В стиле Джокера: почему вейпинг стал причиной смертельной эпидемии в США

Ароматный дым вдруг стал ядовитым и косит любителей парения одного за другим. Какое отношение вейпинг и спайсы имеют к серии загадочных смертей в США и почему наша история связана с «Оскаром» и таинственным торговцем по имени Боб — рассказывает колумнист «360».

Электронные сигареты и вейпы быстро стали одной из самых популярных альтернатив курению табака. Эти приборы для парения всего за несколько лет завоевали мировой рынок и стали привычными аксессуарами модной молодежи.

С самого начала, вейпинг позиционировался как безопасная для здоровья версия курения, а индустрия вейпов и смесей была почти бесконтрольной. Ситуация меняется прямо на глазах. Например, электронные сигареты запрещены к продаже в Турции, а ее глава Реджеп Тайип Эрдоган рекомендует соотечественникам не парить, а пить чай.

В скором времени, совет турецкого президента может пригодится американцам. С начала загадочной эпидемии, мировой центр вейп-культуры переживает тяжелые времена — президент Дональд Трамп обещает реализовать по-настоящему драконовские меры в отношении производителей устройств для вдыхания ароматного дыма.

Что же это за странная зараза, которая за короткое время стала причиной недомоганий свыше полторы тысячи человек и кто прячется за клубами отравленного дыма в которых может испариться не только здоровье многих вейперов, но и их любимое увлечение?

Яд в легких

Заболевшие этой болезнью имеют общие симптомы: одышку, утомляемость и боли в груди. По скорости распространения, это настоящая эпидемия, ставшая серьезной проблемой за крайне короткий срок. На 1 октября в США было отмечено 1080 жалоб на недомогание после курения вейпов. Месяц еще не кончился, а это число уже выросло до 1,6 тысячи схожих между собой случаев заболевания легких.

Есть и более страшная статистика: если в конце сентября сообщалось о девяти погибших от легочной болезни, сейчас речь идет уже о 34 смертях. Причем, около двух третей жертв эпидемии — это молодые мужчины еще не достигшие 35-летнего возраста.

«Травма легких, связанная с употреблением электронных сигарет или продуктов вейпинга», сокращенно EVALI — так назвали легочную «чуму» врачи из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Это федеральное агентство Минздрава США, которое можно назвать своеобразной медицинской спецслужбой стоящей на страже здоровья всех американцев.

Медикам CDC удалось установить основную причину заражения. Пока еще точно неизвестно как, но людей убивает масло с витамином Е. Оно содержится в тех смесях для парения, в которых, в ходе тестов, обнаружили добавки синтетической марихуаны. Это вещество отличается от обычной конопли и ближе всего к печально известным спайсам. По одной из версий, масло оседает в легких и вызывает воспаление, которое чревато более серьезными осложнениями.

Единственный способ гарантированно избежать заражения — воздержаться от вдыхания пара, использования электронных сигарет и схожих продуктов на время расследования CDC. Такой совет дал представитель организации во время недавней пресс-конференции. При этом, он отметил, что подавляющее большинство больных приобретали опасные смеси через друзей, членов семьи и нелегальных дилеров.

На данный момент, расследование продолжается и главной новостью остается тот печальный факт, что медики не смогли уверенно локализовать убийственную субстанцию в пределах одного бренда или смеси. Невозможность точно определить под какой этикеткой прячется отрава напоминает сюжет «Бэтмена» 1989 года, где коварный Джокер убивает жителей Готэма с помощью токсинов введенных в товары гигиены и только главный герой выясняет какие именно из товаров опасны.

В Америке образца 2019 года подобная история уже не кажется смешной. Благодаря черному рынку, ставшему доступной альтернативой легальному вейп-сегменту, разнообразие и выдумка при создании картриджей со смесями поражают воображение и, как недавно выяснилось, внутренние органы человека.

Богатый выбор

Закономерный вопрос: известно название смертельно опасного вещества, известно как оно попадает в организмы жертв — разве этого не достаточно? Снова обратимся к данным CDC: опрошенные больные назвали более 50 видов разных брендов смесей, которые они использовали. Многие из них выпускаются нелегально.

Рынок вейп-контрафакта — настоящая «терра инкогнита» много лет остающаяся практически без внимания госструктур. На то есть объективные причины: власти США направляют силы на многолетнюю войну против могущественных картелей, контролирующих поток тяжелых наркотиков через мексиканскую границу, и попытки остановить опиоидную эпидемию, вызванную жадностью фармацевтических корпораций.

Только за этот год, по данным изучающих черный рынок смесей аналитиков, оборот каннабис-картриджей составил пять миллиардов долларов. Это вполне сравнимо с девятью миллиардами, которые за этот период времени заработали продавцы никотиновых э-сигарет.

Аромат марихуаны особенно популярен среди студентов и школьников, многих из которых покупают смеси в интернете или на улице совершенно не беспокоясь об их легальности и источниках происхождения. Такие картриджи купили друзья Джея Дженкинса, студента впавшего в кому после всего двух затяжек химическим паром.

Люди травятся одним из компонентов синтетической марихуаны. Но почему они рискуют своим здоровьем, вдыхая смертельно опасный яд? Ответ прост: они не знают, чем парят на самом деле. Виновата американская мода на легкие наркотики.

С момент начала легализации марихуаны в США, большой популярностью стал пользоваться каннабидиол более известный как CBD — это вещество добывается из конопли и не обладает психотропными свойствами, хотя якобы помогает снять беспокойство, усталость, боль, а также улучшить сон и настроение. Сейчас его добавляют практически везде от косметических кремов до жевательного мармелада.

Ученые пытаются убедить общество, что не все так просто и свойства CBD еще надо долго и не торопясь изучать, а многие приписываемые ему качества связаны с эффектом плацебо. Но кто будет слушать скучных «яйцеголовых», когда так хочется парить?

На этикетках сотен и сотен смесей есть пометка об использовании CBD, что в глазах модников придает им особые целебные эффекты. Проблема в том, что обычно в картриджах нет даже этого не до конца изученного вещества — ради повышения прибылей, его заменяют дешевым синтетическим аналогом, тем самым спайсом, который в свое время благополучно запретили в России.

Из-за медийной шумихи вокруг эпидемии, полиция начала проводить систематические рейды против подпольных производителей смесей — их итоги демонстрируют масштаб проблемы. Только в одном штате Висконсин за месяц накрыли две нелегальные вейп-конторы, хранившие на складах десятки тысяч картриджей и несколько канистр с ядовитым спайс-маслом общей стоимостью около миллиона долларов.

Но даже эта невидимая контрафактная империя лишь вершина айсберга. Опасными могут и вроде бы совершенно легальные и сертифицированные продукты. Одно из журналистских расследований привело к неожиданным выводам — к эпидемии EVALI могут быть причастны одна из создательниц массовой вейп-культуры и загадочный мужчина на грузовике, научившиеся впаривать спайсы под видом лекарства от всех проблем.

Сюжет для «Оскара»

«Ты живешь только раз»(You live only once) — так расшифровывается бренд Yolo. В Солт-Лейк-Сити, большинство из 50 заболевших легочной болезнью использовали вейп и смеси для парения под этим брендом. Официальное расследование не дало результатов, однако журналистам Associated Press удалось выяснить подробности, бросающие новый свет на легочную «вейп-чуму».

Они проследили Yolo до компании, выпускающей продукцию для вейперов — Mathco Health Corporation. Сейчас эта компания отказывается от любых ассоциаций с Yolo и уверяет, что продает только легальную продукцию. Впрочем, раньше такой товар реализовывался, но его продажами якобы занимался только один человек — бизнесвумен Джанелл Томпсон.

Сейчас эта женщина отказывается общаться с журналистами, но еще несколько лет назад она была на гребне волны — ее эксклюзивные вейпы и картриджи поставлялись на вечеринку для звезд в рамках церемонии Emmy Awards, а также были включены в подарочный набор номинантам на премию Оскар-2014.

В свое время, Томпсон и ее бизнес-партнеры были в первом ряду популяризаторов вейпинга и CBD-смесей — она занялась продажей электронных сигарет еще в 2010 году. Бизнесвумен смогла построить репутацию на рынке, но в итоге оказалась обвиняемой по формально несвязанному с эпидемией обвинению. В Нью-Йорке Томпсон судят за многолетнее участие в торговле синтетической марихуаной и отмывание денег. Ей грозит до 40 лет заключения. В ответ на прямой вопрос журналистов о бренде Yolo, женщина заявила, что все вопросы надо направлять ее адвокату.

Надо отметить, что Томпсон лишь одна из многих «вейп-баронов», которые могут быть истинными виновниками десятков смертей и тысяч случаев заражения после употребления спайсов под видом безобидной смеси для парения. Например, другим «отравленным» картриджем оказалась марка «Зеленая машина». Ее удалось проследить до первичного продавца — владельца табачного магазина в Манхэттене Раджиндера Сингха.

Мужчина также имеет проблемы с законом, он получил условный срок за торговлю спайсами. Его ответ на вопрос об источнике «Зеленой машины» оказался по-настоящему оригинальным. По словам Сингха, он закупил партию этой смеси у странствующего торговца по имени Боб, который ездит на грузовике с товаром. Расплатился Сингх наличными и, по бартеру, кальянами. В подтверждение своих слов, он дал номер некоего мужчины, умершего в июле этого года.

На примере этих историй, легко понять почему истоки и причины вейп-эпидемии пока остаются под вопросом. Одно можно сказать точно: вряд ли ядовитые картриджи выпускает некий безумец вроде Джокера. Все куда банальнее — страшную опасность для людского здоровья породило отсутствие нормальной регуляции и человеческая жадность.

К счастью, в России не было еще ни одного случая аналогичного отравления — запрет на спайсы сделал невозможным появление смесей с таким необычным «вкусом смерти». И все-таки хочется напомнить любителям ароматного дыма чуть перефразированную мудрость Омара Хайяма: «Ты лучше скучай, чем парить что попало».