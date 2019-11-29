В Японии умер бывший премьер-министр Ясухиро Накасонэ. Ему был 101 год. Доктор политических наук Дэниел Уорнер рассказал «360», чем известен Накасонэ и что он успел сделать для страны за свою долгую жизнь.

Об уходе из жизни политика сообщил телеканал NHK. Накасонэ начал свою карьеру в правительстве Японии 60 лет назад. Он возглавлял Управление национальной обороны, Министерство транспорта и административное управление. А в 1982–1987 годы был премьер-министром страны. С именем чиновника связана приватизации государственных компаний и возрождение японского национализма.

Накасонэ трижды бывал в СССР и встречался с Горбачевым, стал первым премьер-министром Японии, посетившим Южную Корею после Второй мировой войны. Он дружил с президентом США Рональдом Рейганом. Глава Штатов называл политика Ясу, а тот, в свою очередь, обращался к Рейгану просто — Рон. Японца часто критиковали за такое сближение с американцем, называли «мальчиком на побегушках» Рональда Рейгана.

Исторически Накасонэ важен, потому что когда-то Япония была очень близка с США. И Вашингтон мог распространять там свои базы. Так считает доктор политических наук Дэниел Уорнер. По его словам, страны работали вместе и до этого, но именно при знаменитом премьере государства стали максимально близки.

Накасонэ был популярным правителем. Он был важен как фигура в течение эры Рейгана и Тэтчер. Япония со времен его правления изменилась Дэниел Уорнер доктор политических наук.

«Мы видим, как Япония все дальше отдаляется от США. Мы видим, как некоторые люди в Японии жалуются на военные американские базы», — отметил Уорнер. Ясухиро Накасонэ наградили одной из высших наград Японии — Высшим орденом хризантемы на большой ленте. За свою долгую жизнь и карьеру Накасонэ успел увидеть крупнейшие изменения XX и XXI веков. И в 2003 году ушел из политики, так как больше не мог быть депутатом по возрасту.