Юных убийц не бывает. Какое наказание ждет стрелка из Казани

Трагедия в школе №175 нашла отклик в каждом сердце. Россияне искренне сочувствовали пострадавшим и родным погибших и теперь требуют сурового наказания для стрелка. Ильназу Галявиеву грозит пожизненное заключение, если его признают вменяемым. Именно это теперь должны проверить специалисты.

Вся страна 11 мая с ужасом следила за событиями в казанской школе. Бывший ученик явился туда с ружьем и напал на детей и педагогов, лишив жизни девять человек и ранив более 20. После расправы 19-летний молодой человек все же сдался спецназу.

Советский суд города Казани изберет меру пресечения казанскому стрелку — так уже окрестили убийцу. Также нападавшему будет предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Отчисленный студент не состоял на учете у психиатра и нарколога.

Как сообщил СК РФ, у молодого человека неоднократно случались сильные головные боли. В прошлом году у него нашли заболевание головного мозга. С прошлого года в поведении появилась агрессивность и вспыльчивость. В данный момент поведение стрелка препятствует полноценному проведению с ним следственных действий, отметили следователи.

Уроки истории

В России это не первый случай нападения в школе. В 2014 году десятиклассник московской школы, вооруженный карабином и винтовкой, застрелил учителя географии, захватил в заложники своих одноклассников, убил сотрудника вневедомственной охраны и тяжело ранил патрульного.

В 2017 году в городе Ивантеевке Московской области девятиклассник открыл стрельбу из пневматической винтовки, а затем взорвал самодельные взрывные устройства в здании Образовательного центра №1. Юноша ударил секачом по голове и выстрелил в лицо учительнице информатики.

В 2018 году подобных происшествия было несколько. Одни из самых громких произошли в Перми и Улан-Удэ. В первом случае подростки напали с ножом на учеников и педагога школы. А во втором ученик девятого класса школы №5 бросился с топором на семиклассников и учительницу.

Школьник из Москвы был направлен в Смоленскую психиатрическую больницу для принудительного лечения. В 2017 году его перевели на амбулаторное лечение, после чего убийца вернулся в Москву и даже получил инвалидность.

Нападавший из Ивантеевки был осужден на семь лет и три месяца лишения свободы в воспитательной колонии. Молодых пермяков приговорили к семи годам и девяти годам восьми месяцам заключения. А школьник из Улан-Удэ был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.

Сумасшедший или сорвавшийся?

Так же, как и со взрослыми преступниками, важно выяснить: мог ли человек сознавать свои действия и руководить ими на момент совершения преступления или же нет. Психолог Александр Кичаев в разговоре с «360» отметил, что обычно инициатор таких нападений — социопат.

«У него есть сложности в общении с людьми и обиды на окружающих. Такой человек начинает мстить, желая повысить свою самооценку. Он думает: „Вы все меня гнобите, внимания не обращаете, так я докажу, что я круче!“ Иногда это может быть объяснимо психическим отклонением — шизофренией», — сказал Александр Кичаев.

Но такие случаи бывают нечасто, потому что подобная болезнь все-таки проявляется ранее. По словам психолога, агрессия могла стать итогом полосы неурядиц: неприятности с учебой, претензии к соученикам и педагогам. Как пояснил психолог, для выяснения состояния психического здоровья есть целый комплекс мер.

Персонал больницы внимательно следит за поведением, так как при общении с доктором испытуемый может симулировать, а в других обстоятельствах вести себя иначе. Александр Кичаев сказал, что есть и другие, провокационные способы, чтобы человек себя проявил, но не стал вдаваться в подробности.

«В том числе и благодаря подобным методам можно делать заключение о наличии или отсутствии психических нарушений. А что касается медкомиссий, то все это филькина грамота: за пять минут общения с человеком нельзя понять, насколько он неадекватен», — заметил Александр Кичаев.

Цена жизни

По мнению эксперта, существует несколько главных факторов, толкающих на массовые убийства. Во-первых, это обесценивание жизней других людей. Вторая причина — клубок накопившихся обид от окружающих. Человек может не показывать вида, но в какой-то момент решит, что он имеет право вершить судьбы остальных.

«А заодно и доказать тем, кто его ни во что не ставил, как они ошибались. Наслоились психологические комплексы, и, как мина замедленного действия, в какой-то момент все это взрывается. Иногда человек может проявить свои намерения через соцсети или в разговоре с тем, кому доверяет», — уточнил психолог.

По словам Александра Кичаева, если есть сигналы того, что человек хочет отомстить, то это уже повод, чтобы направить его к психотерапевту или психиатру. Но у некоторых людей такие сигналы могут не проявляться до последнего: они будут тихими, спокойными, доброжелательными, накапливая все в себе до самого момента взрыва.

Адвокат АБ «Забейда, Касаткин, Саушкин и партнеры» Алексей Буканев рассказал, что, как правило, «школьным стрелкам» грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Несовершеннолетним грозит не более 10 лет заключения.

«Но в любом случае приговор зависит от многих обстоятельств и количества жертв. Если у преступника были нелады с психикой или будет доказано, что он в момент совершения преступления был в невменяемом состоянии, то человека направят на принудительное лечение», — уточнил Алексей Буканев.

По мнению адвоката, ужесточение наказания не поможет предотвратить подобные случаи. В мировой практике существует немало примеров, когда нападения случались в странах, где действует смертная казнь.

При этом Алексей Буканев отметил, что он считает более конструктивным уделять больше внимания безопасности учебных заведений. Юрист уверен, что ее должны обеспечивать не родители, а государство. А непосредственно нести охрану — Росгвардия или другие профессиональные структуры.