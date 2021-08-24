Язык как визитная карточка. В чем секрет успеха Марка Чумаченко в TikTok

Марк Чумаченко — новый кумир российской молодежи. У парня почти три миллиона подписчиков в TikTok. Девушки называют его красавцем, а хейтеры считают странной его манеру речи и даже язык: якобы слишком он у парня длинный, буквально. Однако сам блогер, похоже, не обижается и записывает новые видео с шутками на эту тему.

Кто такой Марк Чумаченко?

Несмотря на фамилию украинского происхождения, Чумаченко — россиянин. Более того, он москвич. О возрасте парень не говорит. Известно лишь, что по знаку зодиака он Рыбы, ведь родился 25 февраля.

Правда, в середине мая этого года на «Спрашивай.ру» парень под ником звезды отвечал на вопрос анонима, во сколько лет Чумаченко начал снимать TikTok, и, похоже, все же указал возраст кумира молодежи. Заниматься популярной соцсетью Чумаченко, по данным на сайте, стал в 17 лет, а сейчас ему — 18. Там же указан и рост Марка Чумаченко — 177-178 сантиметров.

У Чумаченко достаточно запоминающаяся внешность. Кроме того, известно, что звезда Сети успел окончить РТУ МИРЭА.

Карьера Марка Чумаченко в TikTok

Похоже, что именно внешность стала отправной точкой популярности молодого человека в социальных сетях. Основной контент Чумаченко — незамысловатые видео его лица, где главную роль играет мимика молодого человека и, как ни странно, его рот и язык.

Милая внешность юноши в сочетании с популярным в ТikТоk жанром lipsync — когда пользователи открывают рот под известную песню — оказались залогом успеха для Чумаченко. В итоге некоторые ролики молодого человека собирают почти 4,5 миллиона просмотров.

Но в последнее время популярность парня начала падать. Его последние видео уже нельзя назвать топовыми. Многие из них собирают всего по 20–30 тысяч просмотров. Это соизмеримо с количеством лайков на постах Чумаченко в Instagram. Там парень тоже популярен, но все же не так, как в TikTok. Количество подписчиков существенно меньше — 97,7 тысячи.

Что не так с губами и языком Марка Чумаченко?

Молодой человек сам изначально сделал в своих роликах акцент на собственных губах и языке. Фанаты Чумаченко нашли это очень милым и даже сексуальным. Однако одни хейтеры сочли это отсылкой к нетрадиционной ориентации парня, другие попросту заявили, что у звезды слишком длинный язык, который, видимо, не помещается во рту и вынужден выглядывать наружу.

Так или иначе, на тему губ и языка Чумаченко в Сети ходят пародии. Да и сам парень не стесняется шутить на эту тему.

Личная жизнь и девушка Марка Чумаченко

В отличие от многих знаменитостей, свою личную жизнь Чумаченко не скрывает. Он активно выкладывает в Сеть фото со своей девушкой, с которой они вместе вот уже девять месяцев. И это развенчивает миф о нетрадиционной ориентации красивого парня.

Именно в компании своей любимой и лучшего друга звезда TikToka и провел свой последний день рождения. Стоит также отметить, что свою избранницу Чумаченко также периодически вовлекает в съемки своего контента, в том числе по теме все тех же губ, рта и зубов.

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