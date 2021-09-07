Черный день российского хоккея. 10 лет назад в авиакатастрофе погиб ярославский «Локомотив»

Под Ярославлем 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе разбилась команда ярославского «Локомотива». В самолете летели воспитанники клуба, иностранные легионеры, российские хоккеисты и тренерский штаб. Погибли семь членов экипажа, 26 хоккеистов и четыре тренера. Из 45 человек выжил только инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов.

Эксперты считают, что это была уникальная команда, но вместе они не успели сыграть ни одной официальной игры. Спортсмены должны были в Минске сразиться за Кубок Гагарина, но погибли.

Самолет Як-42Д авиакомпании «Як Сервис» совершал международный чартерный рейс AKY 9633 по маршруту Ярославль—Минск. В простых метеоусловиях он осуществил разбег по взлетной полосе аэропорта «Туношна». Лайнер выкатился за пределы ВПП и взлетел с грунта в 400 метрах за ее торцом. Як набрал высоту не более 5-6 метров, зацепился крылом за радиомаяк и врезался в берег реки Туношонки. Самолет разрушился и сгорел.

Хоккеисты летели на стартовый матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2011–2012 годов, где клуб должен был сыграть с минским «Динамо».

Причина катастрофы

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что катастрофу спровоцировал один из пилотов. Во время разбега самолета он нажал на тормозные педали.

Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев, который в 2011 году был президентом КХЛ, сообщил, что даже через 10 лет боль от этой трагедии никуда не делась. Он признался, что хорошо помнит 7 сентября 2011 года.

«В тот момент в Уфе проходил матч-открытие, и я посчитал своим долгом выйти к болельщикам и объявить о том, что произошло. Я помню не только тот день, но и последующие, когда нужно было думать, как быть дальше с „Локомотивом“», — рассказал Медведев.

Он признался, что навсегда запомнил, как зал откликнулся на предложение почтить память погибших молчанием.

«Рыдали и мужчины, и женщины. И молодые, и пожилые. Это было искреннее выражение горя, которое не сыграешь», — припомнил глава «Зенита».

В конце апреля 2021 года родственники одного из погибших в катастрофе хоккеистов «Локомотива» пожаловались в департамент территориальной безопасности Ярославля на неизвестных вандалов. Они подожгли могилу спортсмена.