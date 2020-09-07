Юмор на грани страйка. Шоу Comment Out теряет уважение зрителей и контракты из-за шуток о Белоруссии и Хабаровске

Скандальное YouTube-шоу Comment Out в очередной раз оказалось в центре этических разбирательств. Яндекс.Лавка и Axe отказались от дальнейшего сотрудничества из-за выпуска с шутками о протестах в Хабаровске и Белоруссии. «360» рассказывает, что криминального увидели пользователи и рекламодатели в «юморе» Comment Out и почему оправдания сделали только хуже.

Хайп на крови

31 августа на YouTube-канале «Чиккен карри» вышел очередной эпизод юмористического шоу Comment Out, героями программы-пранка стали певица Лолита Милявская и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко.

Скандал разгорелся почти сразу — еще во время представления второго участника ведущий Владимир Маркони пошутил про ситуацию в Белоруссии. Но настоящая «жесть» началась в перовом «задании» для Музыченко. Из двух зол музыкант решил не выбирать, чем вызвал негодование ведущих и уважение фанатов.

Одна «шутка» из его задания была про происхождение флага, который использует белорусская оппозиция — авторы программы сочли смешной аналогию национального флага с использованной прокладкой. Другая относилась к протестам в Хабаровске и оскорбляла жителей города, а также всех остальных россиян, заступающихся за экс-губернатора Сергея Фургала, обвиненного в заказе нескольких убийств. Хабаровск в этой «шутке» предлагали называть «грязным городишком», а его жителей — «быдлом».

В дальнейшем градус «юмора» чуть снизился, но лучше шоу от этого не стало. Лолите Милявской было предложено либо выпить слабительного, либо написать в комментариях к одному из постов действующего президента Украины Владимира Зеленского, что для понимания его слов нужен специальный переводчик. Поскольку публикации в социальных сетях политик делает на украинском, артисты решили избежать конфликта, который мог бы оскорбить всех носителей языка.

Было и задание, в котором герои передачи должны были сначала выложить в своих соцсетях пост в поддержку режима Лукашенко, а затем «переобуться» и поддержать протестующих.

Источник фото: YouTube

Причем среди адресатов «шутливых» комментариев выступали не случайные знаменитости, а политики Владимир Зеленский и Светлана Тихановская, украинский журналист Александр Гордон и белорусский певец Макс Корж. Таким образом, как отметили пользователи, в любом случае оскорбление несло бы в себе и национальный подтекст.

Казнить нельзя помиловать

Юрий Музыченко на протяжение всего выпуска призывал к здравомыслию коллег, говорил о том, что не станет «обижать целый народ ради шутки на YouTube», даже не хотел озвучивать написанные «юморески». В какой-то момент передачи он попросил предполагаемого автора карточек с заданиями — ведущего Александра Гудкова — выйти к участникам. Гудков в текстах про Белоруссию и Хабаровск ничего криминального не увидел.

Однако когда выпуск опубликовали на YouTube-канале, первым же комментарием стало объяснение от команды авторов — якобы комментарии, которые предлагались героям шоу в качестве заданий, не соответствуют позиции самих авторов.

«Если вы не хотите актуальный остро-социальных тем, а предпочитаете прожарку звезд шоу-бизнеса, приколы с арбузами и тортами, мы сделаем такой выпуск. Ведь наше шоу прежде всего для зрителей», — говорится в комментарии.

Такое оправдание зрителей не только не удовлетворило, но и еще сильнее взбудоражило. «Актуальности» и «остро-социальности» в откровенно издевательских и оскорбительных заданиях никто не увидел.

Одними из первых свое недовольство выразили белорусские журналисты, заявившие, что на протестах в республике действительно гибнут люди — и это не повод для шуток.

Источник фото: YouTube

Далее пользователи стали выражать свое возмущение и разочарование таким стервятничеством авторов, пытающихся набрать просмотры и лайки на болезненной для белорусов теме. Сейчас выпуск с участием Лолиты и Музыченко уже набрал более 200 тысяч дизлайков, а пользователи призывают жаловаться на само видео, чтобы канал заблокировали.

Позже Владимир Маркони заявил, что авторы не хотели глумиться над протестами, но и отказываться от провокационных вопросов и комментариев они не собираются.

«Мы рассчитываем, что наши гости скажут, что это недопустимо. И каждый раз мы не разочаровываемся в тех, кого приглашаем. <…> Некоторые не увидели второго дна в нашей позиции. Но мы свои, мы за добро», — сказал он.

Позже в Instagram авторов шоу появилось заявление о том, что на самом деле Сomment Out не могли пройти мимо волнующей их темы протестов в Белоруссии, поэтому решили затронуть ее в одной из выпусков передачи.

«Мы независимая авторская команда. Не аффилированная ни с одной политической силой. В этом комментарии нет ни заказа, ни цензуры. Мы увидели, что наша самоцензура дала сбой. Мы перешли грань, да, осознанно и в здравом уме, но перешли. Мы сожалеем, что обидели многих людей», — заявили авторы.

Однако «второе дно» и «сбой самоцензуры» не оценили и рекламодатели, фигурировавшие в выпуске. Компания Unilever, владеющая Axe, Lipton и другими брендами, отказалась от сотрудничества с шоу — о содержании и тематике эпизода их не уведомили. Компания также извинилась за то, что «оказались в ассоциации» с тем, что происходило в Comment Out. С аналогичной позицией выступила Яндекс.Лавка.

«Яндекс.Лавка не согласна с оценками и высказываниями авторов шоу Comment Out. Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски», — заявили «360» в пресс-службе сервиса.

Производитель корма для животных Dreamies и сеть магазинов «Магнит», тоже присутствовавшие в выпуске, пока ситуацию не прокомментировали.

Шоу Comment Out уже не раз было замешано в скандалах с серьезными этическими вопросами — Ксении Собчак они предложили выложить публикацию с расистским подтекстом на фоне протестов в США, после чего телеведущая лишилась рекламного контракта с Audi, а комик Гарик Харламов и его супруга актриса Кристина Асмус заявили на шоу (якобы в шутку) о своем разводе.