопрос: «Вы в КПСС на какой платформе? (демократической или ортодоксальной — прим. ред.)» — Лужков ответил: «На хозяйственной». Он останется в памяти не только как мэр, преобразивший Москву, но и в качестве «мастера слова». Яркие высказывания столичного мэра до сих пор вспоминают в качестве крылатых фраз.

О Москве и москвичах

Во время очередного переизбрания на пост московского градоначальника в СМИ появились сообщения, что Юрий Лужков заявил о своей богоизбранности. Так журналисты отреагировали на его слова: «Всевышний хочет, чтобы я снова продолжал быть московским мэром, и посылает мне слабых соперников».

Свое отношение к жизни в российской столице Лужков выразил в конкретной фразе: «Философия московская очень простая: работать по-капиталистически, распределять по-социалистически в условиях полной демократии».

При Лужкове в столицу стали приезжать на заработки жители других городов России и граждане бывших советских республик. Для того, чтобы как-то регулировать количество нового населения, ввели порядок регистрации. «Пора зачистить Москву от бомжей, гастролеров и других преступных элементов», — так назвал новую систему столичный мэр.

Источник фото: РИА «Новости»

После отмены регистрации Лужкову оставалось только возмущаться возросшей нагрузкой на социальную и коммунальную инфраструктуру российской столицы. «Сейчас каждый день в Москву приезжает три миллиона человек, и это составляет 20% дополнительной нагрузки на канализацию, электричество и транспорт в городе!» — заявлял он.

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При этом нельзя забывать, что именно при Лужкове Москва оказалась в дорожных «кольцах». После реконструкции МКАД, когда столичный мэр заявил, «сейчас денег нет, а строить хочется», началось возведение Третьего транспортного кольца, которое было призвано разгрузить столичные дороги. «Транспортной системе Москвы скоро наступит полный коллапс!» — возмущался Лужков. И уже после завершения строительства третьего кольца заявил: «Москва задыхается от автомобильных пробок, превращаясь в кладбище ветхих иномарок».

При этом мэр не забывал и о строительстве жилья для горожан. На одном из заседаний столичного правительства Лужков устроил разнос архитекторам в префектурах, которые придерживают хорошие места для коммерческой застройки вместо того, чтобы предоставить это место для строительства домов для очередников. «Для нас муниципальное жилье имело, имеет и будет иметь право первой ночи», — пояснил свою мысль Лужков.

Однако в итоге он остался доволен тем, что жизнь жителей Москвы значительно улучшилась: «Хорошо живут москвичи: у нас уже количество квартир сравнялось с числом машин. Строить гаражи не успеваем».

О политике

Юрий Лужков не всегда был доволен выстроенной системой должностей. «Мэров, пэров… и я просто как культурный человек не могу дальше продолжать», — говорил он, хотя при этом он всегда предпочитал, чтобы его называли мэром Москвы. При этом он всегда говорил о своей лояльности: «Я не хочу изменять ни жене, ни президенту, ни москвичам», — уверял Лужков.

Однако после того, как в 2005 году отменили выборы губернаторов, московский мэр с этим решением не согласился: «Быть назначенным руководителем, с одной стороны, легче: он кому-то понравился, где-то удачно выступил или лизнул — вот уже губернатор».

Одной из главных проблем для мэра Лужкова были спецсигналы, которые в то время за деньги могли получить все.

Источник фото: РИА «Новости»

«Ну ладно, президент, премьер, силовые структуры. Но ведь любой «прыщ» едет с этой самой мигалкой. Давайте вместе обратимся к президенту». Между прочим, он тоже страдает от этого», — возмущался Лужков и отмечал, что «каждый третьеразрядный клерк российского правительства норовит получить статус голубого», говоря о мигалках.

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Осуждал Лужков и неправильные инвестиции крупных российских бизнесменов. По его мнению, вкладывать деньги нужно в российское сельское хозяйство. «Можно вкладывать в „Челси“, покупку футболистов, другие непонятные активы. Можно вкладывать ресурсы в покупку коров», — заявил он во время посещения крупного агропредприятия в Калужской области.

Нельзя забывать и о том, что в 1999 году журналист Сергей Доренко объявил информационную войну столичному мэру, который был одним из основателей партии «Отечество — Вся Россия», которая после слияния с «Единством» образует «Единую Россию». «Из двух умных людей тот умнее, у которого силы больше», — комментировал Лужков атаку «медиакиллера».

Однако при этом он отмечал, что «У нас же страна демократическая, никому не запрещено выпрыгивать из штанов, тем более коротких».

О личном

Пожалуй главным символом образа Лужкова останется кепка, в которой он всегда появлялся на экране телеэкрана. В головном уборе он сажал деревья, открывал памятники. Фасон его кепки даже стали называть «лужковка». Свое пристрастие к этому головному убору столичный мэр объяснял так: «Кепка защищает некоторые обнаженные части моего тела».

Источник фото: РИА «Новости»

Также известна любовь бывшего столичного градоначальника к пчеловодству. В марте 2003 года Лужков даже получил патент на специальный улей, где пчел можно держать круглый год. «Мне очень хочется сделать какой-нибудь горшок своими руками. Может быть, ночной даже горшок — неважно», — отмечал он.

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Лужков честно признавался, что бывает несдержанным в своих выражениях, но старается употреблять их не для того, чтобы обидеть собеседника: «В отношении таких слов, которые являются нелитературными, грешен, употребляю. Не по отношению к людям: никогда стараюсь не обижать личность. А для того чтобы связывать различные части предложения — бывает», — говорил он.

На своем посту Лужков был не просто мэром, который управлял городом, но и постоянно вмешивался в социальную политику. В частности, он объяснял, что статус учителей физкультуры нужно поднимать. «Драки, кровь, садизм, секс — все что угодно. Спорт — это не менее привлекательное с точки зрения эмоций зрелище», — возмущался столичный мэр.

При этом Лужков не стеснялся быть собой. После неудачного падения на горнолыжном курорте он с синяками и ссадинами на лице не побоялся предстать перед камерами. «Решил: покажусь я москвичам в таком, как говорится, в первозданном виде».

Уже после своей отставки в 2010 году Лужков заявил, что «политик, я убежден, до самых последних дней не верит, что его не любят».