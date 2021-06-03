Язык войны для России. Польша показала новый уровень русофобии

В Польше призвали начать говорить с Россией на языке войны: якобы другого россияне не понимают. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета по международным делам сейма Аркадиуш Мулярчик. Политологи уверены: так власти разжигают межнациональную рознь.

Скандальная формулировка прозвучала в беседе с изданием Interia, когда Мулярчик комментировал задержание экс-главы «Открытой России»* Андрея Пивоварова. По данным следствия, он разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку нежелательной организации, за что может попасть в тюрьму на шесть лет.

Рассуждая на тему задержания, Мулярчик внезапно пришел к выводу, что российская сторона хочет обострить конфликт с Польшей и «разрушить барьеры международного порядка».

«Нам нужно реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии. Это основное. Россияне, по правде говоря, понимают только такой язык», — подчеркнул Мулярчик.

Он также призвал к более тесному сотрудничеству с Евросоюзом и НАТО. Однако добавил, что особо сильно полагаться на западных союзников полякам не стоит. В качестве аргумента Мулярчик привел «неоднозначную» политику Германии, которая поддерживает строительство «Северного потока — 2».

Русофобия как часть политики

Отношения с Польшей находятся на нулевом уровне. Можно сказать, что вообще никаких политических, дипломатических и иных отношений давно нет. Об этом «360» рассказал доцент МГИМО МИД РФ, руководитель Информационного офиса Совета Европы в РФ Николай Топорнин.

Отношения с Польшей давно уже вышли на такой плачевный уровень. Виной тому не только заявления, но и даже и действия политиков и высших руководителей Польши Николай Топорнин.

По его словам, можно было не обращать внимания на подобные высказывания, потому что у одного депутата или пусть даже у десятка депутатов нет никаких полномочий, чтобы свои слова конвертировать в реальные дела.

«Но, к сожалению, в Польше вот такие голоса раздаются из высоких кабинетов. Недавно и президент Дуда отметился каким-то антироссийским заявлением… И премьер-министр, и другие министры — то есть все правительство. Поэтому, конечно, к такому заявлению нужно максимально серьезно относиться», — пояснил Топорин.

С этим согласен и политолог Армен Гаспарян. Правда, его высказывание польского парламентария ничуть не удивило.

«Между нормальным человеком и польским истеблишментом есть пропасть. То, что для нормального человека будет являться стопроцентной дикостью, призывами к разжигании розни, то для поляков это абсолютно естественно. Как 31 декабря люди елку наряжают, Польше надо русофобствовать. Вот если бы поляки вышли и сказали: „Мы последние лет 15 вели себя, как скоты, и надо бы извиниться перед русским народом“. Вот тогда я бы действительно удивился», — подчеркнул Гаспарян.

Польша по потенциалу не ровня РФ

Топорин напомнил, что вооружаться Польше по сути нечем, ведь она по военному потенциалу не является ровней РФ. Правда, роль играет то, что Польша — член НАТО. И здесь уже все вопросы будет решать явно не польское руководство.

Это же очевидно. <…> Все будет решаться между Россией и США. Предстоящая встреча между Байденом и Путиным расставит точки по многим таким вопросам Николай Топорнин.

«Мы не ждем прорыва, мы не ждем подписания каких-то важных документов, но мы ждем, что наладится диалог, в том числе в сфере стратегической безопасности. Это может как раз изменить тренд в отношениях с другими членами НАТО», — добавил он.

Собеседник также подчеркнул, что можно очень долго перечислять, чем недовольны поляки, но Россия — «крупная, великая страна» и должна соответствующим образом себя вести.

«Нельзя переходить на такой базарный тон, если можно так выразиться», — заключил Топорнин.

* Организация признана нежелательной на территории России, прекратила свою деятельность.