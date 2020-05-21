Яркие шары в небе удивили весь мир. В России их видят уже не первый раз

Необычные светящиеся шары удивили весь мир: люди видели их в разных уголках планеты. Очевидцы уверены, что смотрели на внеземной объект. В России такое явления наблюдают уже не в первый раз — «360» сделал подборку последних случаев.

Непонятный святящийся шар видели в Подмосковье. Жительница Московской области рассказала «360», что около часа следила за неподвижным объектом в небе. Когда именно он исчез с неба, она не знает, но за все время наблюдения объект не сдвинулся с места. Когда свидетельница уходила от окна, он еще был.

«Вчера, посмотрев в окно, я увидела светящуюся точку. Небо было ясное, не было видно звезд — только эта одна светящаяся точка. На самолет это не было похоже — пока я смотрела, пролетел не один самолет. Эта точка не пропадала, она стояла на одном месте и не двигалась», — рассказала очевидица.

Неопознанный объект наблюдали и в Москве. Жительница района Черемушки сфотографировала его из окна своего дома. Светящийся шар появился в небе в одно время с радугой. Снимок делался через закрытое стекло, и объект можно принять за блик света на стекле, но автор фото уверена — это не так.

«Вот так сфоткаешь, а потом при размещении увидишь такое…», — написала она в описании фото, разместив его под тегом #НЛО.

В ночь на 19 мая неопознанный святящийся шар видели в небе над Сибирью. Он пролетел в небе над Канском в направлении к земле. Когда шар скрылся из виду, жители услышали громкий хлопок.

Многие предположили, что это был метеорит, однако никаких следов его падения пока не нашли. Не было и официальных заявлений о падении небесного тела на планету.

Похожий светящийся шар видели и в небе над Курском еще в начале марта. Автор ролика отметила, что снимала объект на максимальном увеличении. На кадрах видно, что на темном небе без звезд то гаснет, то вспыхивает яркий шар. По словам автора ролика, он медленно движется — она подчеркнула, что камера во время съемки оставалась неподвижной.

Такой же шар засняли и в Волгоградской области — жители города Камышин наблюдали его примерно в то же время. Авторы видео отметили, что наблюдают такое явление уже второй раз за месяц. На кадрах видно, что объект светится бледным матовым светом и слегка мигает. По словам автора видео, он, в отличие от шара над Курском, остается неподвижным.

Необычные светящиеся шары наблюдали не только в России — за последнее время и видели жители Бразилии и Канады. В Южной Америке за объекты взялись военные — они обстреляли их с самолетов. Пользователи уверены — им удалось сбить неизвестный шар, который в результате упал в озеро.