Скромный парень стал серийным убийцей, услышал голос бога и умер от COVID-19. История «Йоркширского потрошителя»

Серийный убийца Питер Сатклифф умер от коронавируса в возрасте 74 лет. В 1980-х его осудили за расправу над 13 женщинами и покушение еще на семь. Тогда его приговорили к 20 пожизненным заключениям.

Питер Сатклифф — британский серийный убийца, более известный как «Йоркширский потрошитель», умер в университетской больнице Северного Дарема 13 ноября. Перед смертью у него диагностировали COVID-19. У 74-летнего Сатклиффа было очень слабое здоровье, лишний вес и диабет. Только две недели назад он вернулся в тюрьму из больницы, куда попал с подозрением на сердечный приступ. А в этот раз он оказался в учреждении из-за заражения коронавирусом. Причем он отказался от лечения. По данным Daily Mail, это может быть связано с религиозными убеждениями убийцы, который был свидетелем Иеговы.

В тюрьме он сидел уже очень много лет — с 80-х годов. Его приговорили к 20 пожизненным срокам за убийство 13 женщин и покушение на еще семь в 1970-х. Все его жертвы работали в сфере сексуальных услуг.

С чего все начиналось

Питер Сатклифф вырос в Западном Йоркшире. Он рос абсолютно неконфликтным мальчиком, никогда не спорил, не отстаивал свое мнение, даже если был прав. Однажды в школе он поссорился со сверстниками, после чего дети почувствовали его неспособность дать отпор и затравили. Почти две недели после этого Сатклифф не ходил в школу и не разговаривал с родственниками дома. Из учебного заведения Сатклифф ушел при первой же возможности — когда ему исполнилось 15 лет.

Тут же началась трудовая деятельность. Отец устроил мальчика на фабрику учеником токаря, но он не относился к работе серьезно и постоянно опаздывал. Спустя 10 месяцев Сатклифф ушел из коллектива и отправился работать могильщиком на кладбище. На этой должности он пробыл больше трех лет, но потом по требованию отца пошел работать в автомастерскую. Год спустя Сатклифф снова вернулся на кладбище, где ему нравилось.

Когда Сатклиффу был 21 год, он встретил свою будущую жену Соню Цурме. Свадьбу пара сыграла 10 августа 1974 года. У девушки была шизофрения, но Сатклиффа это совершенно не пугало. Цурме не могла устроиться на престижную должность, поэтому работала сиделкой в больнице Лидса. Иногда у нее были ночные смены, и именно в это время Сатклифф совершал свои убийства. Если он уезжал из города, то всегда звонил жене и говорил, что якобы находится дома, чем обеспечивал себе алиби.

«Карьера» убийцы

На женщин он начала нападать в конце 1960-х годов, но свое первое убийство совершил только в 1975-м. Его жертвой стала мать четырех детей 28-летняя Виломена Маккен из города Лидс, которая с 14-летнего возраста была проституткой. В ночь на 30 октября 1975 года девятилетняя дочь Маккен не заметила мамы дома и пошла к соседям. Те вызвали полицию, которая обнаружила тело Маккен в 100 метрах от дома.

На теле женщины были следы от удара чем-то тяжелым по голове и огромное количество порезов ножом. Труп был раздет ниже пояса, а полиция потом установила, что убийца мастурбировал на мертвое тело.

После этого Сатклифф продолжил нападать на женщин и расправляться с ними. Самой молодой жертвой стала 16-летняя Джейни Макдональд, убитая в июне 1977 года. Последнее убийство Сатклифф совершил в ноябре 1980-го. Жертвой стала 20-летняя Жаклин Хилл.

История выжившей

Некоторым жертвам удалось спастись. Марселла Клакстон узнала Сатклиффа в 1976 году, когда ей было 20 лет. В ночь на 9 мая она перебрала пива, а утром хотела поехать домой. При попытке поймать такси к ней подъехал мужчина на белой машине, который любезно предложил ее довезти. Это был Сатклифф. Он предложил ей пять фунтов за секс, но она отказалась. Через какое-то время после начала поездки Клакстон попросила остановиться по малой нужде. Сатклифф выполнил просьбу.

Когда Клакстон отошла в кусты, то заметила, что водитель потянулся за чем-то под сиденьем. Не успела Клакстон встать, как ее дважды ударили по голове тупым предметом. Когда она очнулась, то увидела, как Сатклифф мастурбирует. Он дал ей пять фунтов и сказал, чтобы она ничего не говорила полиции, а потом уехал.

«Я живу с этими увечьями. 54 шва на голове, спине и груди, плюс я потеряла ребенка, потому что тогда была на четвертом месяце беременности. У меня до сих пор головные боли, головокружения и обмороки», — сказала Марселла Клакстон.

Для поимки Йоркширского потрошителя развернули одну из самых масштабных в британской истории операций. Полиция девять раз допрашивала Сатклиффа, но не находила причин для его задержания.

Поймать убийцу удалось в 1981 году, когда полицейские застали его с секс-работницей в автомобиле, на котором были поддельные номера. При обыске в бардачке автомобиля нашли отвертку — излюбленное орудие убийства Йоркширского потрошителя наряду с молотком.

В полицейском участке его допросили в том числе по делу Йоркширского потрошителя, потому что Сатклифф во многом соответствовал описанию подозреваемого. Спустя два дня после задержания он дал признательные показания и сообщил подробности многих убийств.

При этом в суде, который состоялся в апреле–мае 1981 года, свою вину Сатклифф не признал. Он заявил, что готов сознаться только в непредумышленных убийствах, потому что «убивать проституток» ему «велел голос Бога». Этот «голос» якобы жил в одном из памятников на кладбище, где он работал могильщиком. В конце концов его признали виновным и приговорили к 20 пожизненным срокам и отправили в тюрьму.

Спустя три года Сатклиффу поставили диагноз «параноидальная шизофрения» и перевели в клинику закрытого типа. Уже в 2016-м его признали психически здоровым и вернули в тюрьму.

За все время пребывания в тюрьме на него трижды нападали другие заключенные. В результате одного из нападений в 1997 году у Сатклиффа перестал видеть один глаз.