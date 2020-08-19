Кандидатом от демократов на выборах президента США стал Джо Байден. Что может принести ему победу над Трампом?

Демократы официально выдвинули Байдена на пост президента. Он заметно увеличил свой рейтинг, выбрав на пост вице-президента Камалу Харрис. Советник Демократической партии Антон Конев рассказал «360», что у Байдена высокие шансы на победу.

Как пишет The Guardian, Джо Байден стал официальным выбором демократов. Его кандидатуру поддержали два бывших-президента демократа Джимми Картер и Билл Клинтон. Последний обвинил администрацию Трампа в неспособности справиться с пандемией коронавируса и сказал, что если Трамп будет переизбран, то он будет только «обвинять, запугивать и умолять» еще четыре года.

«Мужчина с миссией: брать на себя ответственность, а не перекладывать вину; концентрироваться, а не отвлекаться; объединять, а не разделять», — описал Байдена Билл Клинтон.

Жена Джо Байдена поддержала мужа, рассказав о его стойкости после потери первой жены и дочери в автокатастрофе в 1972 году и о страданиях семьи после смерти их старшего сына Бо от рака мозга в 2015 году.

«Бывали моменты, когда я не могла представить, как он это делал — как он переставлял одну ногу за другой и продолжал идти», — сказала она.

Она пообещала, что если люди доверят себя Байдену, то он сделает «для их семьи то же, что и для своей — сплотит их и сделает едиными».

Козырь в рукаве

Кандидатура Байдена стала уникальной еще и из-за человка, которого он выбрал на пост вице-президента. Камала Харрис стала первой женщиной африканского и индийского происхождения, выдвинутой на национальный пост крупной партии. Она определенно вдохновила людей, напомнив о многорасовости США.

Согласно The Quint, демократы собрали 48 миллионов долларов за 48 часов после того, как Джо Байден, назначил сенатора Камалу Харрис своим кандидатом на пост вице-президента. В опросе CNN, проведенном после объявления, 52 процента зарегистрированных избирателей назвали Харрис отличным или очень хорошим выбором, в том числе 82 процента демократов. Другой опрос, проведенный The Washington Post и ABC News, обнаружил, что 54% ​​одобряют Харрис как кандидата на пост вице-президента, среди которых 86% демократы.

Советник Демократической партии США Антон Конев тоже считает, что выбор Байдена был удачным. На это есть сразу несколько причин. Во-первых, она бывший прокурор. Во-вторых, она очень умеренная демократка. В-третьих, она человек смешанной расы. В-четвертых, она очень умная женщина. Харрис может привлечь голоса людей из разных слоев и групп. К тому же, по словам Конева, многие его друзья уже ждут ее дебаты против Майка Пенса. Они уверены, что она способна его уничтожить.

Альтернатива Трампу

Еще одна причина, по которой Байден неизменно лидирует в опросах с лета — это женщины. Многие из них считают Дональда Трампа сексистом и не желают отдавать свой голос за него.

Недавний опрос CBS показывает, что Байден значительно опережает Трампа благодаря женщинам. Среди них 56% поддерживают Байдена, а 39% — Трампа. В то время, как мужчины разделили свою поддержку. Оба кандидата получили 46% мужской поддержки. Об этом сообщает U.S. News.

Советник Демократической партии США Антон Конев отмечает, что еще один ресурс поддержки Байдена — это сторонники Барака Обамы. Поскольку в свое время он был его вице-президентом.

«Кроме этого, я считаю, что многие будут поддерживать Байдена не потому что любят его, а потому что не хотят выбирать Трампа. Они видят, что он не может справиться с задачами ни международного, ни внутреннего уровня», — говорит он.

По словам эксперта, в 2016 году люди, не сильно поддерживающие Клинтон, не пошли за нее голосовать. Они были уверены, что она итак победит, но в итоге к власти пришел Трамп. Второй раз такую ошибку люди допускать не станут и пойдут голосовать.

К тому же Байден ведет умеренный политический курс. Он пытается удержать баланс, пока в стране разгораются споры на фоне расизма и звучат требования расформировать полицию. В целом его рейтинг сейчас большем, чем у Трампа.

Важно и то, что правительство не справилось с пандемией коронавируса. Это привело к гибели людей, и это еще одна причина, по которой люди хотят видеть кого-то другого у руля страны.