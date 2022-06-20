Юбилейный ПМЭФ, большая речь Путина, сильнейшие обстрелы ДНР. Неделя в фотогалерее

Петербургский международный экономический форум принес России новых соглашений на триллионы рублей, Владимир Путин произнес на ПМЭФ самую долгую речь, Донецк подвергся самым мощным обстрелам, IKEA решила продать заводы в России, за туры на Дальний Восток с августа запустят двойной кешбэк, Джо Байден собрался на выборы-2024 и упал с велосипеда, а Украина не будет проводить Евровидение-2023. Главные события недели с 13 по 19 июня — в фотогалерее «360».

XXV ПМЭФ

Состоялся юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум. ПМЭФ-2022 прошел под девизом «Новый мир — новые возможности».

Московская область впервые вошла в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности в России. Новый рейтинг на ПМЭФ традиционно представило Агентство стратегических инициатив. В прошлом году Подмосковье занимало в рейтинге только седьмое место. Благодаря соглашениям, подписанным на ПМЭФ, в Подмосковье появится около 15 тысяч новых рабочих мест.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в этом году к ПМЭФ регион подготовил к подписанию 40 соглашений на общую сумму порядка 145 миллиардов рублей. В основном это проекты, направленные на строительство предприятий импортозамещения. Воробьев подписал соглашение и с главой ДНР Денисом Пушилиным, в рамках которого Подмосковье поможет восстановить школы и дороги в Новоазовском и Тельмановском районах республики.

Всего на ПМЭФ подписали 691 соглашение на сумму более 5,6 триллиона рублей. Однако советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что они озвучивают только те цифры, которые не являются коммерческой тайной.

Речь Путина

Одним из самых ожидаемых событий в рамках ПМЭФ стало выступление российского президента Владимира Путина. На пленарной сессии 17 июня глава государства произнес свою самую долгую речь на форуме за последние 10 лет. Она длилась больше часа.

В своем выступлении Путин объявил, что эпоха однополярного мира завершилась, а также отметил, что США возомнили себя представителями Господа Бога на Земле, обвинил Запад в неоколониализме. Кроме того, он высмеял неоправдавшиеся прогнозы по росту курса доллара до 200 рублей, а также предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7% и запустить промышленную ипотеку по ставке 5% для предприятий, планирующих приобрести готовые производства.

Российский лидер напомнил, что продовольственный кризис и рост цен на энергоносители в Европе начались задолго до событий на Украине, к чему привела недальновидная политика США и ЕС. Констатировал, что Евросоюз окончательно утратил свой суверенитет.

Путин отметил, что Россия не против евроинтеграции Украины, поскольку Евросоюз, в отличие от НАТО, экономическое объединение, а не военно-политическое. Напомнил, что властям Украины предложили несколько вариантов для вывоза зерна, хотя выразил опасения, что этим зерном Западу оплатят поставки оружия. Снова назвал обстрелы мирных жителей Донбасса, которые ВСУ продолжали на протяжении последних восьми лет, геноцидом. Подчеркнул, что все задачи спецоперации выполнят.

Президент также назвал шесть принципов развития развития России: открытость, опора на предпринимательские свободы, сбалансированная макроэкономическая политика, социальная справедливость, опережающее развитие инфраструктуры и достижение технологического суверенитета.

Мощнейший удар по Донецку

ДНР 13 июня подверглась самым массированным, продолжительным и тяжелым обстрелам со стороны ВСУ за все восемь лет, которые продолжается конфликт в Донбассе.

Украинские силовики обстреливали Донецк из «Градов» и «Ураганов» на протяжении двух часов. Выпустили порядка 300 ракет. Били по жилым кварталам, по рынку и по домам. Погибли и пострадали мирные люди, в том числе женщины и дети.

Один из снарядов попал в роддом больницы Вишневского. Все пациентки и врачи в этот момент уже находились в подвале, кроме трех сотрудников, которые во время обстрелов оставались в палатах с недоношенными детьми, которых нельзя было отключать от ИВЛ. Одна из женщин родила прямо в подвале. На случай обстрелов там все было к этому готово.

Глава ДНР Денис Пушилин после обстрелов заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы, в первую очередь, российской армии.

IKEA продается

Шведско-нидерландская компания IKEA 15 июня объявила, что намерена продать четыре своих завода в России. Речь идет о фабриках IKEA в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. В компании заявили, что для них это непростое решение, но они убеждены, что так и нужно поступить.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил на ПМЭФ, что на покупку активов IKEA в России претендуют несколько инвесторов.

Двойной кешбэк за туры на Дальний Восток

По поручению президента РФ Владимира Путина уже осенью в России запустят программу с повышенным кешбэком за путевки на Дальний Восток. Сумму возврата за такие туры увеличат вдвое — россиянам вернется на карточку «Мир» не 20% от стоимости путевки, как при обычном кешбэке, а 40%, но не более 40 тысяч рублей.

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что продажи планируют начать уже в августе.

Байден собрался на второй срок и упал

Джо Байден собрался переизбираться. В администрации США подтвердили, что Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что преклонный возраст Байдену не помешает. Она сказала, что американский лидер так активно работает, что сама не может за ним угнаться.

Washington Post написала, что советники Байдена рассматривают возможность старта новой кампании по переизбранию весной 2023 года. Однако в рядах демократов опасаются, что Байден готов к новой изнурительной гонке, учитывая, что мероприятия во время прошлой кампании из-за пандемии в основном проводились дистанционно. А в случае переизбрания к концу второго срока Байдену будет 86 лет.

Годы берут свое. Вот Байден снова не устоял на ногах — упал с велосипеда в Делавэре. Нога застряла в креплении на педали, когда он тормозил. Правда, помощь не потребовалась, а через несколько часов он уже посетил церковь, на выходе из которой, когда журналисты спросили его, все ли с ним в порядке, Байден три раза подпрыгнул, а потом поднял кулаки.

Украину оставили без Евровидения

Организаторы Евровидения решили не проводить конкурс на Украине в 2023 году. Европейский вещательный союз объяснил это соображениями безопасности. Вероятнее всего, конкурс перенесут в Великобританию, с которой уже начали переговоры на этот счет.