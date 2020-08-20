Юного суданца нашли мертвым на пляже. Подростки-мигранты хотели пересечь Ла-Манш на лодке с лопатами вместо весел

Подростка из Судана нашли мертвым на пляже во французском Сангатте. Вместе с другом он пытался пересечь Ла-Манш на надувной лодке с лопатами вместо весел. А все потому, что после ужесточения миграционной политики Великобритании заявление на предоставление убежища можно подать, только находясь на территории Соединенного Королевства.

Как пишет The Guardian, региональный поисково-спасательный центр получил уведомление о том, что на пляже французского Сангатта находится юный мигрант из Судана. Он был в состоянии переохлаждения. Подростка немедленно доставили в больницу, где тот рассказал, что был на импровизированном судне, которое перевернулось, со своим другом. Последний не умел плавать и все еще находился где-то в воде.

На поиски подростка отправили морские спасательные службы и бельгийский военный вертолет. Спустя семь часов на пляже в Сангатте нашли безжизненное тело. Как пояснила министр-делегат по делам гражданства Франции Марлен Шьяппа, его обнаружили неподалеку от закрытого в 2016 году лагеря беженцев «Джунгли». В этом месте побережья Великобритании и Франции находятся на минимальном расстоянии, начинается Евротоннель под Ла-Маншем, ведущий в английский Дувр.

Официально личность погибшего пока не установили. Предположительно, подростку было около шестнадцати лет. По словам заместителя прокурора Филиппа Сабатье, мальчики ворвались в чужой дом, украли надувную лодку и две лопаты, которые хотели использовать в качестве самодельных весел. На лодке они планировали переправиться через Ла-Манш.

Глава спасательной службы Кале сказал, что подростки были в «маленькой лодке, которую можно найти в супермаркетах и которую надувают через рот». На таком суденышке невозможно переправиться через пролив. Одного проходящего парома было бы достаточно для того, чтобы перевернуть лодку вверх дном.

Трагедия произошла на фоне ужесточения правил по получению убежища в Великобритании. Власти заявили, что ходатайство о его предоставлении можно подавать только на территории страны. По итогу в этом году через Ла-Манш прибыли более 4300 человек — это вдвое больше, чем за весь период 2019 года.

Оппозиционные политики критикуют правительство Великобритании за отсутствие сострадания и компетентности в решении этой проблемы и игнорировании призывов гуманитарных экспертов к созданию безопасных и законных маршрутов в Великобританию для тех, кто ищет убежища. Вместо этого министры попытались привлечь военных, чтобы сделать маршрут «нежизнеспособным», в результате чего ВВС Великобритании запустили над водой большие самолеты.

Местный советник, а также депутат от правоцентристских республиканцев Les Republicans от региона Кале Пьер-Анри Дюмон резко осудил британцев в своем Twitter.

«Сколько еще должно быть трагедий, чтобы британцы нашли хоть каплю человечности», — написал он.

Руководитель группы кампаний Detention Action Белла Санки подчеркнула, что правительство уже предупреждали об этом. Необходимо международное сотрудничество по обеспечению безопасных законных маршрутов, чтобы гарантировать, что больше людей не утонет, пытаясь найти убежище в Великобритании.