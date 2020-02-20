Обвинения в педофилии и манипуляции детьми. Запутанная история развода русскоговорящей девушки в Эстонии

Жительница Эстонии Анна обвинила своего бывшего мужа, гражданина Норвегии Йостена в педофилии. Она заявила, что он домогался их дочерей, когда им было шесть лет и четыре года. Мужчину арестовали, но доказать вину не смогли. Сейчас Анна вместе с детьми в бегах. Суд решил, что девочки должны жить с отцом. «360» решил рассказать о том, что произошло глазами Анны и Йостена.

Обеспокоенная мать

В распоряжении «360» оказалось письмо русскоговорящей жительницы Эстонии Анны. Она рассказала, что намерена вернуть опеку над дочерьми через Европейский суд по правам человека. Девочки сейчас с ней, но в 2016 году Окружной суд Таллина передал права на опеку ее бывшему мужу — норвежцу Йостену. Они поженились в 2009 году. После свадьбы муж рассказал ей, что его отца судили за педофилию.

У пары родились две дочки. Когда на свет появилась младшая, муж предложил помощь со старшим ребенком. Он начал купать ее перед сном. По словам Анны, однажды она вошла в ванную и увидела, что Йостен моет девочку голым, а ребенок дергает его за член. На тот момент девочке было два года.

Осенью 2012 года пара подала на развод. Обеспокоенная Анна отправилась в Эстонию, где сделала паспорта обеим девочкам, а после увезла их, ничего не сообщив мужу. В мае они встретились в суде Эстонии, чтобы решить вопрос с детьми. Адвокат Йостена предложила компромисс: дети живут с матерью, но регулярно будут видеться с отцом. Каждый раз после возвращения девочек из Норвегии Анна замечала, что у них раздражение в районе гениталий, которое быстро проходило.

Я думала, что у них проблемы с гигиеной или, может, слишком много конфет ели — о чем угодно, только не о том, что это следствие надругательства над ними Анна

Анна рассказала, что все поняла только в мае 2016 года, когда младшая дочь, прощаясь с приехавшим в гости папой стала целовать его в пах.

После девочка рассказала, как моется с голым папой в ванной. Старшую дочь смог разговорить только психолог.

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В ходе осмотра у гинеколога у старшей дочери нашли рубец на девственной плеве. Следователи завели дело. Йонаса вызвали в Эстонию, где арестовали и заключили под стражу. Суд над ним начался только через семь месяцев, где его оправдали.

Судья не нашла неопровержимых доказательств его вины. В результатах медицинской экспертизы говорилось, что рубец мог появиться от воздействия пальцем, но нельзя исключать особенностей анатомии.

Анна подала новый иск, но судья согласился с прошлым решением.

Сам Йонас тоже обратился в суд. Он подал два иска. В первом он попросил передать ему опеку над детьми, а во втором — обвинил бывшую жену, что она его оболгала.

Как уточнила Анна, в итоговом документе дела о клевете «судья очень аккуратно высказывает только предположение о ложных показаниях и моем давлении на детей. Ни слова обвинения в мой адрес в судебном решении не содержится».

Она отметила, что ни один из психологов, с которым она общалась не нашел подтверждения слов о том, что она давила на детей. Но судьи это проигнорировали. Анна обвинила и норвежскую Службу защиты детей в том, что они не указали, что отец Йостена, судимый за педофилию, жил недалеко и регулярно приходил к девочкам, когда отца не было дома.

Несмотря на все заявления и борьбу Анны, Таллинский Окружной суд принял решение передать девочек отцу. Но сдаваться просто так женщина не собирается.

Безутешный отец

Норвежец Йостен познакомился с Анной в 2009 году. Девушка приехала в Норвегию, чтобы поступить в медицинский вуз. Она очень хорошо выучила язык и постоянно занималась Йостен сразу влюбился, как увидел ее. После свадьбы они поселились на его ферме, где он растил животных.

По словам норвежца, все изменилось в 2012 году после рождения второй дочери. Анна поняла, что ее оценки не позволят ей поступить в медицинский вуз и в семье начались конфликты. После развода Анна уехала с детьми в Эстонию. Судьбу дочерей решал местный суд. По словам Йостена, он получил право видеть девочек столько раз, сколько он хочет.

На вопрос о том, правда ли, что его отца судили за педофилию он ответил следующее.

Это история 2003 года. Его осудили за то, что он делал с 13-летними детьми. Анне я рассказал об этом еще до свадьбы. Но она потом начала думать, что я такой же как отец и начала использовать этот аргумент в 2016 году Йостен

В июне 2016 года полиция Эстонии прислала Йостену записку, что против него завели уголовное дело о педофилии. Он нанял адвоката Эне Мытте, которая предложила, чтобы подзащитный приехал и дал показания.

Решение о встрече с детьми юристы пересмотрели. Йостен мог приезжать в Таллин на детскую площадку около озера Юлемисте, чтобы встречаться с дочерьми. Но перед этим он всегда получал разрешение с Анны и ее адвоката.

Также было и в ноябре 2016-го года. Йостен приехал на встречу с девочками вместе со своей матерью, которая привезла внучкам подарки. Но вместо детей их встретили семь сотрудников полиции, которые окружили норвежца и надели на него наручники.

После прокурор мне объяснил, что меня окружили для того, чтобы я не размахивал своим пенисом на детской площадке. Йостен

Норвежская и эстонская полиция обыскала дом подозреваемого в педофилии. Изъяли гаджеты и компьютеры, но никакого подтверждения словам бывшей жены и дочерей не нашли. Йостен отметил, что все психологи, которых Анна приводила на суд очень странно анализировали детские рисунки.

Все, что рисовали дети, было связано с пенисом и сексуальностью. Я помню, как одна из моих дочерей рисовала девочку, гуляющую по лесу с грибами вокруг нее. Грибок был истолкован как половой член. Но моя дочь никогда не видела пениса Йостен

По словам адвоката Энне Мытте показания девочек менялись от заседания к заседанию. Если бы все, что они говорили было правдой, то они просто не смогли бы жить в одной семье. После суд признал, что все это выдумала мать детей, которая требовала от них давать показания на отца.

Йостен отметил, что когда суд принял решение, что опека над детьми должна перейти к нему, Анна заявила, что все понимает. Они договорились, что вместе с девочками она приедет в Норвегию и будет жить с ними. Но в итоге она сбежала. Полиция Эстонии сначала объявила их в розыск, но потом прекратила. Дети с мамой, а значит им ничего не угрожаетю. Своих детей мужчина не видел уже четыре года.