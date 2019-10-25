Ярость залезет в твой кошелек. Протесты занесли топор над мировой экономикой

Тревожное распространение уличных протестов и гражданских беспорядков по всему миру в последние недели обеспокоили инвесторов по всему миру. Они опасаются, что финансовое давление на государства приведет к неприятным последствиям для планеты.

Агентство Reuters пишет, что финансисты и аналитики переживают, что во времена и без того «скромного глобального экономического роста» протесты в Гонконге, Бейруте, Париже, Барселоне, Лондоне и других крупных экономических центрах мира, могут привести к серьезным последствиям в виде рецессии экономик этих стран.

А если власти тратят существенные суммы на обеспечение безопасности и восстановление городов после погромов, то они уже не могут себе позволить в полной мере обеспечивать социальные нужды населения — в том числе тратиться на образование, здравоохранение и другие услуги. Что приводит к еще большему кризису и обострению нетерпимости среди граждан.

Протесты сами по себе непредсказуемы для инвесторов и приводят к растущим политическим рискам, которые влияют на восприятие рынка почти во всех регионах Филипп Дауба-Пантанакче (Philippe Dauba-Pantanacce) стратег Standard Chartered Bank

По его словам, инвесторы станут более нервными, когда увидят, что пакет мер МВФ или инвестиционных обещаний в стране обусловлен бюджетной консолидацией, и что первые меры жесткой экономии сопровождаются еще и массовыми протестами.

Протесты в Гонконге.

Экономический спад

Согласно данным Международного валютного фонда, в этом месяце глобальный экономический спад серьезнее, чем тот, который был вызван последним финансовым кризисом в 2007–2009 годах.

Этот спад может привести к тому, что крупные корпорации по всему миру, имеющие на сегодняшний день общую задолженность в размере 19 триллионов долларов, не смогут выполнять свои обязательства. Они не просто не будут в состоянии отдавать основной долг, но даже покрывать расходы по выплате процентов.

Увеличение числа компаний-банкротов, в свою очередь, может привести к росту потерь рабочих мест и еще большему беспорядку на улицах.

Стратег-аналитик инвестиционной компании ADM Investor Services Марк Оствальд, в интервью Reuters сказал, что раньше он рассматривал многие протесты как «соломинки, которые пытаются сломать спину верблюда». Но застаревшее недовольство социальным неравенством, коррупцией и угнетением в разных странах мира приводит к взрывам. А те, в свою очередь — к новым экономическим кризисам.

Вспоминаем топ-3 ярких протестов и кризисов в последние месяцы.

Гонконг и экстрадиция

Весной 2019 года в Гонконге появился законопроект об экстрадиции. Если бы его приняли, он позволил местным властям задерживать и выдавать лиц, находящихся в розыске на территориях, с которыми Гонконг не имеет соглашений об экстрадиции, включая материковый Китай и Тайвань.

В середине лета на улицы вышли сотни тысяч человек. Они устраивали стычки с полицией, перекрывали дороги и аэропорты. Уровень агрессии и жестокости подавления протестов повышался.

Протестующие уже выходили не из-за законопроекта, а с требованиями провести независимое расследование случаев жестокости со стороны полиции, освободить арестованных демонстрантов и провести прямые выборы членов Законодательного совета и главы исполнительной власти.

Ливан и «политическое ожирение»

23 октября 2019 года Ливан оказался на грани революции. Молодежь, протестующая больше недели, получила поддержку вооруженных сил страны. Виной всему «политическое ожирение» правительства Саада Харири, заявляют жители страны.

Власти обвиняют в коррупции и полном игнорировании нужд граждан. В данный момент за социальную справедливость борются около 500 тысяч человек. Они входят на улицы Бейрута, Триполи с флагами и требуют смены режима.

Закрыты государственные учреждения, магазины и банки. Не работает общественный транспорт. Страна практически встала. И несмотря на «уступки» Харири в виде сокращенной вдвое зарплаты своему правительству, протесты уже набрали силу и вряд ли скоро утихнут.

То ли Brexit, то ли климат

Не меньше шума подняли британцы. Их сейчас заботят две вещи, из-за которых они готовы выходить на улицы — Brexit и экология. На выходных, например, тысячи человек протестовали из-за выхода Великобритании из Евросоюза.

Они призывали провести повторный референдум и выносили плакаты с демонизированным портретом политтехнолога Доминика Каммингса, которого считают «серым кардиналом» Brexit.

Не меньше истерики на улицах из-за экоактивистов. В Скотленд-Ярде накануне признались, что на их усмирение потребовалось больше денег, чем тратится за год на борьбу с криминалом.

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