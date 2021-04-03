Юбилей для няни Вики. Как болезнь повлияла на семью Заворотнюк

В субботу Анастасии Заворотнюк исполнится 50 лет. С 2019 года россияне внимательно следят за ее судьбой — как актриса живет с онкологическим заболеванием. Ни представители, ни родные стараются не комментировать ее состояние.

Внешние изменения

Заворотнюк пропала из публичного поля в августе 2019 года, но до октября никто не знал, что происходит с актрисой. Только осенью близкие заявили, что Заворотнюк проходит курс лечения. Тогда же члены семьи опровергли сообщения СМИ о коме, потере памяти или параличе.

В мае 2020-го выяснилось, что у Заворотнюк рак. Сообщалось, что к врачам она решила обратиться после того, как у нее начались сильные головные боли. Актриса столкнулась с одним из самых агрессивных видов рака — глиобластомой головного мозга.

За эти годы Заворотнюк пережила две серьезные операции, рецидив и прошла экспериментальную терапию, сообщил kр.ru член-корреспондент РАН Петр Чумаков, который разработал для актрисы лечение.

По словам Чумакова, Заворотнюк вряд ли сможет вернуться к актерской работе, даже несмотря на успешную терапию.

«Извините, но когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Мозг поврежден — могут быть когнитивные проблемы. Вряд ли Заворотнюк сможет произносить какие-то монологи, если только появляться в эпизодах», — сказал Чумаков.

По словам Чумакова, Заворотнюк передвигается в инвалидном кресле. Профессор отметил, что актриса уже не выглядит как раньше — у нее, скорее всего, есть лишний вес и отеки. Таковы последствия лечения гормональными препаратами, которые применяют, чтобы избежать отека мозга.

«Я вполне допускаю, что и у Анастасии сейчас такой же вид, как у Жанны Фриске, поэтому родные и скрывают ее от публики», — добавил Чумаков. Специалист также сказал, что у актрисы со здоровьем «все не так плохо, как обычно бывает при глиобластоме».

Чумаков предположил, что Заворотнюк «будет жить и сохранит внешние черты». Но вернуться к прежнему состоянию будет «невозможно».

О внешних изменениях Заворотнюк говорили и ее знакомые в 2020 году. Отмечалось, что болезнь внесла «непоправимые перемены в ее внешность».

Жизнь семьи

Семья все эти годы прятала Заворотнюк от публики. В элитном поселке Крекшино, где у актрисы дом, даже усилили охрану, чтобы пресечь визиты незваных гостей. Выкарабкаться из сложной ситуации со здоровьем Заворотнюк помогает забота родных. Супруг Петр Чернышев нашел для нее лучших врачей, разрываясь между семьей и работой, чтобы обеспечить актрису дорогостоящими медикаментами.

За время болезни Заворотнюк ее семья ни разу не объявила сбор средств на лечение. Чернышев продолжает гастролировать и выступать в ледовых шоу. Во время новогодних каникул он участвовал в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». В этом сезоне состоится премьера балета на льду «Лебединое озеро», в котором Чернышев тоже примет участие.

В феврале 2021 года дочь Заворотнюк Анна сообщила, что тяжело переживает происходящее с мамой. Чтобы хоть как-то справиться с болью, она даже начала посещать психолога.

«Это моя боль. Моя боль каждый день, каждую минуту со мной, она никуда не уходит. Огромная дыра в груди. Она становится то меньше, то заполняет все тело. Я занимаюсь с психологом и пытаюсь справиться с этим ударом судьбы как могу», — сказала Анна.

Она отметила, что ничего не будет рассказывать о состоянии матери, потому что это слишком болезненная и личная тема, чтобы делиться ею с посторонними.

В январе Анна рассказала, что ее мама «тяжело болеет», а ее семья «верит в лучшее». Сама же девушка призналась, что хочет уехать из России. Все потому, что ее всю жизнь «преследует желание куда-то сбежать». А переезды помогают «дыре в груди зарасти».

Недавно пользователи заметили, что старший сын Заворотнюк Майкл сменил в социальных сетях фамилию с Заворотнюк на Стрюков. Такая фамилия у его отца — бизнесмена Дмитрия Стрюкова. С чем связано это изменение профиля, никто не знает.

Любовь к няне Вике

Для россиян происходящее с Анастасией Заворотнюк — важная часть жизни. Сначала людей беспокоило, куда она пропала с телеэкранов. Потом интересовало, чем она болеет. Теперь всем важно, как она себя чувствует.

Заворотнюк стала любимицей публики после участия в телешоу «Моя прекрасная няня». Причем в передачу она попала случайно — ей просто позвонили и предложили роль в сериале, о котором она понятия не имела. «Моя прекрасная няня» выходила на СТС с 2004 по 2006 год, а потом с 2008 по 2009-й.

Заворотнюк россияне видели и в других шоу. Например, в 2005 году она сменила Тину Канделаки в качестве ведущей программы «Хорошие песни» на СТС. Она вела программы «Кухня для чайников», «Танцы со звездами», «Танцы на льду». Стала ведущей «Ледникового периода» на Первом канале вместе с Маратом Башаровым (2008), Ириной Слуцкой (2009) и Петром Чернышевым (2014). Была соведущей Дмитрия Диброва в телешоу «Брачные игры» (Первый канал, 2010), Марата Башарова в шоу «Лед и пламень» (Первый канал, 2010).

Также Заворотнюк вела праздничное шоу вместе с Дмитрием Нагиевым «Все звезды в Новый год» на НТВ, а также на программе «Новогодний миллиард».