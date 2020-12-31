Явное становится тайным. Зачем Китай засекретил исследования по COVID-19

Китай засекретил исследования о происхождении коронавируса. Одновременно в стране активно продвигают теории о том, что вирус появился за пределами КНР, говорится в расследовании Associated Press. При этом за рубежом не раз обвиняли китайцев в искусственном происхождении вируса. Подробности этой истории — в материале «360».

Что произошло

В провинции Юньнань на юге Китая находятся пещеры, в которых любят селиться летучие мыши. Сейчас посторонних туда не пускают. Корреспондентов Associated Press остановили люди в штатском — агенты госбезопасности КНР.

Сильнее всего охраняется заброшенная шахта, у крылатых обитателей которой в 2013 году был обнаружен коронавирус RaTG13. Это ближайший генетический родственник вируса SARS-CoV-2, ответственного за нынешнюю пандемию.

Агентство провело десятки интервью с китайскими и иностранными учеными и официальными лицами, а также проанализировало публичные сообщения, сливы электронной почты и документов китайского кабмина и центра по контролю и профилактике заболеваний.

Источник фото: РИА «Новости»

В феврале китайские СМИ сообщили, что команда ученых, получившая правительственный грант, собрала в регионе сотни образцов летучих мышей и другой живности. Спустя почти год результаты этой работы остаются неизвестными.

У другой группы исследователей, которая работала без гранта и недавно тоже взяла образцы, их быстро конфисковали, рассказали агентству знакомые группы. Биологи, работающие без государственной поддержки, сообщили, что им «чрезвычайно трудно» добиться разрешения на изучение животных.

По словам неназванного эксперта по общественному здравоохранению Китая, власти отбирают только «тех людей, которым они могут доверять, тех, кого могут контролировать». При этом некоторые китайские ученые говорят, что данные не публикуются, поскольку не было обнаружено ничего значимого.

«Мы искали, но не нашли», — сказал известный китайский вирусолог Чжан Юнчжэнь.

Одновременно власти поддерживают теории о появлении коронавируса за пределами страны. Так, в одном растиражированном исследовании говорится, что причиной вспышки на пекинском рынке в июне могла быть замороженная рыба из Европы.

Государственные СМИ раскручивали эту тему, придя к выводу, что изначальная вспышка на рынке в Ухане могла начаться с морепродуктов, закупленных за границей. Также провластные издания интерпретировали исследование немецкого ученого об обнаружении вируса в сточных водах в Италии — по версии СМИ, с Италии и началось распространение COVID-19.

Вирус: начало

Первые заболевшие появились среди работников рынка в китайском Ухане, где продавали морепродукты, летучих мышей и другие лакомства. Ученые изначально подозревали, что вирус перешел к людям от диких животных — непосредственно от летучих мышей или через промежуточное звено.

В ночь на 1 января 2020 года рынок закрыли. Исследователи Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний собрали сотни смывов с дверных ручек, полов, прилавков и провели на рынке дезинфекцию. Позже они вывезли все, что там было, и сожгли.

Татьяна Меель / РИА «Новости»

В конце месяца сообщалось, что 33 пробы с рынка дали положительный результат на новый коронавирус. В феврале, когда вирус начал быстро распространяться по стране, китайские ученые опубликовали серию исследований, посвященных эпидемии. Затем, когда в работе двух китайских биологов появилась идея об утечке вируса из лаборатории в Ухане, власти запретили публиковать статьи, не получившие одобрения правительства. Лабораториям также запретили передавать на сторону какие-либо данные или образцы, связанные с коронавирусом.

Вирус в институте

Некоторые исследователи связывали происхождение вируса с Уханьским институтом вирусологии — это мировой центр по исследованию коронавирусов. В ВОЗ эту версию отвергают. Эксперты организации, которые в январе 2021 года отправятся в Китай, чтобы больше узнать о происхождение вируса, не собираются ее проверять, сообщила «Би-би-си».

Британские журналисты также пытались добраться до заброшенной шахты с летучими мышами в провинции Юньнань, однако им не дали этого сделать. Вблизи рудника и других пещер уже более десяти лет проводятся полевые исследования, сообщило издание. Биологи ловят летучих мышей, берут у них образцы кала, а затем отправляют животных в лабораторию Уханя, за полторы тысячи километров.

В Уханьском институте вирусологии работой руководит профессор Ши Чжэнли, открывшая вирус атипичной пневмонии SARS, от которого в 2003 году умерли 700 человек.

Сама она заявила журналистам, что уже дважды общалась с экспертами ВОЗ и была бы рада визиту проверяющих в свой институт. В учреждении назвали это ее личным мнением.

Обвинения в адрес Китая

Политиком, говорящим об ответственности Китая за пандемию чаще всего, стал уходящий президент США Дональд Трамп. Штаты больше других стран пострадали от коронавируса, при этом Трамп постоянно твердил, что локдаун, вводимый местными властями, опасен для экономики. Политик призывал ООН наказать Китай и ВОЗ за введение всего мира в заблуждение — в начале эпидемии люди не верили в передачу вируса от тех, у кого нет температуры или других симптомов.

Andrea Hanks / пресс-служба президента США

Еще один заметный конфликт произошел у Китая с Австралией. Правительство Австралии еще весной призвало провести международное расследование причин возникновения COVID-19. Кроме того, Австралия последовательно критикует китайские власти из-за политики в отношении уйгуров.

В ответ китайские таможенники приостановили поставки говядины и ячменя из Австралии, увидев противоречие с собственными санитарными нормами. Затем Китай перестал закупать австралийское вино. Австралия решила подать жалобу во Всемирную торговую организацию.